Эванс про Онана: «Вспомните о проблемах Де Хеа в «МЮ» и карьере, которую он в итоге построил. Любому сложно в новой команде. Андре слишком строг к себе, возможно»
Джонни Эванс прокомментировал решение Андре Онана пообщаться с прессой в Мюнхене.
Голкипер «Манчестер Юнайтед» допустил ошибку, приведшую к 1-му голу «Баварии» (3:4) в матче Лиги чемпионов. После игры камерунец попросил выделить ему время в эфире TNT Sports.
«Это очень важный шаг. Он не обязан был это делать.
Любому игроку после перехода в новый клуб очень сложно сразу начать себя хорошо проявлять. Возможно, Андре слишком строг к себе. Я такое не раз видел и сам проходил через это.
Он пришел на место Де Хеа, долго выступавшего за эту команду. Опять же, давайте вспомним, что Давид поначалу тоже тоже с трудом осваивался в «МЮ» , но мы видели, какую карьеру он в итоге построил», – сказал защитник в интервью TNT Sports.
«Я всех подвел». Жуткая ошибка Онана против «Баварии»
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P.S. Вон даже rigobersong адекватную мысль озвучил впервые на ветке МЮ
По статистике допущенных/отбитых у нынешнего Онаны и прошлогоднего ДеХеи практически нет разницы, особенно на фоне того, что в прошлом сезоне МЮ был 4-м по допущенным моментам в АПЛ (даже с учётом провалов с Ливерпулем, где Давид пропустил 7 с 8 ударов), а сейчас у нас примерно 15-я оборона (по допущенным моментам). Или он тоже тут виноват? Или это молчаливый и не выходящий из рамы Давид телепатически защитниками управлял?