«Ньюкасл» и Гимараэс согласовали контракт до 2028-го с отступными порядка 100 млн фунтов. «Реал», «Ливерпуль» и «Челси» интересовались Бруно

«Ньюкасл» и Бруно Гимараэс согласовали новый контракт.

По информации инсайдера , соглашение будет рассчитано до лета 2028 года. Стороны пропишут в новом контракте полузащитника сумму отступных, она составит порядка 100 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что желание « » продлить контракт с 25-летним бразильцем было обусловлено заинтересованностью «Реал Мадрид», «Ливерпуля» и «Челси» в хавбеке.

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