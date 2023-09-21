Черчесов о шоу Дзюбы: «Это не приносит пользы, думаю. Если Артем слышит: «Буду тебя тренировать – ты этим заниматься не будешь!»

Теги Локомотив Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA соцсети Матч ТВ Футбол

Станислав Черчесов не одобряет медийную активность Артема Дзюбы.

– Артем Дзюба благодаря ЧМ‑2018 перезапустил карьеру. Общаетесь, следите ли вы за ним?

– Он благодаря себе перезапустил карьеру, потому что если бы он играл не так, как год до ЧМ, я бы ничего не смог сделать. А он своей игрой доказал. И после тоже доказывал свою состоятельность.

И сейчас видим в «Локомотиве», что такое Артем Дзюба, когда он есть на поле и когда его нет. Так и в сборной. Так бывает!

Сборная зависела от него. Наверное, «Майами» сейчас зависит от Месси. Нет такого, чтобы какой‑то клуб или сборная не зависели от игроков. Так не бывает!

А сейчас контакт у нас простой: день рождения, забитые три мяча кому‑то, что‑то еще. Поздравляю его. Понятно, что мы не каждый день разговариваем.

Я рад, что он опять в тренде, что он забивает, рад, что он приносит пользу. Что касается не футбола, это мы не обсуждаем.

– А как вы вообще относитесь к медийной активности действующего футболиста? Вы бы разрешили футболисту своей команды?

– Нет! Я бы сказал: «Концентрируйся на своей работе! Чтобы это тебя не отвлекало! Закончишь – и будешь!»

Мы же не против, чтобы футболист вел какую‑то свою страничку, еще что‑то. А это [медийная активность] – уже другая работа, можно сказать. Я не думаю, что это приносит пользу.

Причем мы в этом плане не старомодны. Видите, у меня два телефона. Тоже заглядываю. Мы в нормальном мире живем.

Другое дело, что футболист все равно должен концентрироваться, особенно такого уровня, когда ты медийный, когда тебя и так из‑за футбола не отпускают, да еще ты сам к этому прибавляешь что‑то. В любом случае, это тебя отвлекает.

Если нас Артем слышит: «Дай Бог, буду тебя тренировать, этим ты заниматься не будешь! Все!» – сказал бывший главный тренер сборной России.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
На месте Галактионова я бы занервничал после этого интервью
+56
-2
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кузнецов
СЭ через 3 минуты: "Черчесов - основной претендент на пост главного тренера "Локомотива"! вопрос почти решён!"
+38
-1
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
London-D
Слухи про Локо и до этого ходили, а сейчас он на их матчи стал ходить, и тут такое высказывание, которым Саламыч просто так бы не бросился
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Ебздрогыч
На месте Галактионова я бы занервничал после этого интервью
На месте Галактионова стоит нервничать из-за результатов команды, а не интервью Черчесова
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evergreen
«Общаемся - слово неправильное. Осуществляем процесс коммуникации путем коротких сообщений в специализированных приложениях» – сказал бывший главный тренер сборной России.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roon95
Ответ Ебздрогыч
На месте Галактионова я бы занервничал после этого интервью
Галактионов прочел и нервно сглотнул)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Felp
>Причем мы в этом плане не старомодны. Видите, у меня два телефона. Тоже заглядываю

И показывает Сименс А55 и Нокию 3310
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vova Jmur
как бы я к Саламычу не относился, но последил бы с интересом за его работой в рпл
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
superbro
Вот что значит тактик и стратег, хоп и в тренерах локо
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тосканский_Виноградник
Не шоу, а зрелищное эстрадное представление ☝🏻
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
Ответ Ебздрогыч
На месте Галактионова я бы занервничал после этого интервью
Черчесов на Черкизово?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Toxic Trips
Ответ Ебздрогыч
На месте Галактионова я бы занервничал после этого интервью
да и на месте болельщиков Спартака тоже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pztpzhmx66
Усатый в локо , интересно ))
Дзюбу , первого отчислят , как было со всеми важными и опытными игроками , в других российских командах )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nikolai 75
Ответ Вова Пупкин
Как не крути и кто бы что не говорил, а Черчесов и Дзюба были ведущими лицами на ЧМ-2018. А это похоже вброс, невзначай, от Саламыча, что вскоре они снова встретятся в одной команде.
Дзюба тащил в медиа пространстве. а на поле тащили другие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кух
Ответ Ебздрогыч
На месте Галактионова я бы занервничал после этого интервью
Болельщиков Спартака пугает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Чира готовится принять Локомотив.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ltkmaby
Эй, стопорите, Черчеса в Локо не нужно, пусть в Спартак в очередь стоит или в конях место может освободиться. Черчес на коне это не плохо 😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Francesc Fàbregas
Габулова на шампурах поменяешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Полевой командир теперь в пилотке?=)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ALMANAC
Скорее всего Стасян будет соведущим. Галактионов, не напрягайся)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Isshin88
Стасик будет в очередной раз пытаться научить игрочишку готовить шашлык.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вова Пупкин
Как не крути и кто бы что не говорил, а Черчесов и Дзюба были ведущими лицами на ЧМ-2018. А это похоже вброс, невзначай, от Саламыча, что вскоре они снова встретятся в одной команде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
E.V.P.
Локомотив Черчесова, почти официально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
энергетик
Похоже Галактионова снимут))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Теперь Дзюба перезапустит карьеру Саламыча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий