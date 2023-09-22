Мостовой о дерби с «Динамо»: «Спартак» вымучил победу над «Сочи», не по игре разобрался с «Пари НН». Матчи на Кубок вводят в заблуждение»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Александр Мостовой Пари НН Футбол

Александр Мостовой поделился мыслями перед матчем «Спартака» и «Динамо».

«Для меня нет фаворита. С учетом того, что все команды выровнялись по игре и в таблице тоже. О чем я говорил еще после первого тура.

Нас немножко вводят в заблуждение игры на Кубок с этим форматом.

Мы видим, что «Спартак» еле выигрывает у «Сочи» – не скажешь, что выигрывает, вымучивает. Потом разбирается в гостях с «Пари НН» со счетом 3:0, хотя и не по игре.

«Динамо» играет неплохо, но концовку сдает. Кубок немного путает карты. Ты иногда не думаешь, чего ожидать от команды.

Она вроде в неплохом состоянии, раз – и оступается. Поэтому для меня шансы равны. Не могу сказать, кто как будет выглядеть.

Обороняться никто не будет. Тем более какой смысл обороняться, если футболисты обеих команд умеют играть в атаку и забивать», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

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8 комментариев

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Bartez1986
ни слова про Абаскаля в новости про Спартак? Хм...
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Вадим flanec
А Царь то ненастощий.
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Андрей Петров
Ответ Вадим flanec
А Царь то ненастощий.
как ты сейчас прав во всех смыслах))
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владимир семенов
Постой мостовой,они уже почти кубок взяли,а первое место в группе это у них почти трофей
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Pelerin
Ответ владимир семенов
Постой мостовой,они уже почти кубок взяли,а первое место в группе это у них почти трофей
Жаль у Зенита даже таких трофеев в ЛЧ нет ((
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Peter Parker
Хг, конечно, не истина в последней инстанции, но дает пищу для размышлений. И вроде как, по матчу с Сочи Спартак создали больше всех в туре без учета пенальти.
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