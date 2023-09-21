Фердинанд об ошибке Онана: «Вина на нем, это простой сэйв. Олицетворение «МЮ» в сезоне – большинство пропущенных голов могли быть сложнее для соперников»
Рио Фердинанд раскритиковал Андре Онана за ошибку в эпизоде с голом Лероя Сане.
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3. Счет на 28-й минуте открыл Лерой Сане после ошибки Онана – голкипер «МЮ» пытался остановить мяч в падении, но пропустил его в сетку.
«Вся вина [за этот гол] лежит на нем – это был простой сэйв. С этим [ударом] нетрудно справиться. Здесь он должен был выручать.
Это олицетворение «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Большинство голов, которые они пропустили в этом сезоне, могли бы быть сложнее для соперника. Он не сталкивался с чем-то особенным», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
За 6 матчей в составе «Манчестер Юнайтед» Онана пропустил 12 голов. Его подробная статистика доступна здесь.
Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch
Решфорд ,Энтони ,Санча и Маршиаль- 0 голов в ЛЧ пхахахаха
Онана сплоховал и испортил игру МЮ, но до этого во многом за счёт него МЮ владел инициативой в этом матче
просто полевые должны лучше распоряжаться пространством, которое им дают передачи Онаны
видно это было невооружённым глазом
https://youtu.be/VtM0ueUm0bg?si=rPFwVrij_T_8JPlI