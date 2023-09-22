Сухина ушел из «Факела». Он занимал пост начальника команды

Теги премьер-лига Россия Станислав Сухина Факел Футбол

«Факел» объявил об уходе начальника команды Станислава Сухины.

Контракт расторгнут по обоюдному желанию сторон. Сухина работал в «Факеле» с января 2022 года.

Сухина – арбитр ФИФА, инспектор УЕФА, он судил матчи высшего дивизиона России с 2001 по 2012 год. Затем работал начальником команды в «Локомотиве» и «Велесе».

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8 комментариев

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Антимосковский
Ответ ЦСКА1960
Вот почему Факел заявлял, что не будет жаловаться на работу судей))
о чем потом десятикратно пожалел, позови хоть 10 сухин, админресурса московских клубов провинциальным командам не достичь, да и в прессе те нытье неумолкаемое разводят, если судили хотя бы нейтрально, а не в их пользу.
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Roman Araslanov
И кто теперь в судейскую заходить будет?
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Dmitry Orlov
Ответ samarskij-kuzmich
Не того выбрали. Судя по результатам Факела, не уважают Сухину💩 другие арбитры?)))) Самому Факелу успехов. Но Сухина это же жесть какая-то просто ... P.S. Если писать на латинской графике, то фамилия его пишется как Suhina. В некоторых языках h читается как Ч.
По английским правилам транслитерации иностранных (в том числе русских) фамилий - Sukhina
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Барыга блинами
Его перестали пускать в судейские, а без этого он просто пустое место.
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poolshh
Кто наймет теперь опытного специалиста?)
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