Хавбек «Ньюкасла» Гимараэс о «Ман Сити»: «Худшие матчи, ненавижу их. Кажется, что мы все дети, а они профессионалы, что их 15, а нас 7»
Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс заявил, что ненавидит играть с «Манчестер Сити».
«Мы знаем, что «Манчестер Сити» на ступень выше всех команд Англии, при всем моем уважении. Это худшие матчи, я ненавижу их. Такое ощущение, что мы все дети, а они профессионалы. Это ужасно.
Такое ощущение, что за них играют 15 игроков, а мы играем всемером. Ты смотришь на них и говоришь: «Вау, здесь так много парней в голубом». Это невероятно. И все они безумно хороши.
Иногда мы разговариваем, тренер просит: давите справа, слева. А как играть против «Манчестер Сити»? Вы выходите на поле и сразу же позволяете им забить… Это очень сложно, там очень много хороших игроков», – сказал Гимараэс в подкасте Charla.
Да бразил не единственный и важны и Уилсон, Триппьер, Поуп, Альмирон, Ботман, Шер, но вклад Гимараэса поразителен и очень интересно будет на него посмотреть в следующем сезоне, когда рядом будет партнер умеющий играть в футбол на высоком уровне.