У Холанда 8 голов в 6 матчах сезона АПЛ. Форвард «Сити» лидирует в гонке бомбардиров
Эрлинг Холанд снова забил за «Манчестер Сити».
Норвежский нападающий поразил ворота «Ноттингем Форест» в матче 6-го тура АПЛ (2:0, первый тайм).
Это 6-й гол Холанда в текущем сезоне АПЛ, он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги. Его ближайшие преследователи – Эван Фергюсон, Одсонн Эдуар и Бриан Мбемо – забили по 4 мяча.
Подробную статистику Эрлинга можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест».
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1. Эрлинг Холанд - 8 голов
2. Челси - 5 голов
3. Бриан Мбёмо , Эван Фергюсон - по 4 гола
Не заиграет в АПЛ🐓
Это ему не в Бундеслиги голы забивать🐓
Без КДБ ничего не сможет🐓
Обожаю, когда под хмурым пишут комментарии на спортсе
Бьёт он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается.
Выше Сити сейчас только космос.
1. Эрлинг Холанд - 8 голов
2. Челси - 5 голов
3. Бриан Мбёмо , Эван Фергюсон - по 4 гола