«Ньюкасл» и Гимараэс согласовали контракт до 2028-го с отступными порядка 100 млн фунтов. «Реал», «Ливерпуль» и «Челси» интересовались Бруно

Теги Челси Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Реал Мадрид Бруно Гимараэс Фабрицио Романо Футбол

«Ньюкасл» и Бруно Гимараэс согласовали новый контракт.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение будет рассчитано до лета 2028 года. Стороны пропишут в новом контракте полузащитника сумму отступных, она составит порядка 100 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что желание «Ньюкасла» продлить контракт с 25-летним бразильцем было обусловлено заинтересованностью «Реал Мадрид», «Ливерпуля» и «Челси» в хавбеке.

Подробную статистику Гимараэса можно посмотреть здесь.

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4 комментария

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QWertY
Зачем Реалу Гимараес, если можно в чемпионате Бразилии найти какого нибудь несовершеннолетнего и талантливого игрока? С Вини же получилось
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S. A.
Значит Челси скоро купит
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sinkindragon@gmail.com
Ответ QWertY
Зачем Реалу Гимараес, если можно в чемпионате Бразилии найти какого нибудь несовершеннолетнего и талантливого игрока? С Вини же получилось
А учитывая что у них Камавинга, Тчуамени , Беллингем и Вальверде(номинальный полузащитник) в среднюю линию, то еще один , еще и за 100млн им явно не нужен
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