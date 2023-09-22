Фердинанд о реакции Руни на Видича в «МЮ»: «Кто это, на хрен, такой? Он ужасен. Фергюсон облажался, не понимаю, что с подбором игроков»

Рио Фердинанд поделился первыми впечатлениями Уэйна Руни от Немани Видича.

«Помню, после одной тренировки мы шли вместе с , и он спросил: «Кто это, на хрен, такой? Он ужасен».

Видич и пришли в одно трансферное окно, и Руни говорил: «Тренер облажался, совершил ошибку. Я не понимаю, что происходит с подбором игроков», – сказал бывший защитник « » в ходе своего подкаста.

, перешедший в «МЮ» из «Спартака», выступал за команду с января 2006 года до лета 2014 года. Купленный у «Монако» Эвра тоже провел в английской команде 8,5 сезона.

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