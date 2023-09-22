Пеп о шансе начать сезон с 6 побед подряд в АПЛ: «6-7 лет назад «Сити» выиграл 6 из 6 матчей, но занял третье место. Сезон только начался»

Пеп Гвардиола дал комментарий о результатах «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Горожане» одержали пять побед в пяти матчах на старте чемпионата и могут продлить серию до шести игр в предстоящей игре против «Ноттингем Форест».

«Когда семь или восемь лет назад мы пришли в клуб, то выиграли шесть из шести матчей, но заняли третье место. Сезон только начался.

Да, важно набирать очки, потому что – очень трудный турнир.

Некоторые из соперников не теряют много очков. Это лишь начало чемпионата», – сказал главный тренер « » .

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS