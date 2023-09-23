«Ньюкасл» и Гимараэс согласовали контракт до 2028-го с отступными порядка 100 млн фунтов. «Реал», «Ливерпуль» и «Челси» интересовались Бруно
«Ньюкасл» и Бруно Гимараэс согласовали новый контракт.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение будет рассчитано до лета 2028 года. Стороны пропишут в новом контракте полузащитника сумму отступных, она составит порядка 100 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что желание «Ньюкасла» продлить контракт с 25-летним бразильцем было обусловлено заинтересованностью «Реал Мадрид», «Ливерпуля» и «Челси» в хавбеке.
Подробную статистику Гимараэса можно посмотреть здесь.
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