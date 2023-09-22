Гендиректор «Пари НН» о Fan ID: «Поддерживаем правила в нашей стране, и не вынужденно. Про убийство футбола – это что за лозунги? Заклинания какие-то»

Теги премьер-лига Россия болельщики Пари НН Fan ID Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Генеральный директор «Пари НН» высказался о Fan ID.

– Сейчас, при Fan ID, насколько вообще возможно собрать полный стадион? Что нужно делать?

– Маленький пример: я попросил своего младшего сына, который учится в обычной московской школе, пригласить одноклассников на матч с «Динамо».

«А что, так можно было?» – спрашивают дети. Почему нет? «Ой, там какие-то Fan ID, это же все так сложно». Нет, это всего 5-10 минут какой-то технической работы в МФЦ или перед входом на стадион.

Понимаете, Fan ID как данность есть, но слишком много демонизированного и эмоционального шума вокруг него.

Принято решение, хотим мы с ним соглашаться или не хотим. Если нам дорога команда, за которую мы болеем, то я не думаю, что Fan ID является барьером к тому, чтобы прийти на стадион.

Но подавляющее большинство людей, которые не приходят сегодня на стадион, просто не знают, что это такое.

И даже где-то боятся, смущаются. Но вот простая московская школа – весь класс пошел болеть на стадион «Динамо».

– Вы не согласны с мнением, что Fan ID убивает футбол?

– Это все эмоции. Эмоции, считаю, недопустимы в подобных обсуждениях. Можно что угодно сказать. Допустим, что все, кто ел когда-либо огурцы, рано или поздно умрут. Логично? Логично.

«Fan ID убивает футбол» – это что за лозунги? Это заклинания какие-то, которые, на мой взгляд, не несут в себе реальной, позитивной энергии.

Мы за футбол или мы против футбола? Если мы против футбола, тогда будем искать причины, почему мы против. Fan ID, неудобные трибуны, текущие крыши, еще что-то.

А если мы за футбол, тогда мы должны быть солидарны с правилами, которые устанавливаются в нашей стране. И мы как клуб поддерживаем, и не вынужденно, эти правила.

– При этом активные болельщики российских клубов бойкотируют матчи и не ходят на стадионы. С чем, по-вашему, связано их решение?

– Объединившись какой-то одной идеей, мыслью, эмоцией, люди приняли такое решение. Я уважаю его. Это, наверное, для них является важным и ценным. Но команда не должна страдать, должны быть полные трибуны.

Если в какой-то момент это эмоциональное решение будет изменено, люди осознают, что надо приходить и болеть, нужно организовывать общество вокруг своей команды, я буду только рад, буду всячески способствовать, чтобы это произошло как можно раньше, – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

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22 комментария

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denimo21
Просто сухой факт. Я живу в Казани. Тут и так рубин не очень то интересен, а с фанайди и подавно. Просто цифры. На последнюю игру прошлого сезона ФНЛ(которая ничего не решала, рубин уже был 1) против Динамо Махачкала пришло больше людей , чем в этом году на Зенит.
Вот тебе и лозунги попализ
+39
-2
+37
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Mihail0910
Хорошо лизнул, зимой получит от государства деньги на спасение клуба
+16
-3
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Алексей Ненахов
Нет придела человеческой мерзости
+15
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s_kapa
Существо с низкой социальной ответственностью
+8
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Франческо Тотти
Не оформлял и не собираюсь. Не вижу смысла.
Для чего он нужен никто не понимает. Если вам так важна безопасность, то на других видах спорта тоже вводите, иначе получается отборнейший бред, когда на хоккей или ФНЛ можно идти спокойно без "убийцы" , аналогично на матчи КР.
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Мистер_Жук
Говорящая голова, живущая за счет подачек сверху, что еще можно ожидать от такого
+7
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ygcn5c2ty9
какие пару дней, всем вылизали, на всё пожаловались
+4
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Старина Шимус
"А что, так можно было" - это вообще о чём? можно было что - пригласить на футбол? пойти на футбол? Какая-то чушь очередная
+3
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Дима Лобачёв
Букмекер топит фрибет. Себя и контору свою туда же!
+2
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Melnikov1968
"Объединившись какой-то одной идеей, мыслью, эмоцией, люди приняли такое решение. Я уважаю его. Это, наверное, для них является важным и ценным. Но команда не должна страдать, должны быть полные трибуны." (с) А каким образом страдает команда? ЗП футболистов никак не зависит от количества зрителей. А болельщик имеет полное право не оформлять этот собачий билет. Так что ты эту лажу у себя на кухне задвигай.
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Rumata22
Там надо, парни, быть ещё в контексте, кто такой Давид.
Для него назначение на эту должность - это ссылка из администрации региона.
Слухи ходят разные, но наиболее популярный, что он отказался ехать в так называемые "новые регионы", чтобы рискнуть и пойти дальше на повышение...поэтому и пошёл не вверх по лестнице, а сюда, кто-то из благодетелей помог, чтобы совсем не списали, поэтому сейчас товарищ Мелик-Гусейнов будет поддерживать, вообще, всё.
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Alex Slobodskikh
Ответ denimo21
Просто сухой факт. Я живу в Казани. Тут и так рубин не очень то интересен, а с фанайди и подавно. Просто цифры. На последнюю игру прошлого сезона ФНЛ(которая ничего не решала, рубин уже был 1) против Динамо Махачкала пришло больше людей , чем в этом году на Зенит. Вот тебе и лозунги попализ
Просто факт
Не понимаю смысла медийного футбола, считаю их клоунами. Но… купил билет на матч Чисто Питера завтра, потому что по футболу соскучился, а собачий паспорт делать не собираюсь.
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dpv
Ответ Алексей Ненахов
Нет придела человеческой мерзости
Во истину.
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AuroraBorealis
«Чёрная магия! Колдун е..чий!»
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Curry30
позорище
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Савелий Борисов
Все эти лицемеры прекрасно знают почему фанаты бойкотируют РПЛ
Зачем детям то головы морочить?
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dpv
Облизун ты меня называла, вылизун только этого мало )))
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Balt
Молодец. Пари НН теперь защищён. )
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Mukunku 64
А что, так можно было?» – спрашивают дети.

На последний домашний матч «Пари НН», который нижегородская команда провела в четвертом туре РПЛ против «Ахмата» (2:0), собралось 7935 болельщиков.
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Андрей маяк
У него про то как полный стадион собрать спросили, а он в ответ чушь какуе то порет и воду льёт.
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