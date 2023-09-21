Агуэро об АПЛ: «Сити» будет фаворитом еще долгие годы. Все зависит от Гвардиолы и Холанда – при Пепе клуб стремится выигрывать титул за титулом, и голы Эрлинга помогут в этом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Серхио Агуэро считает, что «Ман Сити» еще долго будет главным фаворитом АПЛ.

«Я думаю, что «Сити» будет фаворитом еще долгие годы, такова реальность. У них много очень хороших игроков на долгосрочных контрактах. И правда в том, что, да, они всегда являются фаворитами.

Но, в конце концов, в футболе иногда все складывается не так, как ты хочешь, но я думаю, что в этом смысле Пеп очень умен. Он очень хороший мотиватор, он следит за тем, чтобы игроки не теряли концентрацию, и больше всего это касается Холанда.

Я думаю, что Пепу нравится стиль Холанда, и тот хорошо освоил стиль игры, который Пеп разработал специально для него. Ему нужно только завершать атаки, и я думаю, что Холанд многое привносит в «Сити». Будем надеяться, что он продолжит в том же духе, потому что это нелегко.

Действительно, трудно из года в год оставаться на высоком уровне. Но я думаю, что пока Пеп остается главным тренером, они останутся на высоком уровне, и все зависит от Холанда. Все зависит от Пепа и Холанда.

Чего он [Холанд] хочет? Чего хочет добиться? Ради себя, ради своего будущего и своих показателей он хочет быть лучшим. Хочет ли он побить рекорд «Сити» по голам? 

Это более личная цель для игрока, и сегодня мы видим, что у него есть эти амбиции и этот драйв. И это хорошо, потому что сейчас он помогает команде выигрывать больше титулов, что, в конечном счете, является целью всего клуба.

Под руководством Пепа они стремятся выигрывать титул за титулом, и конечно, голы Холанда во многом помогут в этом», – сказал бывший нападающий «Манчестер Сити».

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17 комментариев

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FNT
Пеп - да, Холанд - офигительный игрок, но нет. Если после ухода Пепа Сити ошибется с тренером, то даже с Холандом они вполне могут спуститься на 1-2 строчки.
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Akyl Krg
если в будущем Холланд уйдет, то думаю будущее сити это Альварес с мощнейшим потенциалом!
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Собиратель хаоса
Ответ FNT
Пеп - да, Холанд - офигительный игрок, но нет. Если после ухода Пепа Сити ошибется с тренером, то даже с Холандом они вполне могут спуститься на 1-2 строчки.
Согласен. Именно Пеп делает разницу. Сити много тратит года так с 2007, но только после прихода Пепа клуб начал доминировать.
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Velirpa
достижения Ферджи падут, если шарлан продолжит.
+6
-3
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Александр Опёнышев
Ответ Akyl Krg
если в будущем Холланд уйдет, то думаю будущее сити это Альварес с мощнейшим потенциалом!
Хулиан не будет ждать до того времени, он готовый топ нап прямо сейчас
И сам скорее уйдет и вполне вероятно
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Эркинбек Апаканов
Вряд ли они смогут защитить кубок ЛЧ.
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Этот Райола хочет денег
Многое будет зависеть от желания, мотивации, креатива Пепа. Гении и их поступки непредсказуемы. Ну и конечно конкуренты тоже дремать не будут. Как в свое время нашли способы нейтрализовать тики-таку Барсы
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a2wai
Можно спокойно сливать Холанда в Реал и делать Альвареса основным ЦФ. Качество игры Сити не упадет, да и голов вряд ли Сити будет меньше забивать.
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Kirkorofff
Ответ FNT
Пеп - да, Холанд - офигительный игрок, но нет. Если после ухода Пепа Сити ошибется с тренером, то даже с Холандом они вполне могут спуститься на 1-2 строчки.
Думаю он уйдёт раньше Пепа
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Этот Райола хочет денег
Многое будет зависеть от желания, мотивации, креатива Пепа. Гении и их поступки непредсказуемы. Ну и конечно конкуренты тоже дремать не будут. Как в свое время нашли способы нейтрализовать тики-таку Барсы
В каждом сезоне Сити меняет некоторые детали в игре
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