«Крылья» – на 1-м месте в Мир РПЛ сейчас. «Краснодар» и «Зенит» сыграют завтра

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Краснодар Футбол

«Крылья Советов» поднялись на промежуточное 1-е место в чемпионате России.

В эту субботу самарская команда добилась победы над «Сочи» (2:1).

На счету «Крыльев» 18 набранных очков по итогам 9 проведенных матчей при разнице забитых и пропущенных мячей 21:12.

Другие претенденты на лидерские позиции еще не провели свои игры в рамках 9-го тура Мир Премьер-лиги. «Динамо» (15 набранных очков) сегодня встретится со «Спартаком», «Зенит» (17 очков) завтра примет «Локомотив», а «Краснодар» (18) в воскресенье будет противостоять «Уралу» (14).

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LIBerly
За Крылья только гордость и радость. Прекрасная команда!
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Betov
Теперь представьте, если бы у Крыльев не воровали игроков московские гранды
+31
-7
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арсен Талант-Уулу
Завершить досрочно сезон
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
мать Зетмира
Заканчивайте чемпионат, лучше мы уже не увидим!
Осинькин просто гений!
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
the80dream
Ответ Арсен Талант-Уулу
Завершить досрочно сезон
причем срочно
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Крылышки молодцы , отличное начало сезона , так держать !
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменский медвежонок
Осинькин здесь и сейчас "самый сильный тренер в РПЛ" - факт. Собирать каждые полгода практически новую команду и продолжать ставить футбол, такого никто в РПЛ не делал
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тыр Пырыч
А семак и абассаль смогли бы самарцев в тройке держать. Осинькин - N 1 в России!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Куй Бышевец
Ответ Leon Betov
Теперь представьте, если бы у Крыльев не воровали игроков московские гранды
теперь представь, что без кабинетных игр и судейского произвола
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oldparakhod
Только за Крыльями и интересно наблюдать.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
optimus primus
Ответ Leon Betov
Теперь представьте, если бы у Крыльев не воровали игроков московские гранды
Чертаново не гранд, и там в обратную сторону всё происходило)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Солодухин
Россиискии Лестер!?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nehvoray
Даешь завтра ничью!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Супонинский
Удачи Краснодару в борьбе со злом!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Ответ Leon Betov
Теперь представьте, если бы у Крыльев не воровали игроков московские гранды
Вот правда, а когда за Осинькиным из Чертаново в КС молодые футболисты скопом пошли - как это назвать ?
Или «это другое» ?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Романов
Если бы Крылья не продавали бы своих основных игроков, то уже бы на протяжении нескольких сезонов претендовали бы на попаадние в первую пятерку. ( Сергеев, Пиняев, Глушенков, Зиньковский, Коваленко, Пруцев, Сарвели...и это только те, кто первый в голову пришёл) Осинькин творит чудеса, из разу в раз новые команды выстраивает фактически с нуля, сохраняя при этом рисунок игры
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Шокуров
Ответ ljolik888
Крылышки молодцы , отличное начало сезона , так держать !
Уже треть прошла) но крылья не играли еще с многими сильными командами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Тренер точно пойдёт на повышение. А вот куда🤔в ЦСКА, если уволят Федотов, в Спартак или в Зенит, после того, как Семак не попадёт в тройку в этом сезоне🤷🏿‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Моё Моя
Ответ Leon Betov
Теперь представьте, если бы у Крыльев не воровали игроков московские гранды
Ахахахаха! Что за бред?!
Крылья Советов полность агентская команда. Андреев привёл туда игроков из московских академий.
Ладно бы Крылья из своей академии молодых привлекали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mihail0910
Осинькин топ, вот кому нужно доверять в том числе большие клубы. Со всеми командами показывает отличный футбол
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bogoduhovevgenij56@gmail.com
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Александр Солодухин
Россиискии Лестер!?)
А что, вдруг повторит 🤔😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тыр Пырыч
Ответ Mihail0910
Осинькин топ, вот кому нужно доверять в том числе большие клубы. Со всеми командами показывает отличный футбол
а москвичи по импортным тащатся...Идиоты
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mihail0910
Ответ Тыр Пырыч
а москвичи по импортным тащатся...Идиоты
Идиот тут только ты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий