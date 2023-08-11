Божович об арбитрах: «Сухину ненавижу до сих пор. С «Амкаром» занял четвертое место, но как все уничтожали нас!»

Теги Амкар премьер-лига Россия судьи Станислав Сухина Миодраг Божович Спорт-Экспресс Футбол

Миодраг Божович рассказал о взаимоотношениях с арбитрами.

– В интервью вы сказали: «Я легенда российского футбола, а меня убили, потому что я серб, маленькая фигура». Кого вы имели в виду?

– Судей. Сухину, обоих Егоровых. Я с «Амкаром» занял четвертое место. Это дорогого стоит. Но как все уничтожали нас! Малый, Гвардис, Безбородов. Все!

– Кто лучший и худший судья в вашей карьере?

– Лучшего не было. А худших было много! Мой самый тяжелый момент в карьере – поражение в финале Кубка России 2008 года с «Амкаром» от ЦСКА.

Тот матч судил Сухина. Армейцы нам второй гол из офсайда забили, и всю игру судья их тянул.

И все равно счастье было рядом! 2:0 вели и играли очень хорошо.

И в дополнительное время были в порядке, но проиграли в серии пенальти. Мы были ближе к победе. После игры я закрылся в туалете и плакал. А Сухину я до сих пор ненавижу.

– Уверены, что он вас прибивал?

– Сто процентов! – сказал тренер Миодраг Божович.

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4 комментария

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OldRedWhite
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заметьте как много фамилий бывших арбитров, но есть один действующий, к слову, уже отметившийся...)
Заметили !
А тот матч я смотрел )))
Обвинения не лишены основания , на мой взгляд )))
+8
-1
+7
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заметьте как много фамилий бывших арбитров, но есть один действующий, к слову, уже отметившийся...)
+7
-2
+5
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Groznyi2024
Это он еще Петтая не застал
+2
-1
+1
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-DF-
Нынешние судьи тоже не идеал, конечно, но самых продажных упырей таки сумели выкинуть на мороз.
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