Фердинанд о Беллингеме: «Удивлюсь, если он закончит карьеру без «Золотых мячей». Джеррард, Лэмпард и Скоулз в этом возрасте не делали ничего подобного»

Теги Рио Фердинанд Пол Скоулз Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Джуд Беллингем Футбол

Рио Фердинанд уверен, что Джуд Беллингем выиграет «Золотой мяч» в будущем.

«Его будут сравнивать с такими игроками, как Джеррард, Лэмпард, Скоулз, и прямо сейчас я бы сказал, что ни один из них в этом возрасте не делал ничего подобного тому, что делает он.

Так что он может продолжать в том же духе и выиграть «Золотой мяч». Я буду очень удивлен, если этот парень не завершит свою карьеру хотя бы с одним, может быть, двумя или тремя «Золотыми мячами», потому что я думаю, что он достаточно хорош для этого. 

Были игроки, которые выделялись своими способностями, возможно, такими же или чуть большими, чем у него, на эту тему можно поспорить. Но я не думаю, что были игроки с таким же менталитетом, который позволяет этому парню добиваться нынешних успехов. Я считаю это главным фактором.

Перейти в мадридский «Реал» и быть его лучшим игроком в первых четырех или пяти матчах – это феноменально, неслыханно», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BBC 5.

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28 комментариев

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Артур Азимов
Ответ <~Inter~>
Вообще не удивлюсь. У Де Брюйне, Иньесты, Давид Силвы и того же Азара нет золотого мяча. Даже Модрич выиграл его только благодаря финалу кубка мира, а вылети сборная на более раннем этапе и он бы его не получил
Так и играли все вышеперечисленные во времена пиковых Месси и Роналду. Если один сдавал по тем или иным причинам, другой пользовался этой возможностью - там почти не было шансов для других игроков. У Белингема, же, из конкурентов, по крайней мере, люди...
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<~Inter~>
Вообще не удивлюсь. У Де Брюйне, Иньесты, Давид Силвы и того же Азара нет золотого мяча. Даже Модрич выиграл его только благодаря финалу кубка мира, а вылети сборная на более раннем этапе и он бы его не получил
+31
-2
+29
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Алексей Петров
Де Брюйне достоин из полузащитников как никто другой!!!
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Real_v_dushe
Ответ <~Inter~>
Если всё дальше будет упираться в индивидуальную эффективность, то я не вижу конкурентов у Холанда и Мбаппе. Можно сколько угодно говорить про Лигу 1, но достаточно просто включить любой матч ПСЖ и сразу становится понятно, что Мбаппе игрок другого уровня независимо от соперников
Это всё хорошо, но многое решится в ЛЧ, а тут у Парижа мало шансов. У Мбаппе будут шансы отличные только, если он возьмёт уефашный псевдотурнирчик сборных, но там хватает случайностей.
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<~Inter~>
Ответ Артур Азимов
Так и играли все вышеперечисленные во времена пиковых Месси и Роналду. Если один сдавал по тем или иным причинам, другой пользовался этой возможностью - там почти не было шансов для других игроков. У Белингема, же, из конкурентов, по крайней мере, люди...
Если всё дальше будет упираться в индивидуальную эффективность, то я не вижу конкурентов у Холанда и Мбаппе. Можно сколько угодно говорить про Лигу 1, но достаточно просто включить любой матч ПСЖ и сразу становится понятно, что Мбаппе игрок другого уровня независимо от соперников
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Real_v_dushe
Ответ <~Inter~>
у Зидана 1 золотой мяч за карьеру и получен после триумфа на домашнем чемпионате мира. Ни победное Евро ни титулы в Реале не принесли ему второй награды. К примеру у Анри вообще нету этой награды, а он был лучшим игроком АПЛ с сезоном, где выдал статистику 20+20
У Зидана 3 награды лучшего от ФИФА и 3 награды лучшего игрока Европы. К ЗМ тех времён были тоже вопросы. Например, как можно было дать Оуэну ЗМ? Но он всегда был очень близок во всех голосованиях такого рода у победы. Так что у Джуда отличные шансы, выше, чем у Винисиуса.
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<~Inter~>
Ответ Real_v_dushe
У Зидана 3 награды лучшего от ФИФА и 3 награды лучшего игрока Европы. К ЗМ тех времён были тоже вопросы. Например, как можно было дать Оуэну ЗМ? Но он всегда был очень близок во всех голосованиях такого рода у победы. Так что у Джуда отличные шансы, выше, чем у Винисиуса.
Так по мне Зидан точно свою награду должен был брать не в 1998 году, так как тогда Роналдо с запасом был лучшим игроком мира. Поэтому и говорю, что нет никаких гарантий, что тот или иной игрок закончит карьеру с наградой. Касательно шансов Винисиуса, то они полностью зависят от того дадут ли ему играть на своей позиции в любимой роли, а не станут делать из него жертву системы
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Real_v_dushe
Ответ Zed_patriot
Гави 0 Белинхэм 150+ лямов язык фактосов
Ты хорошую дал оценку грязнуле Гави, это полный 0 а сравнении с Джудом
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Podumainemnogo
Ответ Spaten
Роббен и тот остался без Золотого мяча, о чем тут говорить
он остался только из-за эгоизма Рибери, когда Бавария выиграла ЛЧ,он был лучшим в команде.
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Spaten
Роббен и тот остался без Золотого мяча, о чем тут говорить
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Treq Qert
очередные влажные мечты о величии древесины из Англии
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corazón blanco
Главное чтобы все эти возвышенные комментарии никак не сказались на отношении Джуда к делу и понижению к себе требований. Слишком сильное давление оказывается на игрока. Все сейчас превозносят Беллингема и действительно он этого заслужил, но когда пойдут неудачные игры, эти же люди будут говорить совсем иные слова.
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Pb-SE
Получит, поскольку играет в реале. А вот Холанду и Мбаппе никогда не дадут, если только в Реал не перейдут.
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44ndfwwgbr
Ответ Spaten
Роббен и тот остался без Золотого мяча, о чем тут говорить
Роббен был не круче Лэмпарда.
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Отец Абду
Он только что перешёл в Реал и начал забивать, а болельщики и легенды футбола уже давят на него...
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Pb-SE
Ответ Lindeman
Лэмпард и Джеррард в 2005 были на 2 и 3 местах соответственно, но тогда Роналдиньо был великолепен
Им тогда уже было около 25. Фердинанд сравнивает Беллингема с ними в том же возрасте, что и он (20 лет).
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RealJon
Ответ <~Inter~>
Если всё дальше будет упираться в индивидуальную эффективность, то я не вижу конкурентов у Холанда и Мбаппе. Можно сколько угодно говорить про Лигу 1, но достаточно просто включить любой матч ПСЖ и сразу становится понятно, что Мбаппе игрок другого уровня независимо от соперников
В 2022 году, Вини жуниор сделал 22+20, и выиграл ЛЧ + Ла Лигу. Он не был даже в 7ке номинации. Сейчас индивидуальные навыки, тащит команду в одиночку не учитываются.
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Lebron James
Ответ 44ndfwwgbr
Роббен был не круче Лэмпарда.
Я следил почти за всеми матчами Челси 2004-05 и скажу что Лэмпард монстр и убийца... но Роббен был гораздо круче и талантливее... Но дальше пошли травмы.
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rej1sta
Ответ Real_v_dushe
Ситуации разные, Беллингем - это что вроде Зидана, его с таким игроком надо сравнивать, а Зидан их получал нормально и котировался он всегда высоко. Другой вопрос, что ЗМ с 2010 года перестал быть объективной наградой и тут у Беллингема могут быть проблемы.
С 2013 скорее, когда единственный раз голосование продлили. Вот это позор был конечно…
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<~Inter~>
Ответ Отец Абду
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Я назвал ярких игроков которых можно назвать полузащитниками как Беллингема. Азар на протяжении нескольких лет был лучшим игроком АПЛ и выводил свою сборную в полуфинал ЧМ, но всего этого было недостаточно для борьбы
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Отец Абду
Ответ <~Inter~>
Вообще не удивлюсь. У Де Брюйне, Иньесты, Давид Силвы и того же Азара нет золотого мяча. Даже Модрич выиграл его только благодаря финалу кубка мира, а вылети сборная на более раннем этапе и он бы его не получил
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Raul14
Ответ Zed_patriot
Гави 0 Белинхэм 150+ лямов язык фактосов
да хоть 250))

но ты плохо умеешь увеличивать? 102+25)
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Raul14
Ответ Роман
Конечно, отличный старт от Беллингема, но говорить о ЗМ еще рано. Впереди длительный сезон лиги и в ЛЧ еще проявить себя надо. Но в любом случае выше классом всяких гавипедриквадракуптеров.
язык фактов))
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Lindeman
Лэмпард и Джеррард в 2005 были на 2 и 3 местах соответственно, но тогда Роналдиньо был великолепен
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