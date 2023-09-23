«Крылья» – на 1-м месте в Мир РПЛ сейчас. «Краснодар» и «Зенит» сыграют завтра

«Крылья Советов» поднялись на промежуточное 1-е место в чемпионате России.

В эту субботу самарская команда добилась победы над «Сочи» (2:1).

На счету « » 18 набранных очков по итогам 9 проведенных матчей при разнице забитых и пропущенных мячей 21:12.

Другие претенденты на лидерские позиции еще не провели свои игры в рамках 9-го тура Мир Премьер-лиги. « » (15 набранных очков) сегодня встретится со «Спартаком», « » (17 очков) завтра примет «Локомотив», а « » (18) в воскресенье будет противостоять « » (14).

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