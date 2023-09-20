Защитник «Пари НН» Тихий: «Момент с Александровым – что-то из бокса или ММА. Витя просто стоял – и снизу ему бьют в бороду. Это красная карточка Чернову и пенальти»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Дмитрий Тихий Никита Чернов Евгений Буланов Пари НН Виктор Александров Футбол

Дмитрий Тихий не понял, почему судья Евгений Буланов не удалил Никиту Чернова.

«Ребята мне показали момент с Витей Александровым, там просто что-то из бокса или ММА. Что это такое?

Ели честно, в моем понимании это красная карточка и пенальти. Витя просто стоял в ожидании стандарта, семенил ногами, чтобы сделать рывок к мячу. В этот момент снизу ему бьют в бороду. Кто скажет, что это не удаление? Что это такое?

Конечно, бывает, когда человек бежит, размахивает руками и случайно попадает в лицо, я могу это понять. Но как бывает такое?

Судьи расценили это как случайность, как я понял. Но как это может быть случайностью? Для меня это полное непонимание.

В целом давайте не будем говорить про судейство. Его и так много обсуждают, но ничего толком не меняется. В моменте с Витей Александровым для меня все очевидно. Там вообще обсуждать нечего», – сказал защитник «Пари НН».

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20 комментариев

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corazón blanco
Это что-то из театральной пьесы, упасть от такого касания, как от удара тяжелым предметом - действительно нужно уметь, а еще это обсмактывать второй день.
+26
-4
+22
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Unnamed80
С таким пиаром Чернов может претендовать на лучший нокаут 2023 в боксе.
+19
-5
+14
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Nikolay Romanenko
Это красная карточка, пенальти, техническое поражение, расстрел каждого третьего игрока и повешенье тренера!!! Задолбали они ныть, играть лучше надо было
+22
-9
+13
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famvdv
несколько раз пересмотрел эпизод..Чернов реально мастер без контактного боя. Легким движением руки так вырубить
+8
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+8
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green-white-blue
Ответ Ярик01
Витя сам голос имеет или за него будут говорить?
Он после такой травмы вынужден завершить карьеру
+7
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+7
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Ярик01
Витя сам голос имеет или за него будут говорить?
+7
-1
+6
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Вован Азаров
Когда Гоцук на ахиллы наступает и нет карточек это нормально, а как вам прилетело так слезки потекли, Александров вообще весь матч валялся от любого дуновения ветра
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Игорь Пичугин
Да ладно! Там Севикян такой лоу-кик пробил Умярову, вот где красная должна быть.
+3
0
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dimonivanov
Тише будь, Тихий. И повтор пересмотри
+3
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superbro
Ответ Unnamed80
С таким пиаром Чернов может претендовать на лучший нокаут 2023 в боксе.
Но удар Шамара Николсона все равно возьмет приз зрительских симпатий
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superbro
Нытье Юран точно хорошо натренировал
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Borillaz
А почему бы это самому Александрову не высказаться? Лапочкин уже накинул, Тихий вот тоже... Может парень сам понимает, что его актерская игра не прокатила?
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Пикачу82
Кровь была? Если нет то это не пенальти и тем более не удаление. Нам так сказали.
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ablexs
сначала вдоволь пообсуждал а потом говорит давайте не будем обсуждать
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Pelerin
Тихий ничего не понял, но хочет КК сопернику. Аргументов в пользу того, что удар не был неумышленным, привëл ровно 0. Ясно )
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Валерий Глубокий
Чернов и мухи не обидит ! У него такое доброе лицо ! Вите надо было просто выйти )))
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Spaten
Ник «Панчер» Чэээрнов!
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Вован Азаров
Ответ Lyelik
Тушинским вряд ли что-то можно доказать.
2021 год эпизод Гоцук Айртон, там все страшнее, но нижегородским бивисам вряд ли, что докажешь
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