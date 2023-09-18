Галактионов об игре Дзюбы в этом сезоне: «У Артема 2+2, он действует неплохо. Вопрос не только в нем, но и в организации игры «Локо»
Михаил Галактионов высказался об игре Артема Дзюбы в текущем сезоне.
– Как оцените то, что показывает Дзюба в последних матчах? Это явно не то, что мы видели в прошлом сезоне, когда он тащил команду за собой.
– Вопрос не только в Артеме. Вопрос в организации и нашей игры, в том числе и матча с «Оренбургом», мы упростили игру, не хватило хладнокровия и терпения. Мы слишком форсировали атаку. С другой стороны, у Артема статистика 2+2, относительно себя прошлого сезона он действует неплохо.
– По игре, по физической подготовке к Артему нет претензий?
– Нет. Он работает достаточно неплохо. У него хорошие показатели и скоростной работы. У нас очень много невынужденных ошибок. Классность игроков, которые его окружали в другой команде, была выше. У нас более молодые ребята, нестабильные, необходимо определенные терпения, – сказал главный тренер «Локомотива».
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Ммм..
Дзюба ?
Нет.
А кто же, ну кто ???
Я слышал, что бывает такой человек, называется "тренер", который должен и объяснить игрокам, как играть, и добиться, чтобы они выполняли им запланированное.
Но это всё чушь, сказки, понимаю.
И почему-то они все играют будто по отдельности, нет никаких связей, совершенно. За матч создается от силы 2,5 момента.
Чем команда занималась в межсезонье не понятно и это главный вопрос к тренерскому штабу и в первую очередь к Галактионову.