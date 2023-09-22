Семак о рукопожатии с Дзюбой: «Нет человека, с которым я не хочу здороваться. Всегда открыт ко всем людям»

Теги Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак высказался об Артеме Дзюбе.

35-летний футболист сейчас выступает за «Локомотив». Дзюба не пожал руку Семаку после матча 22-го тура Мир РПЛ в сезоне-2022/2023.

– Сергей Богданович, увидим ли мы ваше рукопожатие с Артемом Дзюбой до или после матча с «Локомотивом»? Может, вы уже общались с ним после резонансного случая, который произошел в прошлом сезоне?

– Нет, с Дзюбой не общались. Что касается рукопожатия, то я всегда открыт абсолютно ко всем людям без исключения. Нет человека, с которым я не хочу здороваться, – сказал тренер «Зенита».

24 сентября «Зенит» примет «Локо» в 9-м туре РПЛ.

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5 комментариев

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Artem Piatkov
Семак прям русский Зидан
Всегда вежлив в интервью и успехи на уровне игрока и тренера велики

Есть чем гордиться
+11
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Кирл
За правую руку нет.
+7
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Rodgeras
Так он той рукой... на камеру... а ты заформачился по полной!
+6
-2
+4
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Кирл
За правую руку нет.
Чет вспомнилось... Какой рукой зад подтираешь? - Правой. - А я бумажкой. 😊
+1
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0
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