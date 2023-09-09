«Ньюкасл» на фоне интереса «Реала», «Ливерпуля» и «Челси» к Гимараэсу намерен продлить с ним контракт. Отступные могут превысить 100 млн фунтов
«Ньюкасл» хочет сохранить Бруно Гимараэса, заинтересовавшего топ-клубы.
Как сообщает The Telegraph, стороны близки к заключению нового контракта. За последние недели в переговорном процессе достигнут значительный прогресс.
«Сороки» хотят заключить новый договор с полузащитником, чтобы снизить уровень интереса к нему со стороны «Реала», «Ливерпуля» и «Челси». Последние две команды в этом году направляли запросы по бразильцу, но получили отказ.
Сейчас «Ньюкасл» и Гимараэс договариваются насчет отступных. Если клуб согласится включить такой пункт в контракт, сумма будет превышать 100 млн фунтов. Зарплата, вероятно, будет поднята до 120 тысяч в неделю.
В прошлом сезоне 25-летний футболист забил 4 гола за 32 матча в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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