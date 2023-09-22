Гендиректор «Пари НН» о Fan ID: «Поддерживаем правила в нашей стране, и не вынужденно. Про убийство футбола – это что за лозунги? Заклинания какие-то»

Генеральный директор «Пари НН» высказался о Fan ID.

– Сейчас, при Fan ID, насколько вообще возможно собрать полный стадион? Что нужно делать?

– Маленький пример: я попросил своего младшего сына, который учится в обычной московской школе, пригласить одноклассников на матч с «Динамо».

«А что, так можно было?» – спрашивают дети. Почему нет? «Ой, там какие-то Fan ID, это же все так сложно». Нет, это всего 5-10 минут какой-то технической работы в МФЦ или перед входом на стадион.

Понимаете, Fan ID как данность есть, но слишком много демонизированного и эмоционального шума вокруг него.

Принято решение, хотим мы с ним соглашаться или не хотим. Если нам дорога команда, за которую мы болеем, то я не думаю, что Fan ID является барьером к тому, чтобы прийти на стадион.

Но подавляющее большинство людей, которые не приходят сегодня на стадион, просто не знают, что это такое.

И даже где-то боятся, смущаются. Но вот простая московская школа – весь класс пошел болеть на стадион «Динамо».

– Вы не согласны с мнением, что Fan ID убивает футбол?

– Это все эмоции. Эмоции, считаю, недопустимы в подобных обсуждениях. Можно что угодно сказать. Допустим, что все, кто ел когда-либо огурцы, рано или поздно умрут. Логично? Логично.

«Fan ID убивает футбол» – это что за лозунги? Это заклинания какие-то, которые, на мой взгляд, не несут в себе реальной, позитивной энергии.

Мы за футбол или мы против футбола? Если мы против футбола, тогда будем искать причины, почему мы против. Fan ID, неудобные трибуны, текущие крыши, еще что-то.

А если мы за футбол, тогда мы должны быть солидарны с правилами, которые устанавливаются в нашей стране. И мы как клуб поддерживаем, и не вынужденно, эти правила.

– При этом активные болельщики российских клубов бойкотируют матчи и не ходят на стадионы. С чем, по-вашему, связано их решение?

– Объединившись какой-то одной идеей, мыслью, эмоцией, люди приняли такое решение. Я уважаю его. Это, наверное, для них является важным и ценным. Но команда не должна страдать, должны быть полные трибуны.

Если в какой-то момент это эмоциональное решение будет изменено, люди осознают, что надо приходить и болеть, нужно организовывать общество вокруг своей команды, я буду только рад, буду всячески способствовать, чтобы это произошло как можно раньше, – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

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