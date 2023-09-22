Гендиректор «Пари НН» не считает «Спартак» самой популярной командой РПЛ: «Популярность измеряется не криками, цветом формы и шарфов, а воспитывается другими принципами»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Краснодар Пари НН Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» высказался о популярности «Спартака».

– Для меня прискорбно осознавать, что болельщиков «Спартака» на нашем домашнем матче было значительно больше, чем болельщиков «Пари НН».

Но я надеюсь, что в том числе и такие поражения будут перезагруать отношение болельщиков к нашей команде. Мы ни в коем случае не хотим вызвать жалость – нужно воспитать своего болельщика. Они есть, их достаточно много, но должно быть кратно больше.

– Согласны, что сейчас «Спартак» – главная команда РПЛ по популярности?

– Я бы так не сказал. Популярность измеряется не криками и не цветом формы и шарфов. Популярность воспитывается совсем другими принципами. Есть региональные команды, есть «Зенит», «Краснодар», которые сейчас громко звучат.

Нужно понимать, что для одного социума какой-то клуб популярен, для другого – не популярен. А так, рейтинги – не моя задача, этим занимаются социологи, – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

67 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
London-D
Хорошо лизнул, зимой ещё пару человек из Зенита-2 скинут
+89
-17
+72
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Евсеев: у нас что, популярность в количестве болельщиков заключается что ли?
+44
-4
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Евдокимов
Спартак стал популярным ещё в Союзе не потому, что много выиграл. А потому, что не был "ведомственным". Сколько бы Зенит не выиграл, он никогда таким не будет. Догодайтесь почему.
+54
-15
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Бугаев
Говорит "популярность измеряется не" такими-то вещами, ну ладно, думаю: прочитаю, чем же она измеряется. И он в следующем предложении говорит "воспитывается". Так измеряется то как, измерение это тоже самое, что и воспитание получается, или о чём речь.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
petrgusev917@gmail.com
Ответ Мукунку хороший
Эксперт с «Садовода»)
С рынка ,,Тёплый Стан,, его там видели,петрушкой торговал.
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Эксперт с «Садовода»)
+20
-9
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
petrgusev917@gmail.com
Ответ Правда России
Спартак популярен, но этот % уменьшается Это в 90е они всех лучших скупали и по ящику только их крутили, вот они и стали такими А сейчас уже не все так явно
А ты считал? Процент наоборот увеличивается.Посмотри матчи со Спартаком на стадионах других городов, там наших болельщиков порой больше, чем своих, доморощеных.А много болельщиков того же зенита болеют занимаешься за пределами Питера? А ты говоришь % меньше становится. Думать так хочется некоторым злопыхателям.Но их очень мало.
+20
-10
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
counsel
а вот и экспертное мнение бывшего министра здравоохранения Армении (зачеркнуто) и Азербайджана (зачеркнуто) нижегородской области. идеальный чиновник - что-то промямлил, но фиг поймёшь что
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
доктор Ливси
Ответ Александр Васильев
матч спартак - Зенит https://www.sport-express.ru/football/rfpl/fbl_match-spartak-zenit-334342/ обрати внимание на посещаемость при вместимости 45 000 всего 16 500 с учётом болел Зенита) вот это популярность!!!!))))))))))
С чем же это может быть связано? Ничего такого на английском из пяти букв не приходит в голову?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Газонокосильщик Хави
Ответ Зелёный гопник
Зенит популярнее на данный момент: 1. Брали еврокубки. 2. Покупки звёзд мировой величины. 3. Крупная серия чемпионств за последние года. Спартак выиграл только кубок России и кубок матч-премьер. Выводы сделайте сами.
Какая взаимосвязь? Таким темпом самый популярный клуб Англии это ман сити
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гур
Ответ Александр Бугаев
Говорит "популярность измеряется не" такими-то вещами, ну ладно, думаю: прочитаю, чем же она измеряется. И он в следующем предложении говорит "воспитывается". Так измеряется то как, измерение это тоже самое, что и воспитание получается, или о чём речь.
С роттеноми загитовой видимо решил посоревноваться в косноязычии и количестве бреда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shumi-jr
Ответ Правда России
Спартак популярен, но этот % уменьшается Это в 90е они всех лучших скупали и по ящику только их крутили, вот они и стали такими А сейчас уже не все так явно
Это не так. % увеличивается.
Другое дело, что за пределами СПб у Зенита тоже увеличилась популярность с учетом хорошего выступления последние 15 лет. Понятно, что в регионах он менее популярен чем Спартак, но тем не менее
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЦСКА1960
Ответ валя_стакан
Да ты историю своего клуба не знаешь даже. Спартак от ведомства профсоюза работников пищевой промышленности.
"ведомство" значит министерство
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shumi-jr
Ответ KOT_B_yHTAX
Представьте какой сюр был бы если в Нерезиновой больше было бы болельщиков Зенита, чем Спартака, Локомотива или ЦСКА с Динамо)))
Функционеров из СПб в Москве уже больше, чем из Москвы и других регионов России
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Заварзин
кто такой этот мелик гусейнов и почему его мнение в отношении великого клуба тут вообще публикуется? Его работа ходить по подъездам в Нижнем и раскидывать в ящики рекламки с приглашением прийти на стадион под бесплатный пивас в поддержку "суперклуба", который взял его на работу именно за этим. А не самоутверждаться за счëт оценок в отношении недостижимых для него вещей.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vals
> Популярность измеряется не криками и не цветом формы и шарфов.

Я думал, что именно этим популярность и измеряется, однако.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ринат Гимадеев
Ответ Александр Васильев
матч спартак - Зенит https://www.sport-express.ru/football/rfpl/fbl_match-spartak-zenit-334342/ обрати внимание на посещаемость при вместимости 45 000 всего 16 500 с учётом болел Зенита) вот это популярность!!!!))))))))))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/golovin/3082885.html
не знаю как сейчас, но на тот матч у Спартака ограничение на посещаемость была
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гоган
В футбол приходят «эффективные» менеджеры, пилить бюджеты. Они до этого назначения слышали наверняка о такой игре - футбол, но мало понимали чем он отличается от баскетбола или шахмат… И им всё равно где осваивать бюджет. Хорошо что он помнит название клуба который возглавляет! А всё остальное , это его способ остаться на своём посту как можно дольше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Docentr9
Давно известно, что у них ген.дир газовый болельщик.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krealpmoney
Ответ Vals
> Популярность измеряется не криками и не цветом формы и шарфов. Я думал, что именно этим популярность и измеряется, однако.
популярность артиста измеряется не продажами и стримингами, не количеством людей на концертах, популярность воспитывается совсем другими принципами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
petrgusev917@gmail.com
Ответ London-D
Хорошо лизнул, зимой ещё пару человек из Зенита-2 скинут
А хорошо лизннёт,и мы подкинем.У нас скамейка позволяет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Старина Шимус
Ответ Александр Бугаев
Говорит "популярность измеряется не" такими-то вещами, ну ладно, думаю: прочитаю, чем же она измеряется. И он в следующем предложении говорит "воспитывается". Так измеряется то как, измерение это тоже самое, что и воспитание получается, или о чём речь.
какую-то чушь сморозил, просто набор букв без экстракта смысла... Ещё порадовало про перезагрузку восприятия болелами команды через такие поражения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Ну да, Краснодар впервые в своей истории пробыв 8 туров на 1 месте, стал популярнее других. Скажите ему ,что популярность не за 20 лет формируется и не за 8 туров,с учетом того,что игре в футбол в России по сути 100 лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
prus_3
Говорят, Даня Милохин с Моргенштерном популярны были. Привет, Спартак!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KOT_B_yHTAX
Представьте какой сюр был бы если в Нерезиновой больше было бы болельщиков Зенита, чем Спартака, Локомотива или ЦСКА с Динамо)))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий