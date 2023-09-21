Агуэро об АПЛ: «Сити» будет фаворитом еще долгие годы. Все зависит от Гвардиолы и Холанда – при Пепе клуб стремится выигрывать титул за титулом, и голы Эрлинга помогут в этом»

Серхио Агуэро считает, что «Ман Сити» еще долго будет главным фаворитом АПЛ.

«Я думаю, что «Сити» будет фаворитом еще долгие годы, такова реальность. У них много очень хороших игроков на долгосрочных контрактах. И правда в том, что, да, они всегда являются фаворитами.

Но, в конце концов, в футболе иногда все складывается не так, как ты хочешь, но я думаю, что в этом смысле Пеп очень умен. Он очень хороший мотиватор, он следит за тем, чтобы игроки не теряли концентрацию, и больше всего это касается Холанда.

Я думаю, что нравится стиль Холанда, и тот хорошо освоил стиль игры, который Пеп разработал специально для него. Ему нужно только завершать атаки, и я думаю, что Холанд многое привносит в «Сити». Будем надеяться, что он продолжит в том же духе, потому что это нелегко.

Действительно, трудно из года в год оставаться на высоком уровне. Но я думаю, что пока Пеп остается главным тренером, они останутся на высоком уровне, и все зависит от Холанда. Все зависит от Пепа и Холанда.

Чего он [Холанд] хочет? Чего хочет добиться? Ради себя, ради своего будущего и своих показателей он хочет быть лучшим. Хочет ли он побить рекорд «Сити» по голам?

Это более личная цель для игрока, и сегодня мы видим, что у него есть эти амбиции и этот драйв. И это хорошо, потому что сейчас он помогает команде выигрывать больше титулов, что, в конечном счете, является целью всего клуба.

Под руководством Пепа они стремятся выигрывать титул за титулом, и конечно, голы Холанда во многом помогут в этом», – сказал бывший нападающий « ».

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