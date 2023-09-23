Тухель о 7:0 с «Бохумом»: «Я очень доволен настроем команды и подходом к игре – сегодня был явный шаг вперед. «Бавария» фантастически владела мячом и использовала моменты»

Теги Бавария Бохум бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги игры с «Бохумом».

Мюнхенский клуб выиграл матч 5-го тура Бундеслиги со счетом 7:0. 

«Мы знаем, насколько некомфортной может быть игра против «Бохума». Они нанесли больше всего ударов в створ наших ворот в последних трех играх.

Мы знали, что нам нужно извлекать выгоду из определенных ситуаций, выигрывать верховые мячи и подборы. Мы поставили перед собой такую задачу, и это сработало.

Мы набрали хороший ритм. Мы фантастически владели мячом, использовали свои моменты и были великолепны при игре 1 в 1. Для нас это была заслуженная победа и отличный рабочий день.

Я очень доволен настроем команды и тем, как она подошла к игре. Сегодня был явный шаг вперед. Мы стремились в атаку и играли на большой скорости. Это была очень хорошая командная игра», – сказал Тухель

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5 комментариев

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Амин Чич
Сане сегодня чуть напомнил мне Роббена
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kvn9
По нынешним временам действительно очень хороший по качеству матч, особенно первый тайм. Практически вертикально, очень быстро и в пас, что самое главное. При этом хороший прессинг, конечно нужно делать поправку на класс соперника, тем более, считаю, что Бохум сам сильно подставился ну очень смелым прессингом, но, тем не менее, такое качество демонстрируется Баварией в последнее время и с такими соперниками далеко не всегда. Реализация была хорошей, но не выдающейся, боюсь предположить, какой был бы счёт при её максимуме.)
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ARIGAMI ARIGAMI
Зря мы клеймили Баварию летом.
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Buharoid
Кейн сверхчеловек
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Glukinho
Ответ Амин Чич
Сане сегодня чуть напомнил мне Роббена
так тебе или Сане?
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