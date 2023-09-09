«Ньюкасл» на фоне интереса «Реала», «Ливерпуля» и «Челси» к Гимараэсу намерен продлить с ним контракт. Отступные могут превысить 100 млн фунтов

Теги Челси Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Бруно Гимараэс деньги Футбол

«Ньюкасл» хочет сохранить Бруно Гимараэса, заинтересовавшего топ-клубы.

Как сообщает The Telegraph, стороны близки к заключению нового контракта. За последние недели в переговорном процессе достигнут значительный прогресс.

«Сороки» хотят заключить новый договор с полузащитником, чтобы снизить уровень интереса к нему со стороны «Реала», «Ливерпуля» и «Челси». Последние две команды в этом году направляли запросы по бразильцу, но получили отказ.

Сейчас «Ньюкасл» и Гимараэс договариваются насчет отступных. Если клуб согласится включить такой пункт в контракт, сумма будет превышать 100 млн фунтов. Зарплата, вероятно, будет поднята до 120 тысяч в неделю.

В прошлом сезоне 25-летний футболист забил 4 гола за 32 матча в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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33 комментария

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Максим Семин
Ответ Стахович
Зачем Реалу и Челси Гимараэс?
Челси не задаётся такими вопросами
+65
-1
+64
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Buba
Ответ Roman
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Сказал глор сити 🤣
+14
-2
+12
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Danik214
Ответ Roman
Комментарий скрыт
по-моему ты что-то напутал Ливерпуль не мешок у клуба совсем другая политика.
+10
-2
+8
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Фёдор Кузнецов
Прям вмжу как Реал с 7 полузащитниками идёт за Гимараесом
+6
-2
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Стахович
Ответ ман сити фейк
Реалу нужен полузащитник в любом случае. А в Челси непредсказуемый Боули
У Реала так перенасыщена эта позиция,что даже Кроос с Модричем присели на лавку
+4
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Стахович
Зачем Реалу и Челси Гимараэс?
+9
-6
+3
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Азамат Кабертай
Не подходит он Реалу
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Азамат Кабертай
Ответ mc-manaman
реал обязательно даст оценку твоему комментарию и прислушается
не умничай
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Jovid Mirzoev
Ответ Стахович
Зачем Реалу и Челси Гимараэс?
Челси без разницы главное увести у Ливера
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Григорий Геник
Для нашего Боэли 100 не проблема
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Бакытбек Мусин
Дуглас Луис из Астон виллы по сильнее по моему Гтмараеша
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Ноно Гомес
еще один полузащитник за 100 лямов в Челси ? нет спс))
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Chelsea`s Lev
Зарплата, вероятно, будет поднята до 120 тысяч в неделю.
Такая зарплата ни для одного топа не проблема...
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Стахович
Ответ Jovid Mirzoev
Челси без разницы главное увести у Ливера
Ливер сам виноват:пока они долго вяло проявляют интерес,уводят Тчуамени,Беллингема,Энцо,Кайседо,Лавию
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ман сити фейк
QWertY теперь сравнивай эти же трансферы Ньюкасла с МЮ? Небо и земля.
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mc-manaman
Ответ ZA.RMA
на душнилуу больше вы смахиваете своим «сарказмом» :)
реагировать нормально надо, а не писать ересь
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ZA.RMA
Ответ mc-manaman
реагировать нормально надо, а не писать ересь
Вы сейчас сами реагируете остро)
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mc-manaman
Ответ ZA.RMA
Вы сейчас сами реагируете остро)
почитай выше, как ты отреагировал на мое сообщение. и все встанет на свои места
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Сергей Лимонников
Ответ Фёдор Кузнецов
Прям вмжу как Реал с 7 полузащитниками идёт за Гимараесом
Реалу бы надающего надо, а то на 2 позиции 2 игрока нападения. Сужу только по тактике со спортса.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Сергей Лимонников
Реалу бы надающего надо, а то на 2 позиции 2 игрока нападения. Сужу только по тактике со спортса.
У спортса Винисиус и Родриго полузащииа, но форвард да, нужен
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