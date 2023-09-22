Семак о рукопожатии с Дзюбой: «Нет человека, с которым я не хочу здороваться. Всегда открыт ко всем людям»

Сергей Семак высказался об Артеме Дзюбе.

35-летний футболист сейчас выступает за «Локомотив». Дзюба не пожал руку Семаку после матча 22-го тура Мир РПЛ в сезоне-2022/2023.

– Сергей Богданович, увидим ли мы ваше рукопожатие с Артемом Дзюбой до или после матча с «Локомотивом»? Может, вы уже общались с ним после резонансного случая, который произошел в прошлом сезоне?

– Нет, с Дзюбой не общались. Что касается рукопожатия, то я всегда открыт абсолютно ко всем людям без исключения. Нет человека, с которым я не хочу здороваться, – сказал тренер «Зенита».

24 сентября «Зенит» примет «Локо» в 9-м туре РПЛ.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS