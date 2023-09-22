Сухина ушел из «Факела». Он занимал пост начальника команды

«Факел» объявил об уходе начальника команды Станислава Сухины.

Контракт расторгнут по обоюдному желанию сторон. Сухина работал в «Факеле» с января 2022 года.

Сухина – арбитр ФИФА, инспектор УЕФА, он судил матчи высшего дивизиона России с 2001 по 2012 год. Затем работал начальником команды в «Локомотиве» и «Велесе».

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