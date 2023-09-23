Гендиректор «Пари НН»: «Мы – народная команда. Представляем интересы такой древней и сильной Нижегородской области на футбольном олимпе»

Теги премьер-лига Россия Пари НН Глеб Никитин Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» считает нижегородскую команду народной.

– Как вы попали в футбол, в «Пари НН»?

– История, по-моему, довольно-таки известная. Губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин предложил возглавить футбольный клуб, поставил определенные задачи.

Во-первых, должна появиться стратегия клуба. Она появляется сейчас, становится понятно, чего мы хотим в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Во-вторых, нужно упорядочить бизнес-процессы как внутри клуба, так и с внешними партнерами. И третья задача – это полный стадион.

Мы народная команда, не принадлежим какому-нибудь заводу или движению. Это команда, которая играет за Нижегородскую область с многовековой историей, Нижнему Новгороду – 800 лет. Представьте, какой культурный слой, сколько всего предшествовало тому, чтобы наша команда представляла интересы такой древней, такой сильной области, на футбольном олимпе, – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

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9 комментариев

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Bleffinho
представляют букмекерский народ?
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i.ivanov...russia.dca......
Спартачи этого не простят
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Опа, Митяй
У человека рпл футбольный Олимп.
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Сергей Жарковский
Начал читать заголовок: Мы народная команда...думал про Спартак, ан нет Пари НН оказывается ещё народнее.
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Bartez1986
до Ротенберга не дотягивает, но конкуренцию составляет неплохую
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counsel
у нас, что в древние времена была такая административно-территориальная единица как область? и как культурный слой связан с "футбольным Олимпом"?) Горький писал романы, чтобы Пари появился? что это за смесь Терюшкова и Черномырдина нарисовалась?
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counsel
-Скажите что-нибудь на футбольном. -"народная команда", "футбольный олимп". - а как Вы в футбол попали? - Так решил губернатор.
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counsel
Ответ Опа, Митяй
У человека рпл футбольный Олимп.
у человека Олимп головного мозга похоже ...
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