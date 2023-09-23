У Холанда 8 голов в 6 матчах сезона АПЛ. Форвард «Сити» лидирует в гонке бомбардиров

Эрлинг Холанд снова забил за «Манчестер Сити».

Норвежский нападающий поразил ворота « » в матче 6-го тура (2:0, первый тайм).

Это 6-й гол в текущем сезоне АПЛ, он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги. Его ближайшие преследователи – Эван Фергюсон, Одсонн Эдуар и Бриан Мбемо – забили по 4 мяча.

Подробную статистику Эрлинга можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Ноттингем Форест».

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