«Матчи «Локо» – это шоу Дзюбы. Игры нет, позор!» Гладилин о клубе

Валерий Гладилин недоволен игрой «Локомотива» в новом сезоне Мир РПЛ.

«Думаю, шоу Дзюбы заканчивается. Пока «Локомотив» напоминает его шоу, которое он показывал в интернете. Короче, матчи «Локомотива» — это шоу Дзюбы, футбола я там не вижу. Команда проиграла 0:2 « », который не имеет никакого потенциала. «Оренбург» же издевался над ними, хотя это команда без задач. Как команда с такими традициями может играть так блекло в Москве? Это позор! Слов нет.

Тренерский штаб во главе с ... Я просто не понимаю, в какой футбол сейчас играет «Локомотив». Игры нет! Игра не может строиться на футболисте 35 лет, который завершает карьеру, а ещё год назад не подошёл в слабеньком турецком клубе. Если они не видят, как строить игру без , то команда обречена бороться за те места, на которых она сейчас находится. Рискует ли Галактионов своим местом? Это его проблемы и тех, кто в клубе у руля», – сказал бывший игрок «Спартака» и « ».

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