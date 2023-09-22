«Пари НН» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча со «Спартаком» – удар в честь Александрову, отмененный гол и неназначенный пенальти на Зе Турбо

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи видеоповторы Евгений Буланов Алексей Амелин Пари НН Зе Турбо Спорт-Экспресс ЭСК РФС Виктор Александров Футбол

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча со «Спартаком».

Об этом сообщил председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

«Мы отправили запрос в РФС по нескольким эпизодам матча со «Спартаком». Конечно, попросили рассмотреть эпизод с ударом Александрова на 10-й минуте, отмененный гол в ворота «Спартака» и момент с неназначенным пенальти на Зе Турбо во второй половине встречи», – сказал Кондратов.

В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Пари НН» уступил «Спартаку» со счетом 0:3.

После матча главный тренер нижегородцев Сергей Юран резко раскритиковал судейство. По словам Юрана, арбитр проигнорировал агрессию в отношении Виктора Александрова: «Чистая красная, ###, чистейшая, ###. На 10-й минуте апперкот – ВАР че, не видит, ###?»

Главным арбитром встречи был Евгений Буланов, ВАР – Алексей Амелин.

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68 комментариев

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z.e.r.o
Ответ Andrey Ashhabadskiy
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griezmann
1.Момент с Александровым касание было на уровне ребенка, чистая симуляция
2.До контакта с Зе Турбо был фол на Маслове, во первых толчок его, во вторых удар по голове, да и Самого контакта то не было, опять симуляция
3. Момент с голом вообще не буду ничего писать, так всем и так очевидно, что это фол в атаке
А еще хотелось бы узнать у НН что они просили бы за фол Стоцкого и Фол Гоцука, а так же тот же самый Гоцук 2 метровый в своей штрафной упал якобы от локтя, хотя там контакта вообще не было.
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Silent2006
"Удар в честь Александрову" - это сильно. Редакторы Спортса, вы - лучшие!
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Beriya
зачем ныть на себя бы посмотрели ....Промес один всю команду опустил за пару минут
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Я наконец-то посмотрел момент с,, ударом в челюсть,,. Много раз пересмотрел. Так и не увидел. Причём момент выложил НН. Если там и было что, то не видно. Можно только предполагать. 🤷‍♂️
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ilyich56
С отмененным голом вроде все предельно ясно. Игрок пытаясь пробить по мячу попал точно по ноге Умярова. Чистейший фол.
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Caniball
А также удары по голове Гацука и подкат Стоцкого.
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Иван Правспарт
Ответ Кирилл.С-Пб
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0 надо было голубых?
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Марик05
Ответ Andrey Ashhabadskiy
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Не видать вам такого праздника никогда 🤣
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Spartakus1984
Ответ tankist231
Я спартаковец, но гол точно чистый отменили, принять такое решение с вар, это зашквар
То есть Умярова по ноге не ударили перед голом?Для этого и етсь вар,судья пропустил момент а ВАР разобрался. Нам самим такие голы отменяли,когда мы забивали, посмотрев ВАР.
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Сергей Лепехин
Удара ?! После него игрок бодренько встал и бегал дальше. С ВАР многие провоцируют судей: авось пройдет. Вот и держатся за правую ногу, хотя коснулись левой...
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Мукунку хороший
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СынМилосердова
А где именно у Александрова честь в которую пришёлся удар?
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Дави На кнопы
С ударом в честь понятно, а вот ### - первая буква какая?
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Scooser
Удар в честь - это удар в грудь? Англицизм все дела. Или это опечатка и удар в челюсть?
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rusichi
Был ли удар в честь или нет, не знаю, но в челюсть был... четкий.
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Spartakus1984
Ну,Чернову следовало дать ЖК за эту отмашку,да адже если и красную, пенальти там быть не могло,потому,что в этот момент еще не прозвучал свисток о начале игры(подаче углового).Отменённый гол?ну что сказать ,фол по не осторожности не отменяет того факта, что это фол.
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Kumsaegi
Ответ tankist231
Я спартаковец, но гол точно чистый отменили, принять такое решение с вар, это зашквар
С ВАР в случае гола восстанавливаются пропущенные нарушения правил: отменили гол не потому, что сам гол забит неправильно, а потому что непосредственно ему предшествовало нарушение правил игроком атакующей команды, которое судья упустил из виду в игре.
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viktorpavlov70
Ответ Мукунку хороший
А ты эксперт)) смешно шутишь)
Да в этих моментах и экспертом не надо быть. Просто надо быть непредвзятым и больше ничего.
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Max Zhomkov
Ответ Мукунку хороший
У меня есть три желанья, Нету рыбки золотой(с)
чики папапапа
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Red-White Forever
Обидно.... книга фантастика
в каждой фантастика есть доля правды)
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tallmuch
За "удар в честь" Александрову следовало бросить перчатку и вызвать обидчика на дуэль.
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ DVS1
Какой дом, такие и праздники, впрочем, и такого не будет
твой дом мой хороший 👍))
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ DVS1
Какой дом, такие и праздники, впрочем, и такого не будет
твой же дом)
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ z.e.r.o
Съедешь?
войду ххл своим. понравилось?
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