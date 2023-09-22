Гоцук в автобусе продлил контракт с «Пари НН»: «Наш стиль сравнивают с автобусом – не согласны. Но наша защита – лучшая в РПЛ»

Теги премьер-лига Россия фото Кирилл Гоцук Пари НН ахахаха Давид Мелик-Гусейнов Футбол

«Пари НН» в автобусе представил продление контракта с Кириллом Гоцуком.

«Переподписали контракт с основным центральным защитником футбольного клуба «Пари НН» Кириллом Гоцуком. Наше сотрудничество продлили до конца сезона-2024/25 года.

Мы часто слышим, что стиль игры «Пари НН» сравнивают с автобусом. Мы не согласны с данным утверждением, но согласны с тем, что наша защита лучшая в лиге.

По доброй традиции выбрали место для подписания нового контракта с двойным смыслом. Первый, как вы правильно поняли, «автобус» игровой.

Второй – общественный городской транспорт – зона повышенного внимания. Нам важно, чтобы в час-пик и доезд до стадиона и обратно домой в дни матчей был комфортным для наших болельщиков. Потому, что мы вас любим» – написал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов

Фото: t.me/DavMelik/1780

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12 комментариев

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Ilia Tikhonov
Защита конечно не лучшая далеко,но ребята молодцы,в очередной раз креативно
+14
-2
+12
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Сослан Бедоев
После Газаева у нас игроки Алании в маршрутках контракты продлевали 🤷‍♂️
+5
0
+5
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Дима Трепутин
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
зря вы так , хороший игрок
+3
0
+3
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Сослан Бедоев
А на фоне дети из академии Барселоны едут) явно недовольны что такси отменили))
+2
0
+2
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инок
Комментарий удален пользователем
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Vatikan
Стиль автобус, просто так не говорили бы
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Андрей Балакин
Ответ Ilia Tikhonov
Защита конечно не лучшая далеко,но ребята молодцы,в очередной раз креативно
мы просто взяли в аренду пустой автобус
0
0
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