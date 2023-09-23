Гендиректор «Пари НН»: «Мы – народная команда. Представляем интересы такой древней и сильной Нижегородской области на футбольном олимпе»

Гендиректор «Пари НН» считает нижегородскую команду народной.

– Как вы попали в футбол, в «Пари НН»?

– История, по-моему, довольно-таки известная. Губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин предложил возглавить футбольный клуб, поставил определенные задачи.

Во-первых, должна появиться стратегия клуба. Она появляется сейчас, становится понятно, чего мы хотим в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Во-вторых, нужно упорядочить бизнес-процессы как внутри клуба, так и с внешними партнерами. И третья задача – это полный стадион.

Мы народная команда, не принадлежим какому-нибудь заводу или движению. Это команда, которая играет за Нижегородскую область с многовековой историей, Нижнему Новгороду – 800 лет. Представьте, какой культурный слой, сколько всего предшествовало тому, чтобы наша команда представляла интересы такой древней, такой сильной области, на футбольном олимпе, – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

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