Хавбек «Ньюкасла» Гимараэс о «Ман Сити»: «Худшие матчи, ненавижу их. Кажется, что мы все дети, а они профессионалы, что их 15, а нас 7»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс заявил, что ненавидит играть с «Манчестер Сити».

«Мы знаем, что « » на ступень выше всех команд Англии, при всем моем уважении. Это худшие матчи, я ненавижу их. Такое ощущение, что мы все дети, а они профессионалы. Это ужасно.

Такое ощущение, что за них играют 15 игроков, а мы играем всемером. Ты смотришь на них и говоришь: «Вау, здесь так много парней в голубом». Это невероятно. И все они безумно хороши.

Иногда мы разговариваем, тренер просит: давите справа, слева. А как играть против «Манчестер Сити»? Вы выходите на поле и сразу же позволяете им забить… Это очень сложно, там очень много хороших игроков», – сказал в подкасте Charla.