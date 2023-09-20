«Матчи «Локо» – это шоу Дзюбы. Игры нет, позор!» Гладилин о клубе
Валерий Гладилин недоволен игрой «Локомотива» в новом сезоне Мир РПЛ.
«Думаю, шоу Дзюбы заканчивается. Пока «Локомотив» напоминает его шоу, которое он показывал в интернете. Короче, матчи «Локомотива» — это шоу Дзюбы, футбола я там не вижу. Команда проиграла 0:2 «Оренбургу», который не имеет никакого потенциала. «Оренбург» же издевался над ними, хотя это команда без задач. Как команда с такими традициями может играть так блекло в Москве? Это позор! Слов нет.
Тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым... Я просто не понимаю, в какой футбол сейчас играет «Локомотив». Игры нет! Игра не может строиться на футболисте 35 лет, который завершает карьеру, а ещё год назад не подошёл в слабеньком турецком клубе. Если они не видят, как строить игру без Дзюбы, то команда обречена бороться за те места, на которых она сейчас находится. Рискует ли Галактионов своим местом? Это его проблемы и тех, кто в клубе у руля», – сказал бывший игрок «Спартака» и «Локомотива».
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