Божович об арбитрах: «Сухину ненавижу до сих пор. С «Амкаром» занял четвертое место, но как все уничтожали нас!»
Миодраг Божович рассказал о взаимоотношениях с арбитрами.
– В интервью вы сказали: «Я легенда российского футбола, а меня убили, потому что я серб, маленькая фигура». Кого вы имели в виду?
– Судей. Сухину, обоих Егоровых. Я с «Амкаром» занял четвертое место. Это дорогого стоит. Но как все уничтожали нас! Малый, Гвардис, Безбородов. Все!
– Кто лучший и худший судья в вашей карьере?
– Лучшего не было. А худших было много! Мой самый тяжелый момент в карьере – поражение в финале Кубка России 2008 года с «Амкаром» от ЦСКА.
Тот матч судил Сухина. Армейцы нам второй гол из офсайда забили, и всю игру судья их тянул.
И все равно счастье было рядом! 2:0 вели и играли очень хорошо.
И в дополнительное время были в порядке, но проиграли в серии пенальти. Мы были ближе к победе. После игры я закрылся в туалете и плакал. А Сухину я до сих пор ненавижу.
– Уверены, что он вас прибивал?
– Сто процентов! – сказал тренер Миодраг Божович.
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А тот матч я смотрел )))
Обвинения не лишены основания , на мой взгляд )))