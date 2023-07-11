Хавбек «Ньюкасла» Гимараэс о «Ман Сити»: «Худшие матчи, ненавижу их. Кажется, что мы все дети, а они профессионалы, что их 15, а нас 7»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Бруно Гимараэс Футбол

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс заявил, что ненавидит играть с «Манчестер Сити».

«Мы знаем, что «Манчестер Сити» на ступень выше всех команд Англии, при всем моем уважении. Это худшие матчи, я ненавижу их. Такое ощущение, что мы все дети, а они профессионалы. Это ужасно.

Такое ощущение, что за них играют 15 игроков, а мы играем всемером. Ты смотришь на них и говоришь: «Вау, здесь так много парней в голубом». Это невероятно. И все они безумно хороши. 

Иногда мы разговариваем, тренер просит: давите справа, слева. А как играть против «Манчестер Сити»? Вы выходите на поле и сразу же позволяете им забить… Это очень сложно, там очень много хороших игроков», – сказал Гимараэс в подкасте Charla. 

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Heisenberg
Ответ Луизао фром мексика
Че ты ноешь Чиполлино
Аналогичный вопрос
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Сити лучшие не только в Англии. Тут вспоминаются слова Биг Сэма - видел, как Реал согнулся перед Сити, а Лидс нет...
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ ман сити фейк
Надеюсь это будет продолжаться на долго
Еще два года. Потом Пеп уйдет, а вместе с ним и доминация)
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Надеюсь это будет продолжаться на долго
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Гимараэс дичайший топарь. С ним рядом играет Уиллок, которого выкинул Арсенал за ненадобностью и очень средний Лонгстафф и бразил смог добиться того же за первый полный сезон чего Арсенал добился только на 4 год, а именно попадания в ЛЧ.
Да бразил не единственный и важны и Уилсон, Триппьер, Поуп, Альмирон, Ботман, Шер, но вклад Гимараэса поразителен и очень интересно будет на него посмотреть в следующем сезоне, когда рядом будет партнер умеющий играть в футбол на высоком уровне.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zakir Hanseidov
Честно признался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кашшай Чакырович
Дело же не в игроках ,а в системе ,во многих командах игроки точно не хуже ,кто то кричал ,что тотальный футбол не прокатит в АПЛ ,вынимайте за 6 лет 5 АПЛ ! Я боюсь представить ,что сделала бы с АПЛ пиковая Барса ,если лучшая команда АПЛ на то время Мю Фергюсона дважды выглядели ,реально как дети против Барсы Гвардиолы !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Катков
Ответ QWertY
Еще два года. Потом Пеп уйдет, а вместе с ним и доминация)
Там закладывается что-то хорошее, в любом случае. Думаю, уйдёт Пеп, но останется его наследие, его работа не оставляет после себя выжженного поля, тем более такая долгая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Рабонов
Ответ QWertY
Еще два года. Потом Пеп уйдет, а вместе с ним и доминация)
Но мю все ровно это не поможет) Будут со своими магваярами продолжать вынимать по 6-7 мячей))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий