Осинькин о 2:1 с «Балтикой»: «Действия «Крыльев» были более качественными. Смазали концовку, не получилось закончить на ноль»

Теги Крылья Советов ФОНБЕТ Кубок России Балтика Игорь Осинькин Футбол

Игорь Осинькин оценил победу «Крыльев Советов» над «Балтикой» (2:1).

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

«Понимали перед этим туром, что были единственной командой с нулем из всех играющих команд в Кубке России. Конечно, нам это не нравилось.

Какой выставили состав, означает то, что мы не отходили от запланированного на кубковые матчи, была ротация. Игроки основного состава играли у нас чуть меньше, чем те ребята, у которых меньше игровой практики. Плюс было время у ребят, что восстановились после травм. К сожалению, для Ушакова был совсем короткий отрезок времени, которое мы могли дать.

В целом, если говорить по игре, наши действия были более качественными на протяжении всей игры. Смазали концовку, не получилось закончить матч спокойно, на ноль. Думаю, ребята сыграли хорошую, качественную игру», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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