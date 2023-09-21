«Бакаев – средний игрок, «Зениту» он не нужен». Пономарев об отъезде хавбека в ОАЭ

Владимир Пономарев назвал Зелимхана Бакаева «средним игроком».

Бакаев перешел из « » в «Аль-Вахду», выступающую в чемпионате ОАЭ, на правах аренды без права выкупа.

– Будет ли прогрессировать в чемпионате ОАЭ?

– Нет. Это средний игрок. Ну, поиграет там, а когда вернется, «Зениту» уже нужен не будет.

Для них Бакаев не годится, в команде по классу игроки лучше. А он не выдающийся, а средний футболист, – сказал бывший игрок ЦСКА.

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