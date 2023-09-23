У Холанда 8 голов в 6 матчах сезона АПЛ. Форвард «Сити» лидирует в гонке бомбардиров

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Ноттингем Форест Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд снова забил за «Манчестер Сити».

Норвежский нападающий поразил ворота «Ноттингем Форест» в матче 6-го тура АПЛ (2:0, первый тайм). 

Это 6-й гол Холанда в текущем сезоне АПЛ, он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги. Его ближайшие преследователи – Эван Фергюсон, Одсонн Эдуар и Бриан Мбемо – забили по 4 мяча. 

Подробную статистику Эрлинга можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест». 

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48 комментариев

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Отец Абду
Топ 3 бомбардира в АПЛ:

1. Эрлинг Холанд - 8 голов
2. Челси - 5 голов
3. Бриан Мбёмо , Эван Фергюсон - по 4 гола
+51
-5
+46
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rigobersong
Будет опорником у Пепа🐓
Не заиграет в АПЛ🐓
Это ему не в Бундеслиги голы забивать🐓
Без КДБ ничего не сможет🐓
+61
-25
+36
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Кефтеме
Ответ Xabi Alonso78
Все равно впечатление, что это не шибко умный и полезный футболист, который кроме как замыкать в пустые больше ничего не умеет
Значит ЗМ у Месси 🫠😁)
+13
-3
+10
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NartApsua
Ответ rigobersong
Будет опорником у Пепа🐓 Не заиграет в АПЛ🐓 Это ему не в Бундеслиги голы забивать🐓 Без КДБ ничего не сможет🐓
"Сити стал более предсказуем с приходом чистого нападающего"
+16
-8
+8
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Nikolay Ryabchikov
Ответ ЦСКА-навсегда!!!
Холланд - машина! Так же хорош как и Роналду в его годы))) Месси, конечно, гораздо слабее из-за своего маленького роста
Ахахахахахах
Обожаю, когда под хмурым пишут комментарии на спортсе
+7
-1
+6
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AnPlay
Ответ ЦСКА-навсегда!!!
Холланд - машина! Так же хорош как и Роналду в его годы))) Месси, конечно, гораздо слабее из-за своего маленького роста
Да и годков Леонелю уже 36...
+4
0
+4
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VladimirMezin1
Ну хоть Гвардиола этой ночью поспит хорошо
+4
0
+4
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ЦСКА-навсегда!!!
Холланд - машина! Так же хорош как и Роналду в его годы))) Месси, конечно, гораздо слабее из-за своего маленького роста
+9
-7
+2
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UnforgivenX2
Ответ Evgen_Hazard
Так а разве Месси не в новом для себя сезоне устанавливает рекорды в МЛС? А это ещё в 2024 копа не сыграна
так ему не за МЛС дадут
+2
0
+2
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Nikolay Ryabchikov
Ответ VERBLYUD
У Гирасси 10 голов в 5 матчах за Штутгарт. Как тебе такое Эрлинг?
Спросите через 95 игр, пожалуйста
+3
-1
+2
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Kobynick
Вот форвард, вот это настоящий форвард. (х2)
Бьёт он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается.
+2
0
+2
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A.G
у Кейна уже 6 голов в 4 играх
+1
0
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Антиглор17
Ответ Кефтеме
Вряд ли там столько будет играть
И правда, куда ж еще ехать из лучшего клуба мира и лучшей лиги мира...
Выше Сити сейчас только космос.
+1
0
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65 дней
Ответ rigobersong
Будет опорником у Пепа🐓 Не заиграет в АПЛ🐓 Это ему не в Бундеслиги голы забивать🐓 Без КДБ ничего не сможет🐓
Месси больше достоин зм 🐓
+8
-7
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Борис Энгельгардт
35 голов должен выбить, если без травм
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Ноно Гомес
пока его не заберет Ла лига или Бавария итд, нет шанса у других команд в Апл)
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Konstantin Meerov
топарь нереальный
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Dexter Morgan
Фантастический форвард.
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Splin
Ответ FC.Barcelona
И это на уровне пляжного футбола
Посмотрим что и где будет Холланд в 38
+3
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VERBLYUD
У Гирасси 10 голов в 5 матчах за Штутгарт. Как тебе такое Эрлинг?
+4
-4
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Unclemeat
При этом у Пепа на пресс-конференции до матча как минимум три разных журналиста спрашивали что с Холандом и почему он так мало забивает
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U
Такая вод насквозь промокшая голевая засуха у человека.
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5t1ck
Ответ Батя Ригобера
Холанд намного сильнее чем Неймар
Только в плане подхода к своей работе может быть, но аспекты игровые , Ней просто в космосе по сравнению с Холландом.
+3
-3
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red hikkikomori
Топ 3 бомбардира в АПЛ:

1. Эрлинг Холанд - 8 голов
2. Челси - 5 голов
3. Бриан Мбёмо , Эван Фергюсон - по 4 гола
+3
-3
0
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Holy Diver
Ответ UnforgivenX2
так ему не за МЛС дадут
В этом году не за МЛС, а вот в следующем уже за МЛС.
0
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