«Бакаев – средний игрок, «Зениту» он не нужен». Пономарев об отъезде хавбека в ОАЭ
Владимир Пономарев назвал Зелимхана Бакаева «средним игроком».
Бакаев перешел из «Зенита» в «Аль-Вахду», выступающую в чемпионате ОАЭ, на правах аренды без права выкупа.
– Будет ли Бакаев прогрессировать в чемпионате ОАЭ?
– Нет. Это средний игрок. Ну, поиграет там, а когда вернется, «Зениту» уже нужен не будет.
Для них Бакаев не годится, в команде по классу игроки лучше. А он не выдающийся, а средний футболист, – сказал бывший игрок ЦСКА.
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