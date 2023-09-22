Мостовой о дерби с «Динамо»: «Спартак» вымучил победу над «Сочи», не по игре разобрался с «Пари НН». Матчи на Кубок вводят в заблуждение»

Александр Мостовой поделился мыслями перед матчем «Спартака» и «Динамо».

«Для меня нет фаворита. С учетом того, что все команды выровнялись по игре и в таблице тоже. О чем я говорил еще после первого тура.

Нас немножко вводят в заблуждение игры на Кубок с этим форматом.

Мы видим, что «Спартак» еле выигрывает у «Сочи» – не скажешь, что выигрывает, вымучивает. Потом разбирается в гостях с « » со счетом 3:0, хотя и не по игре.

« » играет неплохо, но концовку сдает. немного путает карты. Ты иногда не думаешь, чего ожидать от команды.

Она вроде в неплохом состоянии, раз – и оступается. Поэтому для меня шансы равны. Не могу сказать, кто как будет выглядеть.

Обороняться никто не будет. Тем более какой смысл обороняться, если футболисты обеих команд умеют играть в атаку и забивать», – сказал бывший полузащитник « » .

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