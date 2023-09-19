Джикия о Бакаеве в ОАЭ: «Он уехал туда одним из первых, пожелаем удачи. В «Зените» не получилось, но это жизнь – перезагрузится, расставит приоритеты, все будет хорошо»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия высшая лига ОАЭ Аль-Вахда Георгий Джикия Зелимхан Бакаев Р-Спорт Футбол

Георгий Джикия пожелал Зелимхану Бакаеву удачи в чемпионате ОАЭ.

Зелимхан Бакаев перешел из «Зенита» в «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды без опции выкупа.

«Это часть нашей работы, такое бывает. Перезагрузится, расставит приоритеты, и все будет хорошо. Он один из первых, кто уехал туда. Давайте пожелаем ему удачи.

Да, у него в «Зените» не получилось, но это жизнь. Где бы он ни играл, все будет нормально. Мы обязательно созвонимся с ним потом, он расскажет мне про Эмираты», – сказал капитан «Спартака».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Один из первых, кто последовал совету Карпина?)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТрактоПоктер
Ответ Сергей48
Один из первых, кто последовал совету Карпина?)
Не зассал и сменил Мерседес на верблюда!
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Ему и так хорошо, контракт ломовой , посидел годик на лавочке, теперь лениво поиграет у арабов...жизнь удалась..развел газовых по полной...
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DVS1
Отличный вариант для Джикии! Езжай следом, а мы удачи пожелаем
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JesterTM
Такого топаря Зенит урвал. До сих пор локти кусаем :(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ ТрактоПоктер
Не зассал и сменил Мерседес на верблюда!
Ну не Мерседес , он же не Германии уехал , вот Лада Веста на газу подходить
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий