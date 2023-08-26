Клопп о «Ньюкасле» при саудовцах: «Очень умные трансферы. Все думали, что они будут работать в стиле «Челси»

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Юрген Клопп похвалил «Ньюкасл» за разумную работу на трансферном рынке.

– Вы ожидали, что «Ньюкасл» добьется такого прогресса после прихода саудовцев?

– Конечно. Никто не знает точно, что именно случится потом, но пока они обошлись без безумных сделок. Наверное, все думали, что они будут работать на рынке в стиле «Челси».

«Ньюкасл» подписал шестерых фантастических игроков – например, Исак, Ботман, Бруно Гимараэс, Уиллок. Очень умные сделки, шаг за шагом. А в этом году они купили Тонали и Барнса. У «Ньюкасла» есть возможность чередовать нападающих, выбирая между Исаком и Уилсоном, что впечатляет.

Но у них в составе по-прежнему есть игроки из прошлого – например, Альмирон, Лонгстафф и Шер. Они покупали футболистов и раньше, но мог ли прежний «Ньюкасл» делать то, что они осуществляют сейчас? Наверное, нет. Я с огромным уважением отношусь к тому, как они работают, и не могу ничего сказать об окружающих обстоятельствах.

Пришел ли «Ньюкасл», чтобы остаться? Однозначно, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Завтра «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Ньюкаслом» в матче 3-го тура АПЛ. Игра начнется в 18:30 по московскому времени.

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38 комментариев

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usen
Клопп намекающий
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Никита Смолов
Стиль Челси не переплюнет никто, там скоро пожизненные контракты давать будут и место на кладбище)
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Африкан Богаевский
стиль Челси , берём все что хотят клубы АПЛ , заплатим больше, контракт на 8 лет
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Большой Сэми
Ответ llolishe
Не то что в Ливерпуле На Кайседу 110 лямов есть А на Беллингема-нет Эффект Клоппа
Бред. Беллингем изначально рассматривал только один вариант — Реал Мадрид. Все остальное, это истории из журналистики
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+26
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wjvxpb5q6f
Ответ llolishe
Не то что в Ливерпуле На Кайседу 110 лямов есть А на Беллингема-нет Эффект Клоппа
При чем здесь Клопп?
Юрген не менеджер, а главный тренер, и его влияние на трансферную политику минимально. Все решают функционеры с подачи ФСГ, которые удавятся даже чуть переплатить
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Cearvm
"Стиль Челси" будут помнить десятилетие, не меньше. Этот инфоповод даже не заглушили трансферы в Саудовскую Аравию)

Учитывая контракты на 8 лет - это не преувеличение. Даже на sports, наверное, выйдет статья про судьбу всех этих игроков.
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Ненавидящий2.0
Ответ llolishe
Матип-Фирмино-Мане-Гакпо Этих игроков купили по просьбе Клоппа Или ты думаешь Юрген вообще не влияет на трансферы
Фирмино был в клубе ещё до Клоппа, знаток ты наш
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Bunyod Turgunov
Ответ llolishe
Не то что в Ливерпуле На Кайседу 110 лямов есть А на Беллингема-нет Эффект Клоппа
Да хватит уже хейтит Клоппа. Тебе уже не надоело? До трансфера Ван Дейк и Алиссона он или они потратили средние деньги. Когда он пришёл в команду с Коулкером играл в нападении, хотя он был номинальный защитник. С тем составом дошёл до финала ЛЕ и только проиграл королью ЛЕ Севилью. Если владельцы во время ему дали деньги на замены игроков (на замену Вейналдум, Джан, Милнер) то клуб находился бы в другом положении. То что щас происходит в Ливерпуле это из-за руководителей и владельцы команды. Клопп здесь не причём
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llolishe
Ответ Томаш Спенсер
амирикяньскый мем проект пинают все кому не лень 😅🤣 представляю как официальные персоны топ клубов ржут в голосину на амирикяньскым менешмендом, когда их не пасут журналюги 😁😉
Все еще кажется что Боули с кем-то поспорил что сотворит такое в АПЛ
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Любезный Коссутий
согласен с Юргеном, только тут больше напрашивалась бы аналогия с первыми годами, после прихода Мансура (хотя Клоппа тогда еще не было в АПЛ).
т.е., саудовцы имеют перед глазами пример, как НЕ НАДО действовать, чтобы тебе потом не предъявляли претензии в мошенничестве и финансовых махинациях.

по сути, намного более богатые хозяева, действуют более аккуратно и грамотно, чем и вызывают уважение, в отличие от..
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Самозанятый
Ответ llolishe
Не то что в Ливерпуле На Кайседу 110 лямов есть А на Беллингема-нет Эффект Клоппа
110 есть. Только у Белингема зп выше раза в два, агентские запросы космические, да и привлекательнее Реал, чем Ливерпуль, объективно говоря.
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Давид Agabekyan
Ответ llolishe
Не то что в Ливерпуле На Кайседу 110 лямов есть А на Беллингема-нет Эффект Клоппа
Что не так? Деньги появились после продажи Хендерсона и Фабиньо, на момент перехода Беллингема денег не было
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Биллибоб
Да не бомбит у меня🤣
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Рим Мухаметшин
Ответ llolishe
Все еще кажется что Боули с кем-то поспорил что сотворит такое в АПЛ
Кажется, что Боули болеет за Арсенал
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avcgloronalduMU
Челси, мю, Ливерпулю, Тоттенхэму подвинуться
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Большой Сэми
Ответ Eden Hazard
Ну когда все закончилось, обычно так и говорят, и мы не хотели, и игрок изначально не собирался, там все понятно было)
почитайте про семью Беллингем, и как они ведут с первых детских школ его карьеру.
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Eden Hazard
Ответ Большой Сэми
Бред. Беллингем изначально рассматривал только один вариант — Реал Мадрид. Все остальное, это истории из журналистики
Ну когда все закончилось, обычно так и говорят, и мы не хотели, и игрок изначально не собирался, там все понятно было)
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wjvxpb5q6f
Да, Ньюкасл сейчас, наряду с Сити, проводит самый грамотный менеджмент в лиге. Завидую белой завистью, ведь Ливерпуль вполне мог быть с ними в тройке, если бы не беззубая трансферная политика ФСГ
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igorrado@yandex.ru
Как же у Клоппа подгорает от того, что Челси выиграл у него гонку за Кайседо)
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B@SS
Горит от Челси, долго будет гореть ))
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ta-tosha
так и слава Богу, что Челси спас от безумной траты на Кайседо. Как показывают его 2 игры за синих - он просто обычный игрок, не на 200 лямов с трансфером, агентскими зарплатой за 5 лет
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Не уверен!!
Скоро и Саудиты поймут, что те кто купил Ньюкасл на них не очень то смахивают
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Mr@k
Неплохо боулиболл опустил
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Рашпель793
С Челси ещё понятно было бы, если бы они миллиард вбухали на звёзд. Но там дикие деньги заплачены за ноунеймов, о которых знают люди следящие за конкретной лигой или за конкретным клубом. Дичь. При этом выхлоп нулевой пока.
А Ньюкасл да, неожиданно грамотно работают, при этом и результат уже есть.
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stalkers111
Даже Копп понимает и подтверждает, сто Ливерпуль уже не явный фаворит против Ньюкасмла, в отличие от юзеров Спортса
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