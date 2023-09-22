«Пари НН» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча со «Спартаком» – удар в честь Александрову, отмененный гол и неназначенный пенальти на Зе Турбо
«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча со «Спартаком».
Об этом сообщил председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.
«Мы отправили запрос в РФС по нескольким эпизодам матча со «Спартаком». Конечно, попросили рассмотреть эпизод с ударом Александрова на 10-й минуте, отмененный гол в ворота «Спартака» и момент с неназначенным пенальти на Зе Турбо во второй половине встречи», – сказал Кондратов.
В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Пари НН» уступил «Спартаку» со счетом 0:3.
После матча главный тренер нижегородцев Сергей Юран резко раскритиковал судейство. По словам Юрана, арбитр проигнорировал агрессию в отношении Виктора Александрова: «Чистая красная, ###, чистейшая, ###. На 10-й минуте апперкот – ВАР че, не видит, ###?»
Главным арбитром встречи был Евгений Буланов, ВАР – Алексей Амелин.
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2.До контакта с Зе Турбо был фол на Маслове, во первых толчок его, во вторых удар по голове, да и Самого контакта то не было, опять симуляция
3. Момент с голом вообще не буду ничего писать, так всем и так очевидно, что это фол в атаке
А еще хотелось бы узнать у НН что они просили бы за фол Стоцкого и Фол Гоцука, а так же тот же самый Гоцук 2 метровый в своей штрафной упал якобы от локтя, хотя там контакта вообще не было.
Нету рыбки золотой(с)