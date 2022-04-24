Сухина о судействе Мешкова в матче «Ростов» – «Спартак»: «Все решения были приняты верно, считаю»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Станислав Сухина Виталий Мешков видеоповторы Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Сухина не увидел ошибок в работе арбитра Виталия Мешкова в матче «Ростов» – «Спартак» (3:2).

Рефери назначил назначил два пенальти в ворота красно-белых, а также отменил два гола московской команды.

«Я считаю, что все решения были приняты верно. Схожий эпизод с игрой рукой в центре поля в чемпионате Англии и засчитанный гол? Значит, в чемпионате Англии ошиблись», – сказал бывший арбитр чемпионата России.

«Спартаку» опять больно от судей: 2 отмененных гола и спорные пенальти. Что это было?

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