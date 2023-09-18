Педри вернется на поле в середине или конце октября. «Барса» не будет форсировать восстановление – тренерский штаб хочет, чтобы хавбек был готов к матчу с «Реалом»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига травмы Илкай Гюндоган Ориоль Ромеу Френки де Йонг Класико Педри Здоровье Гави Футбол

«Барселона» не планирует форсировать восстановление Педри.

Педри получил травму квадрицепса бедра в конце августа. Ожидалось, что восстановление полузащитника займет не менее полутора месяцев.

Как сообщает Diario Sport, тренерский штаб «Барселоны» не хочет форсировать возвращение Педри, так как считает его ключевым игроком. Отмечается, что физические кондиции Гави, Френки Де Йонга, Ориоля Ромеу и Илкая Гюндогана также позволяют не рисковать при восстановлении испанца.

На данный момент Педри занимается в тренажерном зале – ожидается, что через несколько дней полузащитник приступит к индивидуальным тренировкам на поле. Ожидается, что Педри сможет сыграть за «Барселону» после перерыва на матчи сборных в октябре – план тренерского штаба состоит в том, чтобы испанец был доступен к матчу с «Реалом» 28 октября.

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9 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
Несмотря на его талант может он не будет выходить из лазарета сразу на такой важный матч? Прошлое ничему не учит? Тем более Реал будет ломать игроков как обычно а не играть в футбол и даже жёлтую не получат!
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corazón blanco
Ответ Flow market Victor Mercedes
Несмотря на его талант может он не будет выходить из лазарета сразу на такой важный матч? Прошлое ничему не учит? Тем более Реал будет ломать игроков как обычно а не играть в футбол и даже жёлтую не получат!
Вы Мадрид с каким-то Хетафе путаете. Да, были времена, когда только искры и щепки летели в Класико. Но сейчас практически нет такого, никто грубо не играет, да и в командах нет таких игроков, кто играет в подобном стиле. Педри- здоровья, талант, но слишком уж подвержен травмам.
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corazón blanco
Ответ a.sh.s.
Тчумени по моему чуток грубо играет но его можно понять, он очень хочет играть в основу, плюс позиция такая разрушитель, хочет доказать Дону Карло что он может заменить Каземиро может поэтому мне так показался.
Жестко- не значит грубо. Конечно опорный полузащитник и должен быть по определению таким игроком. Я не исключаю, что нарушение возможны, даже допускаю, что и грубые, если накал страстей будет зашкаливать. Просто прошли те времена, когда условный Пепе мог влететь или Рамос, а у Барселоны Пуйоль или Маскерано. В этом плане футбол немного обмельчал.
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a.sh.s.
Ответ corazón blanco
Вы Мадрид с каким-то Хетафе путаете. Да, были времена, когда только искры и щепки летели в Класико. Но сейчас практически нет такого, никто грубо не играет, да и в командах нет таких игроков, кто играет в подобном стиле. Педри- здоровья, талант, но слишком уж подвержен травмам.
Тчумени по моему чуток грубо играет но его можно понять, он очень хочет играть в основу, плюс позиция такая разрушитель, хочет доказать Дону Карло что он может заменить Каземиро может поэтому мне так показался.
+2
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Игорь Климов
Педри нужно только полноценное востановление!
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