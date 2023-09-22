Гендиректор «Пари НН» не считает «Спартак» самой популярной командой РПЛ: «Популярность измеряется не криками, цветом формы и шарфов, а воспитывается другими принципами»
Гендиректор «Пари НН» высказался о популярности «Спартака».
– Для меня прискорбно осознавать, что болельщиков «Спартака» на нашем домашнем матче было значительно больше, чем болельщиков «Пари НН».
Но я надеюсь, что в том числе и такие поражения будут перезагруать отношение болельщиков к нашей команде. Мы ни в коем случае не хотим вызвать жалость – нужно воспитать своего болельщика. Они есть, их достаточно много, но должно быть кратно больше.
– Согласны, что сейчас «Спартак» – главная команда РПЛ по популярности?
– Я бы так не сказал. Популярность измеряется не криками и не цветом формы и шарфов. Популярность воспитывается совсем другими принципами. Есть региональные команды, есть «Зенит», «Краснодар», которые сейчас громко звучат.
Нужно понимать, что для одного социума какой-то клуб популярен, для другого – не популярен. А так, рейтинги – не моя задача, этим занимаются социологи, – сказал Давид Мелик-Гусейнов.
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Другое дело, что за пределами СПб у Зенита тоже увеличилась популярность с учетом хорошего выступления последние 15 лет. Понятно, что в регионах он менее популярен чем Спартак, но тем не менее
Я думал, что именно этим популярность и измеряется, однако.
не знаю как сейчас, но на тот матч у Спартака ограничение на посещаемость была