«Изидор, от которого «Локо» избавился, потенциально сильнее Дзюбы. Артем невольно становится тормозом». Орлов о железнодорожниках

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Геннадий Орлов Михаил Галактионов Вильзон Изидор Сергей Пиняев Футбол

Геннадий Орлов заявил, что Артем Дзюба становится тормозом «Локомотива».

«Я как-то в одном из недавних интервью уже говорил, что «Локомотив» будет бороться за выживание. А почему я так сказал? Потому что Изидор, от которого в «Локо» избавились, он перспективнее Дзюбы. Потенциально сильнее, моложе. С французской школой футбола, он бежит, работать может и впереди, и сзади.

А Дзюба очень хорош был в прошлом сезоне, он спас их от вылета. Но чтобы стабильно давать результат, для этого надо очень много тренироваться. И Артем невольно становится тормозом, у них нет скоростной игры.

Потом что-то произошло с Пиняевым, почему-то он не так выглядит, как поначалу. А это тренерские дела, надо как-то это решать. Галактионов, как и Абаскаль – молодой тренер, у него нет опыта», – сказал Орлов.

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18 комментариев

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Доктор Верховцев
Это не Локо избавился от Изидора, а Изидор избавился от Локо.
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red hikkikomori
Слуцкий: что этот 78-летний себе позволяет?))
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goleodor
В одном дед Гена прав: в такой ситуации как сейчас действительно можно угробить талант Пиняева
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BBshkin
Так и рождаются легенды
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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Дзюбиньо - не жми на тормоза!!!!
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Газонокосильщик Хави
Дрочидзе на это скажет, что им запретили комментарии?
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Даниил К
В матче с Оренбургом на Дзюба не дали два паса, просто проигнорив, Пиняев и ещё кто то, он зависим от навесов и передач, у нас критики критикуют, хотят чтоб все были не меньше по качеству чем Левандовски наверное.
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Доктор Верховцев
Ответ Гамарджоба Генацвале
В будущем может избавиться и от Зенита.
Каждый может от чего угодно избавиться.
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Доктор Верховцев
Ответ Гамарджоба Генацвале
В будущем может избавиться и от Зенита.
Так-то не Локо его выгонял и от него избавлялся, а он сам испугался чего-то и побежал в панике.
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