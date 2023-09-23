Кейн набрал 10 (7+3) очков за 5 первых матчей в Бундеслиге. Это рекорд за время сбора статистики

Харри Кейн совершил 10 результативных действий за 5 первых матчей в Бундеслиге.

Сегодня нападающий «Баварии» забил три гола и отдал два голевых паса в матче с « » (7:0).

Это была пятая игра в рамках чемпионата Германии. На его счету 7 забитых мячей и 3 ассиста в этом турнире.

За время сбора статистики компанией Opta (начиная с сезона-2004/05) ни один другой футболист не совершил столько результативных действий в первых для себя 5 матчах Бундеслиги. Кейн установил новый рекорд, превзойдя показатель Эрлинга Холанда (8 очков по системе «гол+пас»).

Подробную статистику англичанина можно найти здесь.

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