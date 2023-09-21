Фердинанд об ошибке Онана: «Вина на нем, это простой сэйв. Олицетворение «МЮ» в сезоне – большинство пропущенных голов могли быть сложнее для соперников»

Рио Фердинанд раскритиковал Андре Онана за ошибку в эпизоде с голом Лероя Сане.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов « » обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3. Счет на 28-й минуте открыл Лерой Сане после ошибки – голкипер «МЮ» пытался остановить мяч в падении, но пропустил его в сетку.

«Вся вина [за этот гол] лежит на нем – это был простой сэйв. С этим [ударом] нетрудно справиться. Здесь он должен был выручать.

Это олицетворение «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Большинство голов, которые они пропустили в этом сезоне, могли бы быть сложнее для соперника. Он не сталкивался с чем-то особенным», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

За 6 матчей в составе « » Онана пропустил 12 голов. Его подробная статистика доступна здесь.

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