Гоцук в автобусе продлил контракт с «Пари НН»: «Наш стиль сравнивают с автобусом – не согласны. Но наша защита – лучшая в РПЛ»

«Пари НН» в автобусе представил продление контракта с Кириллом Гоцуком.

«Переподписали контракт с основным центральным защитником футбольного клуба « » . Наше сотрудничество продлили до конца сезона-2024/25 года.

Мы часто слышим, что стиль игры «Пари НН» сравнивают с автобусом. Мы не согласны с данным утверждением, но согласны с тем, что наша защита лучшая в лиге.

По доброй традиции выбрали место для подписания нового контракта с двойным смыслом. Первый, как вы правильно поняли, «автобус» игровой.

Второй – общественный городской транспорт – зона повышенного внимания. Нам важно, чтобы в час-пик и доезд до стадиона и обратно домой в дни матчей был комфортным для наших болельщиков. Потому, что мы вас любим» – написал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов

Фото: t.me/DavMelik/1780

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