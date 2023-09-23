«Крылья» – на 1-м месте в Мир РПЛ сейчас. «Краснодар» и «Зенит» сыграют завтра
«Крылья Советов» поднялись на промежуточное 1-е место в чемпионате России.
В эту субботу самарская команда добилась победы над «Сочи» (2:1).
На счету «Крыльев» 18 набранных очков по итогам 9 проведенных матчей при разнице забитых и пропущенных мячей 21:12.
Другие претенденты на лидерские позиции еще не провели свои игры в рамках 9-го тура Мир Премьер-лиги. «Динамо» (15 набранных очков) сегодня встретится со «Спартаком», «Зенит» (17 очков) завтра примет «Локомотив», а «Краснодар» (18) в воскресенье будет противостоять «Уралу» (14).
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Осинькин просто гений!
Или «это другое» ?)
Крылья Советов полность агентская команда. Андреев привёл туда игроков из московских академий.
Ладно бы Крылья из своей академии молодых привлекали.