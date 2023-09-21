«Бакаев – средний игрок, «Зениту» он не нужен». Пономарев об отъезде хавбека в ОАЭ

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига ОАЭ Владимир Алексеевич Пономарев Аль-Вахда Зелимхан Бакаев Матч ТВ Футбол

Владимир Пономарев назвал Зелимхана Бакаева «средним игроком».

Бакаев перешел из «Зенита» в «Аль-Вахду», выступающую в чемпионате ОАЭ, на правах аренды без права выкупа.

– Будет ли Бакаев прогрессировать в чемпионате ОАЭ?

– Нет. Это средний игрок. Ну, поиграет там, а когда вернется, «Зениту» уже нужен не будет.

Для них Бакаев не годится, в команде по классу игроки лучше. А он не выдающийся, а средний футболист, – сказал бывший игрок ЦСКА.

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13 комментариев

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Owen_the_Simple
Ответ Spartakus1984
Как вы носитесь с этим чемпионством .Оно только вам греет душу а не игроку который сидел на скамейке и не причастен к чемпионству.
Если бы всё было так просто, то все бы стремились в низшие лиги, где гарантированно получали бы игровое время. Но есть такое слово "амбиции", без которых в профессиональном спорте никуда.
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+3
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Тиджани Бабангида
Последствия роковой ошибки перехода из «Спартака»
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Владимир Самсонов
Об этом много писали и говорили, когда его подписывали
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TIMOXA1979 TIMOXIN
всё таки хорошо, что эту кононовскую шайку лейку: Мирзов, Бакаев, Гулиев - разогнали.
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градус ненависти
Спасибо, кэп
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ZarvuR2020
А у Зенита на этот сезон другая схема. Где вингеров вообще нет. Я не понимаю, зачем теперь Педро.
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Owen_the_Simple
Ответ Тиджани Бабангида
Последствия роковой ошибки перехода из «Спартака»
Почему ошибки? Стал чемпионом.
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Батя Ригобера
Ответ Тиджани Бабангида
Последствия роковой ошибки перехода из «Спартака»
Даааа
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Александр Рябов
Ответ Тиджани Бабангида
Последствия роковой ошибки перехода из «Спартака»
в спартаке он бы так же в запасе просиживал
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