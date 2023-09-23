Роналду о 4:3 с «Аль-Ахли»: «Рад, что забил еще 2 гола и помог «Аль-Насру» победить!»

Теги Криштиану Роналду болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Футбол

Криштиану Роналду порадовала победа «Аль-Насра» над «Аль-Ахли» (4:3).

«Очень рад тому, что забил еще два гола, и в особенности тому, что помог команде одержать очень важную победу!

Наши болельщики потрясающе поддерживали нас дома!» – написал лучший бомбардир лиги Саудовской Аравии.

Роналду, Малком, Канте, Марез, Вейналдум – все они забили в новом туре в Саудовской Аравии. Там жарко

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53 комментария

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0:4 на спотифай камп ноу
Роналду забил два гола команде у которой 9 игроков футболисты ведущих топ клубов в прошлом сезоне, по сути Аль Наср обыграл команду среднего уровня Лиги Чемпионов. То с какой страстью играл Роналду это что-то с чем то и кстати оба гола с левой ноги из пределов штрафной, не 2 пенальти Франции как говорил тут один но все же)))))
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Роман
Отличная игра, отличный гол. Но фанатов МЛС гол все равно не устроит из-за штрафной. Теперь надо с центра поля забить, чтобы их порадовать.
Нужно обыграть всю команду в полном составе включая запасных и массажистов, закрутить гол с штрафного из своей площади ворот только так. А У Месси даже пенальти это чудо это апогей игры восторг и удовольствие 🤣
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Роман
Отличная игра, отличный гол. Но фанатов МЛС гол все равно не устроит из-за штрафной. Теперь надо с центра поля забить, чтобы их порадовать.
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OldCityFan
Ответ ДедаДома.нет
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Марез сбитый летчик? один из лучших игроков Сити последних сезонов и обладатель требла. Желаемое за действительное не нужно выдавать
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Веселый денек
Король, че тут еще сказать
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Makiavelli 1983
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Единственный чемпионат в мире который прошёл зимой. Единственный чемпионат в мире с рекордным количеством пенальти для одной команды. Единственный чемпионат в мире где будущий победитель выходил с плюс одним мячом на любую игру. И? 18.12.22? В чем прикол?
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Anton Kortenko
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Роналду забил два гола команде у которой 9 игроков футболисты ведущих топ клубов в прошлом сезоне, по сути Аль Наср обыграл команду среднего уровня Лиги Чемпионов. То с какой страстью играл Роналду это что-то с чем то и кстати оба гола с левой ноги из пределов штрафной, не 2 пенальти Франции как говорил тут один но все же)))))
да, задор у португальца топовый. да и атмосфера топ матча. команды рубились. на стадионе аншлаг. весь матч орут, им ещё и файеры не запретили. это прям моё почтение. по крайней мере дома у Аль Насра антураж топовый.
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Сергей Лимонников
Ответ ДедаДома.нет
Да Марез сбитый летчик.
Я хоть и симпатизирую МЮ, но сбитый лётчик это скорее про МЮ, причём в полном составе.
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Сергей Лимонников
Ответ Makiavelli 1983
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Господи, у Meссибoeв совсем крыша поехала с этим левым ЧМ. Вы реально зае×××× под каждой новостью это писать
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Аркадий Мамонтов
И после такого вы еще задаётесь вопросом о лучшем игроке?
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yrok77
Ответ Men77
ты знаешь, что такое из пределов штрафной? сходи к окулисту😁
вумен77 что ты здесь забыл
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Verhovn
Ответ agin
В речи Роналду не было названия клуба, тем более в дательном падеже. Будьте, вежливее в заголовках...
Так прикольнее. Аль-Насру😄
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Экспертное мнение
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Единственный чемпионат в мире который прошёл зимой. Единственный чемпионат в мире с рекордным количеством пенальти для одной команды. Единственный чемпионат в мире где будущий победитель выходил с плюс одним мячом на любую игру. И? 18.12.22? В чем прикол?
Бразилия 2014
ЮАР 2010
Аргентина 1978
Чили 1962
Уругвай 1930

Все эти ЧМ прошли зимой, если разбираться в географии.
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Доброжелатель98
Ответ OldCityFan
Марез сбитый летчик? один из лучших игроков Сити последних сезонов и обладатель требла. Желаемое за действительное не нужно выдавать
Если Пеп отпустил лучшего игрока на данный момент, то Пеп - тоже сбитый летчик. Логика такая .
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Appa
Ответ Аркадий Мамонтов
И после такого вы еще задаётесь вопросом о лучшем игроке?
Нет вопросов. Споры закончились давно
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yrok77
Ответ Доброжелатель98
Странно. А чего ты не радовался, когда Португалия вкинула 9 рекордных Люксембургу. Это ж вроде твоя сборная играла. Чё ж ты тогда затих в инсте?. Или она твоя только тогда, когда ты играешь?. 🤡 и лицемер. Авейру - позор футбола. Фареры и их 20 баранов подтвердили в своё время эту истину. 💪
пепси, с кем разговариваешь? 🤔😂
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Доброжелатель98
Ответ yrok77
пепси, с кем разговариваешь? 🤔😂
Пепси пью. А ты завязывай с водкой. 🤭.
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Men77
ты знаешь, что такое из пределов штрафной? сходи к окулисту😁
В русском языке есть разница между "из-за" и "из" но видимо кто-то пропускал школу))
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Men77
Ответ yrok77
вумен77 что ты здесь забыл
урюк, как сам? будешь здесь 30 октября бегать и кричать, что все куплено? 🤣
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yrok77
Ответ Zed_patriot
какой барсик ещё 🤔
барсик Юрана по ходу, который уже по любому под другим именем здесь
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Веселый денек
Ответ Zed_patriot
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Веселый денек
Ответ заблокированному пользователю
Оба гола забил нерабочей левой Хотя в случае с Роналду, у него просто нет нерабочих конечностей (правая, левая, голова, колено, плечё, торс) Реально самый разносторонний и совершенный футболист!
+ фантасмагорический гол пенисом
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Игорь Климов
Если это не ЗМ этому Португальцу7 за "гол в дыму", то тогда я даже не знаю, что ещё сказать) Ха-ха-ха)
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fussballer
Месси бы ничего не написал в такой ситуации.
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agin
В речи Роналду не было названия клуба, тем более в дательном падеже. Будьте, вежливее в заголовках...
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