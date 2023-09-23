Пеп Гвардиола: «Холанд мог забить 14-15 голов, мне не спится из-за его упущенных моментов. Но если моменты есть, значит, «Ман Сити» хорошо играет»
Пеп Гвардиола высказался о моментах и реализации Эрлинга Холанда.
«У него были невероятные моменты, и он мог бы забить 14-15 голов. Это означает, что мы играем хорошо.
По количеству моментов у Холанда я всегда могу определить, хорошо ли играет команда. Когда моментов нет, значит, что-то у нас идет не так.
Мой совет – не критикуйте Эрлинга слишком сильно. Критикуйте защитника, центрального защитника, тренера, но никогда – форварда, который забивает голы. Он забьет, и тогда вы окажетесь в положении, когда придется извиняться перед ним.
Мне не спится из-за упущенных моментов Холанда. Но с каждой неделей он становится все лучше. Всегда сложнее набрать ритм без предсезонки, ведь мы ездили в Японию и Южную Корею. Времени на тренировки было мало», – сказал тренер «Манчестер Сити».
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и в нищей сборной, и в БД, и теперь в Сити
всюду он лишь замыкатель
всем бы так уметь, да?
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