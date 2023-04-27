Каманцев о встрече с директором «Факела»: «Они ни разу не обращались в ЭСК, а потом пришли и сказали, что у них море вопросов. Не понимаю их политику»
Павел Каманцев прокомментировал недовольство «Факела» судейством.
Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что на встрече с главой судей РФС задал «ряд глобальных вопросов» о судействе.
– Были жаркие дебаты на судейские темы?
– Нет, никаких не было. Рассматривался финансовый вопрос по вознаграждениям судей – отправили вопрос на доработку по указанию Митрофанова. Нужно обновить цифры.
Были обращения «Факела» на тему, что им не нравится судейство. Его выслушали и объяснили, какие есть способы взаимодействия сейчас. Мой телефон всем известен. Сухина всегда может позвонить и уточнить.
Я не понял, какой политики придерживается «Факел». Они ни разу не обращались в ЭСК, ни разу не обращались к нам. Но потом пришли и сказали, что у них есть море вопросов.
На собрании еще присутствует 15 клубов, которым, наверное, не очень интересны эти моменты. Мы всегда готовы выйти на связь с Сухиной и все ему объяснить.
Думаю, что у «Факела» сейчас самые топовые судейские компетенции из всех клубов. Где еще есть человек, который судил в РПЛ? Нигде нет такого сейчас. Думаю, что мы разберемся с ним в отдельном порядке, но не на очном собрании, – сказал глава судейства РФС.
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