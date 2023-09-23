Хавбек «Хаджера» Спиридонович: «На месте Роналду не приехал бы в Саудовскую Аравию. Он заработал так много денег и хочет еще. Не понимаю этого»
Срджан Спиридонович на месте Криштиану Роналду не ехал бы в Саудовскую Аравию.
Летом австрийский полузащитник сербского происхождения перешел в «Хаджер», выступающий во втором по силе дивизионе Саудовской Аравии. Его зарплата – 500 тысяч долларов год.
«Если вы хотите монетизировать карьеру, это подходящее место. Но здесь другой менталитет. Есть много запретов, таких как, например, употребление алкоголя и прогулка за ручку с девушкой. Хотя встретить женщину здесь однозначно сложно, и, думаю, не стоит рисковать.
Правил много и все они строгие, но сюда будут приезжать, потому что футболист не хотят потом беспокоиться о будущем. Критики говорят всякое, но никто не придет на помощь тому, кто после карьеры оказался в беде и без денег.
Я понимаю каждого, кто куда-то идет, чтобы облегчить жизнь себе и своей семьи. Мы были очень бедны и практически ничего не имели. Вот почему я хотел лучшей жизни для себя и семьи. Мне пришлось покинуть свой дом и годами бороться. Чтобы преуспеть, нужно быть очень сильным морально.
Если бы я был на месте Роналду, я бы не приехал [в Саудовскую Аравию]. Он заработал так много денег и хочет еще. Я этого не понимаю», – сказал Спиридонович в интервью Profil.
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совсем еще салага, видимо, или даунито,
еще бы сказал - если бы я был президентом напечатал бы много денег и раздал всем.))