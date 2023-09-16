Фердинанд о Беллингеме: «Удивлюсь, если он закончит карьеру без «Золотых мячей». Джеррард, Лэмпард и Скоулз в этом возрасте не делали ничего подобного»

Рио Фердинанд уверен, что Джуд Беллингем выиграет «Золотой мяч» в будущем.

«Его будут сравнивать с такими игроками, как , , , и прямо сейчас я бы сказал, что ни один из них в этом возрасте не делал ничего подобного тому, что делает он.

Так что он может продолжать в том же духе и выиграть « ». Я буду очень удивлен, если этот парень не завершит свою карьеру хотя бы с одним, может быть, двумя или тремя «Золотыми мячами», потому что я думаю, что он достаточно хорош для этого.

Были игроки, которые выделялись своими способностями, возможно, такими же или чуть большими, чем у него, на эту тему можно поспорить. Но я не думаю, что были игроки с таким же менталитетом, который позволяет этому парню добиваться нынешних успехов. Я считаю это главным фактором.

Перейти в мадридский « » и быть его лучшим игроком в первых четырех или пяти матчах – это феноменально, неслыханно», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BBC 5.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS