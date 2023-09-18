Галактионов об игре Дзюбы в этом сезоне: «У Артема 2+2, он действует неплохо. Вопрос не только в нем, но и в организации игры «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

Михаил Галактионов высказался об игре Артема Дзюбы в текущем сезоне.

– Как оцените то, что показывает Дзюба в последних матчах? Это явно не то, что мы видели в прошлом сезоне, когда он тащил команду за собой.

– Вопрос не только в Артеме. Вопрос в организации и нашей игры, в том числе и матча с «Оренбургом», мы упростили игру, не хватило хладнокровия и терпения. Мы слишком форсировали атаку. С другой стороны, у Артема статистика 2+2, относительно себя прошлого сезона он действует неплохо.

– По игре, по физической подготовке к Артему нет претензий?

– Нет. Он работает достаточно неплохо. У него хорошие показатели и скоростной работы. У нас очень много невынужденных ошибок. Классность игроков, которые его окружали в другой команде, была выше. У нас более молодые ребята, нестабильные, необходимо определенные терпения, – сказал главный тренер «Локомотива».

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15 комментариев

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Дядя ТУРА
сдается мне Галактионов оставит Локо на том же месте, на каком принялив прошлом году
+22
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Великий Алонсо
Дзюба старый уже, о чем речь? Он и в молодости деревом был, а сейчас тем более ещё в 2 раза замедлился. Естественно с каждым сезоном он будет все хуже и хуже.
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+11
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Grinin
"Вопрос не только в нем, но и в организации игры «Локо»"- ВО даёт! А ты на что?
+12
-1
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trashbox
Кто же должен организовывать игру Локо ?
Ммм..
Дзюба ?
Нет.
А кто же, ну кто ???
Я слышал, что бывает такой человек, называется "тренер", который должен и объяснить игрокам, как играть, и добиться, чтобы они выполняли им запланированное.
Но это всё чушь, сказки, понимаю.
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samarskij-kuzmich
Учитывая сколько раз Галактионов сказал об игре Дзюбы слово "неплохо", создаётся впечатление, что он себя сдерживает. Дипломатичный ответ, иначе не назовёшь ))
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Topordo
В Локомотиве достаточно креативных игроков в атакующей линии, способных и обыграть и отдать острую передачу. Есть Дзюба, который умеет забивать, забивать много, но он зависим.
И почему-то они все играют будто по отдельности, нет никаких связей, совершенно. За матч создается от силы 2,5 момента.
Чем команда занималась в межсезонье не понятно и это главный вопрос к тренерскому штабу и в первую очередь к Галактионову.
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Hong Kil
Полагаю, что без Дзюбы Локомотив бы боролся за зону стыковых матчей. Окружение у него конечно пердивное.
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Peter Parker
Зачем тогда было накупать толпу молодых и перспективных? Чтобы они все несли Дзюбу к новым рекордам?
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Aleksandr Danilov
2+2, так сказал как будто у Коли Рассказова не лучше
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goleodor
Ответ Grinin
"Вопрос не только в нем, но и в организации игры «Локо»"- ВО даёт! А ты на что?
Все неправильные, один только Галактионов в полном порядке
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Grinin
"Вопрос не только в нем, но и в организации игры «Локо»"- ВО даёт! А ты на что?
С него взятки гладки - он же тренер, а не организатор🤓
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