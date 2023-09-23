Тухель о 7:0 с «Бохумом»: «Я очень доволен настроем команды и подходом к игре – сегодня был явный шаг вперед. «Бавария» фантастически владела мячом и использовала моменты»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги игры с «Бохумом».

Мюнхенский клуб выиграл матч 5-го тура Бундеслиги со счетом 7:0.

«Мы знаем, насколько некомфортной может быть игра против « ». Они нанесли больше всего ударов в створ наших ворот в последних трех играх.

Мы знали, что нам нужно извлекать выгоду из определенных ситуаций, выигрывать верховые мячи и подборы. Мы поставили перед собой такую задачу, и это сработало.

Мы набрали хороший ритм. Мы фантастически владели мячом, использовали свои моменты и были великолепны при игре 1 в 1. Для нас это была заслуженная победа и отличный рабочий день.

Я очень доволен настроем команды и тем, как она подошла к игре. Сегодня был явный шаг вперед. Мы стремились в атаку и играли на большой скорости. Это была очень хорошая командная игра», – сказал .

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