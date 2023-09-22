«Пари НН» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча со «Спартаком» – удар в честь Александрову, отмененный гол и неназначенный пенальти на Зе Турбо

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча со «Спартаком».

Об этом сообщил председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

«Мы отправили запрос в РФС по нескольким эпизодам матча со «Спартаком». Конечно, попросили рассмотреть эпизод с ударом Александрова на 10-й минуте, отмененный гол в ворота «Спартака» и момент с неназначенным пенальти на Зе Турбо во второй половине встречи», – сказал Кондратов.

В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Пари НН» уступил « » со счетом 0:3.

После матча главный тренер нижегородцев резко раскритиковал судейство. По словам Юрана, арбитр проигнорировал агрессию в отношении : «Чистая красная, ###, чистейшая, ###. На 10-й минуте апперкот – ВАР че, не видит, ###?»

Главным арбитром встречи был Евгений Буланов, ВАР – Алексей Амелин.

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