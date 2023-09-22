Эванс про Онана: «Вспомните о проблемах Де Хеа в «МЮ» и карьере, которую он в итоге построил. Любому сложно в новой команде. Андре слишком строг к себе, возможно»

Джонни Эванс прокомментировал решение Андре Онана пообщаться с прессой в Мюнхене.

Голкипер « » допустил ошибку, приведшую к 1-му голу «Баварии» (3:4) в матче чемпионов. После игры камерунец попросил выделить ему время в эфире TNT Sports.

«Это очень важный шаг. Он не обязан был это делать.

Любому игроку после перехода в новый клуб очень сложно сразу начать себя хорошо проявлять. Возможно, слишком строг к себе. Я такое не раз видел и сам проходил через это.

Он пришел на место Де Хеа, долго выступавшего за эту команду. Опять же, давайте вспомним, что поначалу тоже тоже с трудом осваивался в «МЮ» , но мы видели, какую карьеру он в итоге построил», – сказал защитник в интервью TNT Sports.

«Я всех подвел». Жуткая ошибка Онана против «Баварии»

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