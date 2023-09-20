Защитник «Пари НН» Тихий: «Момент с Александровым – что-то из бокса или ММА. Витя просто стоял – и снизу ему бьют в бороду. Это красная карточка Чернову и пенальти»

Дмитрий Тихий не понял, почему судья Евгений Буланов не удалил Никиту Чернова.

«Ребята мне показали момент с Витей Александровым, там просто что-то из бокса или ММА. Что это такое?

Ели честно, в моем понимании это красная карточка и пенальти. Витя просто стоял в ожидании стандарта, семенил ногами, чтобы сделать рывок к мячу. В этот момент снизу ему бьют в бороду. Кто скажет, что это не удаление? Что это такое?

Конечно, бывает, когда человек бежит, размахивает руками и случайно попадает в лицо, я могу это понять. Но как бывает такое?

Судьи расценили это как случайность, как я понял. Но как это может быть случайностью? Для меня это полное непонимание.

В целом давайте не будем говорить про судейство. Его и так много обсуждают, но ничего толком не меняется. В моменте с Витей Александровым для меня все очевидно. Там вообще обсуждать нечего», – сказал защитник « ».

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