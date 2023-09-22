Бернарду пропустит две недели из-за травмы. Хавбек «Ман Сити» получил повреждение в игре ЛЧ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Пеп Гвардиола Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва выбыл на две недели из-за травмы.

Полузащитник «Манчестер Сити» был заменен на 44-й минуте матча Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (3:1).

«Небольшое повреждение, несерьезное. Он пропустит около недели или двух», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

В предстоящих матчах «горожане» сыграют в АПЛ с «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптоном», а также встретятся с «Ньюкаслом» в рамках Кубка английской лиги.

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3 комментария

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f0mk4
Не так много, хорошая новость
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Alxx3xx
Здоровья
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serginn
К Лейпцигу как раз.
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