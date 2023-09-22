Пеп о шансе начать сезон с 6 побед подряд в АПЛ: «6-7 лет назад «Сити» выиграл 6 из 6 матчей, но занял третье место. Сезон только начался»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола дал комментарий о результатах «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Горожане» одержали пять побед в пяти матчах на старте чемпионата и могут продлить серию до шести игр в предстоящей игре против «Ноттингем Форест».

«Когда семь или восемь лет назад мы пришли в клуб, то выиграли шесть из шести матчей, но заняли третье место. Сезон только начался.

Да, важно набирать очки, потому что АПЛ – очень трудный турнир.

Некоторые из соперников не теряют много очков. Это лишь начало чемпионата», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

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6 комментариев

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QWertY
Ответ Surviving
Дайте ещё 2 лярда.
Покету дали поллярда за одно трансферное окно. Не сильно ему это помогает
+5
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леннорыч-абрамович
Пеп, ну дай фору!
+2
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Темный шарлатан
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eraofsoccerrevival/3191555.html
+1
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Эксперимент
Ответ Surviving
Дайте ещё 2 лярда.
Зачем тебе 2 лярда?
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