Бернарду пропустит две недели из-за травмы. Хавбек «Ман Сити» получил повреждение в игре ЛЧ
Бернарду Силва выбыл на две недели из-за травмы.
Полузащитник «Манчестер Сити» был заменен на 44-й минуте матча Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (3:1).
«Небольшое повреждение, несерьезное. Он пропустит около недели или двух», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
В предстоящих матчах «горожане» сыграют в АПЛ с «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптоном», а также встретятся с «Ньюкаслом» в рамках Кубка английской лиги.
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