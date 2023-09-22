Пеп о шансе начать сезон с 6 побед подряд в АПЛ: «6-7 лет назад «Сити» выиграл 6 из 6 матчей, но занял третье место. Сезон только начался»
Пеп Гвардиола дал комментарий о результатах «Манчестер Сити» в АПЛ.
«Горожане» одержали пять побед в пяти матчах на старте чемпионата и могут продлить серию до шести игр в предстоящей игре против «Ноттингем Форест».
«Когда семь или восемь лет назад мы пришли в клуб, то выиграли шесть из шести матчей, но заняли третье место. Сезон только начался.
Да, важно набирать очки, потому что АПЛ – очень трудный турнир.
Некоторые из соперников не теряют много очков. Это лишь начало чемпионата», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
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