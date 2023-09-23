Роналду о 4:3 с «Аль-Ахли»: «Рад, что забил еще 2 гола и помог «Аль-Насру» победить!»

Криштиану Роналду порадовала победа «Аль-Насра» над «Аль-Ахли» (4:3).

«Очень рад тому, что забил еще два гола, и в особенности тому, что помог команде одержать очень важную победу!

Наши болельщики потрясающе поддерживали нас дома!» – написал лучший бомбардир лиги Саудовской Аравии.

Роналду, Малком, Канте, Марез, Вейналдум – все они забили в новом туре в Саудовской Аравии. Там жарко

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