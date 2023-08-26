Клопп о «Ньюкасле» при саудовцах: «Очень умные трансферы. Все думали, что они будут работать в стиле «Челси»

Юрген Клопп похвалил «Ньюкасл» за разумную работу на трансферном рынке.

– Вы ожидали, что «Ньюкасл» добьется такого прогресса после прихода саудовцев?

– Конечно. Никто не знает точно, что именно случится потом, но пока они обошлись без безумных сделок. Наверное, все думали, что они будут работать на рынке в стиле « ».

«Ньюкасл» подписал шестерых фантастических игроков – например, , , , Уиллок. Очень умные сделки, шаг за шагом. А в этом году они купили Тонали и Барнса. У « » есть возможность чередовать нападающих, выбирая между Исаком и Уилсоном, что впечатляет.

Но у них в составе по-прежнему есть игроки из прошлого – например, Альмирон, Лонгстафф и Шер. Они покупали футболистов и раньше, но мог ли прежний «Ньюкасл» делать то, что они осуществляют сейчас? Наверное, нет. Я с огромным уважением отношусь к тому, как они работают, и не могу ничего сказать об окружающих обстоятельствах.

Пришел ли «Ньюкасл», чтобы остаться? Однозначно, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Завтра «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Ньюкаслом» в матче 3-го тура АПЛ. Игра начнется в 18:30 по московскому времени.

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