Фердинанд об ошибке Онана: «Вина на нем, это простой сэйв. Олицетворение «МЮ» в сезоне – большинство пропущенных голов могли быть сложнее для соперников»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Лерой Сане Андре Онана Футбол

Рио Фердинанд раскритиковал Андре Онана за ошибку в эпизоде с голом Лероя Сане.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3. Счет на 28-й минуте открыл Лерой Сане после ошибки Онана – голкипер «МЮ» пытался остановить мяч в падении, но пропустил его в сетку.

«Вся вина [за этот гол] лежит на нем – это был простой сэйв. С этим [ударом] нетрудно справиться. Здесь он должен был выручать.

Это олицетворение «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Большинство голов, которые они пропустили в этом сезоне, могли бы быть сложнее для соперника. Он не сталкивался с чем-то особенным», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

За 6 матчей в составе «Манчестер Юнайтед» Онана пропустил 12 голов. Его подробная статистика доступна здесь.

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14 комментариев

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QWertY
Ответ ДедаДома.нет
И ради вот этого вот, мы потеряли ДДХ ?(
Еще раз повторю: Де Гею никто не терял, он до сих пор лежит на улицах Манчестера, ибо никому не нужен. Его в любой момент можно вернуть обратно
+4
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Someone from Internet
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
А ты помнишь, какой гол он от Месси в ЛЧ пропустил в 2019? С правой Месси забил и испанец пропустил как Онана сегодня. Ну или видать прошлый сезон с его курьёзными привозами уже все забыли?
+4
-2
+2
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llolishe
Вратарь Проведель-1 гол в ЛЧ
Решфорд ,Энтони ,Санча и Маршиаль- 0 голов в ЛЧ пхахахаха
+6
-5
+1
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Stereophonics89
Ответ ДедаДома.нет
И ради вот этого вот, мы потеряли ДДХ ?(
с Де Хеа было бы +5 сейвов и примерно такое же количество пропущенных
Онана сплоховал и испортил игру МЮ, но до этого во многом за счёт него МЮ владел инициативой в этом матче
просто полевые должны лучше распоряжаться пространством, которое им дают передачи Онаны
видно это было невооружённым глазом
+5
-4
+1
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Someone from Internet
Ответ ДедаДома.нет
И ради вот этого вот, мы потеряли ДДХ ?(
Гений Де Хея
https://youtu.be/VtM0ueUm0bg?si=rPFwVrij_T_8JPlI
+3
-2
+1
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QWertY
Ответ Someone from Internet
А ты помнишь, какой гол он от Месси в ЛЧ пропустил в 2019? С правой Месси забил и испанец пропустил как Онана сегодня. Ну или видать прошлый сезон с его курьёзными привозами уже все забыли?
Так у юзеров память как у рыбки. Вчера Сульшер для них был рыбаком, а Тен Хаг был тем, кто спасет МЮ. Сейчас выяснилось, что Тен Хаг физрук, а Сульшер проделывал хорошую работу и зря его уволили))
+3
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Фанат спорта01
Ответ Экспертное мнение
Интересно, а как такое возможно, что Де Хеа всё еще без клуба? У него особые требования что ли? Вратарь то хороший
у него в мю была ЗП 375к в неделю и явно ни один средний клуб в Европе даже половину этих денег не потянет,топ клубам он не нужен а в СА идти он не хочет.
+1
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ДедаДома.нет
И ради вот этого вот, мы потеряли ДДХ ?(
+5
-5
0
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Биограф Венгера
На месте любого вратаря я бы 5 раз подумал и передумал идти в МЮ. Чуть что в говноигре будут обвинять тебя.
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Экспертное мнение
Интересно, а как такое возможно, что Де Хеа всё еще без клуба? У него особые требования что ли? Вратарь то хороший
0
0
0
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Михаил Сафонов
Жду впустил похожий от Роналду на ЧМ, боже, муму еле один гол вымучал против нестабильной Баварии, аллло? У рэшфорда и марсиаля 0+0
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0
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QWertY
Ответ ДедаДома.нет
И ради вот этого вот, мы потеряли ДДХ ?(
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Ложный Латераль
Ответ Stereophonics89
с Де Хеа было бы +5 сейвов и примерно такое же количество пропущенных Онана сплоховал и испортил игру МЮ, но до этого во многом за счёт него МЮ владел инициативой в этом матче просто полевые должны лучше распоряжаться пространством, которое им дают передачи Онаны видно это было невооружённым глазом
Думаю это самый оптимистичный фанат Тен Хага, который будет с ним до конца)
+1
-1
0
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