Фердинанд о реакции Руни на Видича в «МЮ»: «Кто это, на хрен, такой? Он ужасен. Фергюсон облажался, не понимаю, что с подбором игроков»

Теги Спартак Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Рио Фердинанд Неманя Видич Уэйн Руни Алекс Фергюсон премьер-лига Англия брань Футбол

Рио Фердинанд поделился первыми впечатлениями Уэйна Руни от Немани Видича.

«Помню, после одной тренировки мы шли вместе с Руни, и он спросил: «Кто это, на хрен, такой? Он ужасен».

Видич и Эвра пришли в одно трансферное окно, и Руни говорил: «Тренер облажался, совершил ошибку. Я не понимаю, что происходит с подбором игроков», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в ходе своего подкаста.

Видич, перешедший в «МЮ» из «Спартака», выступал за команду с января 2006 года до лета 2014 года. Купленный у «Монако» Эвра тоже провел в английской команде 8,5 сезона.

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11 комментариев

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Никита Волков
А потом этот «Кто это, на хрен, такой?» дважды стал лучшим игроком в Англии

Люблю такие истории.
+58
-2
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ro44an.siz
Ответ Hitgoe Himgob
Так можно было сказать про 90% футболистов которых топ клубы покупали в промежутке 96-06. Арсенал закупался также, кто такой Юнгберг? Барса, кто такой Ширич? Клубы рыскали по Европе, искали игроков. В итоге Юнгберг звезда, а Ширич кто "на хрен" такой
Действительно, а кто такой Ширич!?
+21
0
+21
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pztpzhmx66
Гений Ферги
+18
-1
+17
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skxgpkt7xn
хорошо что сейчас не играет за МЮ, инфаркт точно поймал бы от этих новичков
+11
0
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Hitgoe Himgob
Так можно было сказать про 90% футболистов которых топ клубы покупали в промежутке 96-06. Арсенал закупался также, кто такой Юнгберг? Барса, кто такой Ширич? Клубы рыскали по Европе, искали игроков. В итоге Юнгберг звезда, а Ширич кто "на хрен" такой
+7
-1
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Александр Никитин
Купленный у «Монако» Эвра тоже провел в английской команде 8,5 сезонА.🤦‍♂️ я есть быть понимать рюсский языкь
+2
0
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Tima_Milan
Ответ ro44an.siz
Действительно, а кто такой Ширич!?
вот этот чел?) https://www.sports.ru/tags/154913221/
+2
0
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Ansu Fati
Ответ skxgpkt7xn
хорошо что сейчас не играет за МЮ, инфаркт точно поймал бы от этих новичков
Думаю не выдержал бы и втащил человеку Магуайру как Мане
+2
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Zak Zotin
4:19 "Он ничего не добьется"
4:20 *поперхнулся хлопьями*
0
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Артем Русанов
Ответ Hitgoe Himgob
Так можно было сказать про 90% футболистов которых топ клубы покупали в промежутке 96-06. Арсенал закупался также, кто такой Юнгберг? Барса, кто такой Ширич? Клубы рыскали по Европе, искали игроков. В итоге Юнгберг звезда, а Ширич кто "на хрен" такой
Чувак, с пятницей 😅
0
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