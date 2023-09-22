Эванс про Онана: «Вспомните о проблемах Де Хеа в «МЮ» и карьере, которую он в итоге построил. Любому сложно в новой команде. Андре слишком строг к себе, возможно»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Джонни Эванс Давид Де Хеа Андре Онана Футбол

Джонни Эванс прокомментировал решение Андре Онана пообщаться с прессой в Мюнхене.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» допустил ошибку, приведшую к 1-му голу «Баварии» (3:4) в матче Лиги чемпионов. После игры камерунец попросил выделить ему время в эфире TNT Sports.

«Это очень важный шаг. Он не обязан был это делать.

Любому игроку после перехода в новый клуб очень сложно сразу начать себя хорошо проявлять. Возможно, Андре слишком строг к себе. Я такое не раз видел и сам проходил через это.

Он пришел на место Де Хеа, долго выступавшего за эту команду. Опять же, давайте вспомним, что Давид поначалу тоже тоже с трудом осваивался в «МЮ» , но мы видели, какую карьеру он в итоге построил», – сказал защитник в интервью TNT Sports.

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17 комментариев

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Anttii
Ответ Акира_1
Да жаль Де Хеа. Строил, строил карьеру, а в итоге пинок под зад, а на твоё место дырка какая-то куплена.
Ответь на простой вопрос: почему и Анчелотти и Тухель поставили вето на подписание Давида? Причём именно руководство и агенты предлагали его в Реал и Баварию, но тренеры сказали однозначное нет.
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+7
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Алекс Мелкумян
Ответ tusiel
особенно в период между Шмейхлем и ван дер Саром такие глыбы играли: Боснич, Тим Ховард, Бартез (да, я знаю, что Бартез — чемпион мира)
Еще когда Ван Дер Сар травмировался че там Фостер чудил) да и Де Хеа точно бабочек ловил в первом сезоне, не зря его Линдегор на какое то время усадил на лавку
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rigobersong
К Онане вопросов немного, пришел разыгрывать мяч, что бы команда им владела, но вместо этого МЮ с вратарем не разыгрывает, а просто пихает ему назад, потому что все игроки просто стоят и не понимают, что надо делать на поле, поставь сейчас Онану вместо Эдерсона и он будет чуть ли не лучшим игроком мира:))
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Михаил Опякин
Надо было брать Песьякова, по игре ногами он топ в мире
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red hikkikomori
Все правильно сказал.
P.S. Вон даже rigobersong адекватную мысль озвучил впервые на ветке МЮ
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tusiel
Ответ Spaten
Борзеть не надо . Вратарь в МЮ всегда был глыба
особенно в период между Шмейхлем и ван дер Саром такие глыбы играли: Боснич, Тим Ховард, Бартез (да, я знаю, что Бартез — чемпион мира)
+3
0
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QWertY
Ответ Anttii
Ответь на простой вопрос: почему и Анчелотти и Тухель поставили вето на подписание Давида? Причём именно руководство и агенты предлагали его в Реал и Баварию, но тренеры сказали однозначное нет.
Он был слишком сильным для них, посчитали, что этим трансфером активируют какой нибудь читинг и будет неинтересно все время выигрывать
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Акира_1
Ответ Anttii
Ответь на простой вопрос: почему и Анчелотти и Тухель поставили вето на подписание Давида? Причём именно руководство и агенты предлагали его в Реал и Баварию, но тренеры сказали однозначное нет.
Не знаю, главное, что теперь МЮ избавился от такого проблемного вратаря, как Де Хеа, который всеми отвергнут, чтоб пропускать на старте больше всех клубов АПЛ. Как правило говорят: зато теперь вратарь хорошо играет ногами)
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Anttii
Ответ Акира_1
Не знаю, главное, что теперь МЮ избавился от такого проблемного вратаря, как Де Хеа, который всеми отвергнут, чтоб пропускать на старте больше всех клубов АПЛ. Как правило говорят: зато теперь вратарь хорошо играет ногами)
Можешь юродствовать сколько угодно, но да, ногами нынешний вратарь МЮ играет куда лучше, чем предыдущий.
По статистике допущенных/отбитых у нынешнего Онаны и прошлогоднего ДеХеи практически нет разницы, особенно на фоне того, что в прошлом сезоне МЮ был 4-м по допущенным моментам в АПЛ (даже с учётом провалов с Ливерпулем, где Давид пропустил 7 с 8 ударов), а сейчас у нас примерно 15-я оборона (по допущенным моментам). Или он тоже тут виноват? Или это молчаливый и не выходящий из рамы Давид телепатически защитниками управлял?
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Александр Елисеев
Ответ Anttii
Ответь на простой вопрос: почему и Анчелотти и Тухель поставили вето на подписание Давида? Причём именно руководство и агенты предлагали его в Реал и Баварию, но тренеры сказали однозначное нет.
а правда, почему?? вроде Де Хея тащер, изредка с ним бывают проколы.
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