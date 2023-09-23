Гвардиола о 2:0 с «Ноттингемом»: «Ман Сити» потрясающе играл 52 минуты в меньшинстве против сложного соперника»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Ноттингем Форест Родри Футбол

Пеп Гвардиола доволен игрой и победой «Ман Сити» в меньшинстве.

«Сити» дома обыграл «Ноттингем Форест» (2:0) в 6-м туре АПЛ. Хавбек Родри схватил соперника за горло и был удален в самом начале второго тайма.

«Это была исключительная игра футболистов «Ман Сити» в первом тайме и исключительная во втором, когда мы действовали стойко, много работали.

Мы сыграли 51-52 минуты в меньшинстве, так что это было нелегко, но мы играли фантастически.

В первой половине матча мы играли потрясающе против такого сложного соперника, который классно готов физически, здоров бежит. Теперь нам нужно восстановиться к следующей игре», – сказал главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

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4 комментария

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Абдурахим Расулов
Сити по любому
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леннорыч-абрамович
Предлагаю каждый матч Сити начинать в следующем составе: Эдерсон, Диаш, Де Брюйне и Холланд. В еврокубки и так выйдут.
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Snup4ic
Зря конечно Родри за шею соперника схватил, теперь дисква, несколько матчей не сможем наслаждаться его игрой, а ведь по оценкам с отрывом лучший игрок АПЛ в этом сезоне.
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f0mk4
Глупая красная конечно у Родри вышла
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