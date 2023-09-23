Пеп Гвардиола: «Холанд мог забить 14-15 голов, мне не спится из-за его упущенных моментов. Но если моменты есть, значит, «Ман Сити» хорошо играет»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола высказался о моментах и реализации Эрлинга Холанда.

«У него были невероятные моменты, и он мог бы забить 14-15 голов. Это означает, что мы играем хорошо.

По количеству моментов у Холанда я всегда могу определить, хорошо ли играет команда. Когда моментов нет, значит, что-то у нас идет не так.

Мой совет – не критикуйте Эрлинга слишком сильно. Критикуйте защитника, центрального защитника, тренера, но никогда – форварда, который забивает голы. Он забьет, и тогда вы окажетесь в положении, когда придется извиняться перед ним.

Мне не спится из-за упущенных моментов Холанда. Но с каждой неделей он становится все лучше.  Всегда сложнее набрать ритм без предсезонки, ведь мы ездили в Японию и Южную Корею. Времени на тренировки было мало», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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24 комментария

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Кино Музыка
Не забивает из-за непривычности пасов. После асистов КДБ сложно перестроиться. Видимо нужно время. Или возвращение Кевина.
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Scorpio
Ответ Доброжелатель98
Именно поэтому он и не получит ЗМ. У него нет игры. Одни замыкания..
да-да
и в нищей сборной, и в БД, и теперь в Сити
всюду он лишь замыкатель
всем бы так уметь, да?
+12
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Grigoriy Kor
Мяч до него доставляют (даже без КДБ), моменты создаются на системе, так что вскоре «засуха» сменится наводнением. Вопрос скорее на ком норвежца прорвет?
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Ulukbek Kiyazov
Ответ Доброжелатель98
Именно поэтому он и не получит ЗМ. У него нет игры. Одни замыкания..
Если ты будешь замыкать хотя бы на половину как он, то будешь играть в топ клубе с большой зп, а не писать комменты на спортсе.
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Артем Пупышев
Так, стоп. Я за Сити не слежу, в целом, но о чем речь? Чел в последнем матче АПЛ забил, в предпоследнем сделал хет-трик, в 5 матчах сезон забил уже 7. Голевая засуха? Вы что курите?
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AC_Milan_7
Ответ Grigoriy Kor
Мяч до него доставляют (даже без КДБ), моменты создаются на системе, так что вскоре «засуха» сменится наводнением. Вопрос скорее на ком норвежца прорвет?
Мяч можно доставлять по разному, как это делает КДБ,умеют единицы а мире
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Moe Joe
В последнем матче упустил пару 100% моментов
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Njord T
По тому количеству моментов, что имеет Холланд в начале сезона, страшно подумать, что будет с соперниками, если по ходу сезона, их количество не изменится, а он начнёт их все реализовывать... Так моменты не только у него в команде возникают...
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sema mixajlov
На самом деле может это и к лучшему, что у него небольшой спад в начале сезона, значит наберет к концу и не провалит плей офф лч как в прошлый раз
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20!8
Ответ Moe Joe
В последнем матче упустил пару 100% моментов
Ну а что он машина? Все великие бомбардиры мажут сто процентные моменты
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#SharkTeam
Ответ Кино Музыка
Не забивает из-за непривычности пасов. После асистов КДБ сложно перестроиться. Видимо нужно время. Или возвращение Кевина.
Он уже забил 7 в АПЛ и сделал хет-трик без Кевина
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Ulukbek Kiyazov
Ответ songbilong
а почему тогда Альварес в запасе?
Он в старте в последнее время выходит. Плюс у него позиция та же что и у Холланда. Габи Жезус из-за этого и ушел.
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Муслим адам
Ответ Доброжелатель98
Именно поэтому он и не получит ЗМ. У него нет игры. Одни замыкания..
плюс обогнал месси в гонке не примию УЕФА и забрал её
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Доброжелатель98
Ответ Муслим адам
холланд: чемпионат Англии 🏆 кубок Англии🏆 лига чемпионов 🏆 Суперкубок УЕФА 🏆 серебро супер Кубок Англии 🏆 золотая бутса АПЛ 🏅 золотая бутса ЛЧ 🏅 премия УЕФА 🏅 награда лучший игрок Англии 🥇 награда лучший молодой игрок АПЛ 🥇 награда лучший игрок сезона АПЛ🥇 награда лучший молодой игрок сезона 🥇 награда лучший игрок сезона Европы 🥇 награда игрок года BFI🥇 награда лучший Англии 🥇 награда лучший игрок года MARCA🥇 Лучший нападающий сезона 🥇 лучший нападающий Англии🥇 лучший нападающий Европы🥇 лучший бомбардир версия MARCA🥇 лучший игрок в сборной 🥇 лучший бомбардир в сборной 🥇 лучший нападающий ЛИГА НАЦИЙ🥇 лучший нападающий в сборной🥇 лучший игрок ФУТБОЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ 🥇 лучший бомбардир лиги Наций 🥇 лучший бомбардир Европы 🥇 лучший бомбардир сезона🥇 лучший г+а🥇
Ещё раз огласите, пжлста, весь список..
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#SharkTeam
Ответ songbilong
а почему тогда Альварес в запасе?
Единственный матч когда Альварес вышел не в старте это суперкубок против Севильи.
Обновите ваши данные плз
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Доброжелатель98
Ответ Муслим адам
плюс обогнал месси в гонке не примию УЕФА и забрал её
Так ЗМ за мир дают, а не за Европу. Или мир купленый?. 😄🤭..
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BiVG
Ответ Артем Пупышев
Так, стоп. Я за Сити не слежу, в целом, но о чем речь? Чел в последнем матче АПЛ забил, в предпоследнем сделал хет-трик, в 5 матчах сезон забил уже 7. Голевая засуха? Вы что курите?
Поддерживаю
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Aydin Aydarbekov
Ответ Артем Пупышев
Так, стоп. Я за Сити не слежу, в целом, но о чем речь? Чел в последнем матче АПЛ забил, в предпоследнем сделал хет-трик, в 5 матчах сезон забил уже 7. Голевая засуха? Вы что курите?
Если за 5 туров АПЛ у него 7 голов, то за 38 туров АПЛ у него будет примерно 45 голов
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Artur Smith
Ответ Артем Пупышев
Так, стоп. Я за Сити не слежу, в целом, но о чем речь? Чел в последнем матче АПЛ забил, в предпоследнем сделал хет-трик, в 5 матчах сезон забил уже 7. Голевая засуха? Вы что курите?
Он играет в самой доминирующей команде в мире. Большинство его соперников на две головы ниже. И он упускает очень много моментов. За Сити и Дзюба двадцатку положит. Здесь нужно больше
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