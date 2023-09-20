Осинькин о 2:1 с «Балтикой»: «Действия «Крыльев» были более качественными. Смазали концовку, не получилось закончить на ноль»

Игорь Осинькин оценил победу «Крыльев Советов» над «Балтикой» (2:1).

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

«Понимали перед этим туром, что были единственной командой с нулем из всех играющих команд в Кубке России. Конечно, нам это не нравилось.

Какой выставили состав, означает то, что мы не отходили от запланированного на кубковые матчи, была ротация. Игроки основного состава играли у нас чуть меньше, чем те ребята, у которых меньше игровой практики. Плюс было время у ребят, что восстановились после травм. К сожалению, для Ушакова был совсем короткий отрезок времени, которое мы могли дать.

В целом, если говорить по игре, наши действия были более качественными на протяжении всей игры. Смазали концовку, не получилось закончить матч спокойно, на ноль. Думаю, ребята сыграли хорошую, качественную игру», – сказал главный тренер « ».

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