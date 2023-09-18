Педри вернется на поле в середине или конце октября. «Барса» не будет форсировать восстановление – тренерский штаб хочет, чтобы хавбек был готов к матчу с «Реалом»
«Барселона» не планирует форсировать восстановление Педри.
Педри получил травму квадрицепса бедра в конце августа. Ожидалось, что восстановление полузащитника займет не менее полутора месяцев.
Как сообщает Diario Sport, тренерский штаб «Барселоны» не хочет форсировать возвращение Педри, так как считает его ключевым игроком. Отмечается, что физические кондиции Гави, Френки Де Йонга, Ориоля Ромеу и Илкая Гюндогана также позволяют не рисковать при восстановлении испанца.
На данный момент Педри занимается в тренажерном зале – ожидается, что через несколько дней полузащитник приступит к индивидуальным тренировкам на поле. Ожидается, что Педри сможет сыграть за «Барселону» после перерыва на матчи сборных в октябре – план тренерского штаба состоит в том, чтобы испанец был доступен к матчу с «Реалом» 28 октября.
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