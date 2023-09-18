«Изидор, от которого «Локо» избавился, потенциально сильнее Дзюбы. Артем невольно становится тормозом». Орлов о железнодорожниках

Геннадий Орлов заявил, что Артем Дзюба становится тормозом «Локомотива».

«Я как-то в одном из недавних интервью уже говорил, что «Локомотив» будет бороться за выживание. А почему я так сказал? Потому что , от которого в « » избавились, он перспективнее Дзюбы. Потенциально сильнее, моложе. С французской школой футбола, он бежит, работать может и впереди, и сзади.

А очень хорош был в прошлом сезоне, он спас их от вылета. Но чтобы стабильно давать результат, для этого надо очень много тренироваться. И Артем невольно становится тормозом, у них нет скоростной игры.

Потом что-то произошло с , почему-то он не так выглядит, как поначалу. А это тренерские дела, надо как-то это решать. Галактионов, как и Абаскаль – молодой тренер, у него нет опыта», – сказал .

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