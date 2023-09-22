Джек Грилиш: «Чувствовал любовь Пепа – он выбирал меня в больших матчах, а не просто говорил»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Джек Грилиш Рияд Марез Футбол

Джек Грилиш сказал, что чувствует доверие Пепа Гвардиолы.

«Я очень уверен в себе. Мне хочется чувствовать, что меня любят. Я вернулся с чемпионата мира, и первая моя игра была против «Лидса», я должен был забивать как минимум два гола в первом тайме. Но во втором я сделал два ассиста Холанду.

Через неделю я оказался на скамейке запасных в матче с «Челси», но затем вышел и отдал ассист на Мареза. После этого я стал чаще участвовать в голах.

Я чувствовал, что и сам играю хорошо, и тренер выбирал меня в больших матчах, например, против «Арсенала» в Кубке Англии, «Арсенала» в Премьер-лиге, «Тоттенхэма» и так далее. Я чувствовал любовь Пепа – не потому, что он так говорил, а потому, что он выбирал меня в больших матчах.

Это нормально, когда тренер говорит: «Ты так важен для команды, Джек», – а потом не выбирает тебя. Тогда ты думаешь: «Да, ты просто так говоришь». Пеп вообще ничего не сказал, но выбирал меня для больших матчей, и этим все сказано», – сказал хавбек «Ман Сити» в клубном подкасте.

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2 комментария

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Andrey Yaroslavtsev
Может не любовь, а доверие, уважение?
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Spaten
Выпьем за любовь!
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