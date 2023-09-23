Кейн набрал 10 (7+3) очков за 5 первых матчей в Бундеслиге. Это рекорд за время сбора статистики

Теги Бавария Бохум бундеслига Германия рекорды Харри Кейн Футбол

Харри Кейн совершил 10 результативных действий за 5 первых матчей в Бундеслиге.

Сегодня нападающий «Баварии» забил три гола и отдал два голевых паса в матче с «Бохумом» (7:0). 

Это была пятая игра Кейна в рамках чемпионата Германии. На его счету 7 забитых мячей и 3 ассиста в этом турнире.

За время сбора статистики компанией Opta (начиная с сезона-2004/05) ни один другой футболист не совершил столько результативных действий в первых для себя 5 матчах Бундеслиги. Кейн установил новый рекорд, превзойдя показатель Эрлинга Холанда (8 очков по системе «гол+пас»). 

Подробную статистику англичанина можно найти здесь

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32 комментария

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SexyCow
Радует ещё больше как Тель пользуется предоставленным ему временем, а так Кейн это мировой класс.
+24
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Ебздрогыч
Сбежал из безтрофейника и теперь просто летает на крыльях!
+22
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Большой Сэми
До сих пор уму непостижимо как Боррусия умудрилась профукать чемпионат в конце прошлого сезона. Видя Баварию, которая набирает ход, такой шанс будет очень даже не скоро похоже
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Denis N
Ответ Борис Энгельгардт
а Серу Гирасси, 10 голов за 5 игр в этом сезоне Бундеслиги не считается?
Так это его второй сезон
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Unknown Forusha
Похоже бавария нашла свою игру
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superduper
Ответ dr. cage
Ну было бы удивительно, если после бомбардирских успехов в АПЛ за полуантифутбольный Тотен, он в этом сквозном немецком футболе, да за доминирующую Баварию перестал бы на изи набивать стату..
Джуд что то так не играл в бундеслиге как сейчас разрывает ла лигу🤣
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Overkiller
Ответ Unknown Forusha
Похоже бавария нашла свою игру
И напа после ухода Лёвы.
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ArnoNeputevy
Ответ Большой Сэми
До сих пор уму непостижимо как Боррусия умудрилась профукать чемпионат в конце прошлого сезона. Видя Баварию, которая набирает ход, такой шанс будет очень даже не скоро похоже
Да, и "Байер", который тоже набирает ход. Совсем не удивлюсь, если чемпионом станет как раз "Байер".
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Overkiller
Ответ Борис Энгельгардт
а Серу Гирасси, 10 голов за 5 игр в этом сезоне Бундеслиги не считается?
Нет. Читайте внимательно:
"в первых для себя 5 матчах Бундеслиги"
+3
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Борис Энгельгардт
а Серу Гирасси, 10 голов за 5 игр в этом сезоне Бундеслиги не считается?
+7
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kvn9
Что и следовало ожидать, Кейн пока великолепен. Оправдывает свой трансфер на все 100%.
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VERBLYUD
Отец!
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Иван Иванов
Могёт!!!
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che kaif
Кейн в бавар лиге как с детьми играет))
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alex savca
Ответ che kaif
Кейн в бавар лиге как с детьми играет))
Скорее у Кейна появилась команда и есть с кем играть.
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Achilles 21
Ответ superduper
Джуд что то так не играл в бундеслиге как сейчас разрывает ла лигу🤣
йович лучший бомбардир чемпионата германии, зато в испании не смог
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kvn9
Ответ dr. cage
Ну было бы удивительно, если после бомбардирских успехов в АПЛ за полуантифутбольный Тотен, он в этом сквозном немецком футболе, да за доминирующую Баварию перестал бы на изи набивать стату..
Чем доминирование МС в АПЛ меньше сейчас, чем Баварии в БЛ? У Баварии хоть ничья уже есть, у МС - 100% побед, да и у Холанда уже 8 мячей, он в БЛ столько не забивал. Да и судьба чемпионата в Германии решилась в самой концовке двух параллельных последних матчей чемпионата, а в Англии?
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Hi Hi
Ответ Achilles 21
йович лучший бомбардир чемпионата германии, зато в испании не смог
и что, Азар тоже разрывал апл а в ла лиге сдулся
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superduper
Ответ Achilles 21
йович лучший бомбардир чемпионата германии, зато в испании не смог
Ну у Реала стабильно такие истории азар йович. Покупают за оверпрайс и плачутся потом
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Антон Bratishchev
Ответ Evgen_Hazard
Кейн даже лучше Роба, я считаю. У Левы эго через чур
Чересчур
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Борис Энгельгардт
Ответ Overkiller
Нет. Читайте внимательно: "в первых для себя 5 матчах Бундеслиги"
верно
не дочитал)
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Кефтеме
Ответ Achilles 21
как бы он баварию бестрофейником не сделал:) ибо проклятье страшная вещь, вон суперкубок тому доказательства
Суперкап слили до выхода Кейна
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Самозанятый
Ответ Hi Hi
и что, Азар тоже разрывал апл а в ла лиге сдулся
Ну про сдулся - очень смешно звучит в отношении Азара)
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arspurs9
Ответ SexyCow
Радует ещё больше как Тель пользуется предоставленным ему временем, а так Кейн это мировой класс.
Телю надо сейчас не грустить из за времени, а учиться у Кейна
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ZamoRano
Кейн в деревянной лиге наверное 30+20 сделает...
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