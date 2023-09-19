Джикия о Бакаеве в ОАЭ: «Он уехал туда одним из первых, пожелаем удачи. В «Зените» не получилось, но это жизнь – перезагрузится, расставит приоритеты, все будет хорошо»

Георгий Джикия пожелал Зелимхану Бакаеву удачи в чемпионате ОАЭ.

перешел из « » в «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды без опции выкупа.

«Это часть нашей работы, такое бывает. Перезагрузится, расставит приоритеты, и все будет хорошо. Он один из первых, кто уехал туда. Давайте пожелаем ему удачи.

Да, у него в «Зените» не получилось, но это жизнь. Где бы он ни играл, все будет нормально. Мы обязательно созвонимся с ним потом, он расскажет мне про Эмираты», – сказал капитан « ».

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