Гендиректор «Пари НН» выложил видео с ударом Чернова в челюсть Александрову: «Превратимся в ММА, если с таким соглашаться. Будем задавать вопросы и добиваться правды»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи MMA Никита Чернов Евгений Буланов Пари НН ЭСК РФС Виктор Александров Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» недоволен судейством в матче со «Спартаком».

«Пари НН» уступил «Спартаку» в матче группового этапа Фонбет Кубка России (0:3). После матча Сергей Юран резко раскритиковал судейство Евгения Буланова. По словам главного тренера «Пари НН», арбитр проигнорировал агрессию в отношении Виктора Александрова: «Чистая красная, ###, чистейшая, ###. На 10-й минуте апперкот – ВАР че, не видит, ###?»

Позже председатель совета директором «Пари НН» Дмитрий Кондратов заявил о намерении обратиться в ЭСК РФС.

В своем телеграм-канале Давид Мелик-Гусейнов выложил видеофрагмент, на котором видно, как защитник «Спартаку» Никита Чернов бьет Александрова кулаком в челюсть во время единоборства.

«Счет не понравился на табло. Но складывать руки и грустить – уж точно не про нас. Хотим быть лучше и сильнее? Да! Знаем, как этого добиться? Да! И что нам мешает? Опыт – сын ошибок трудных.

А на видео то, что называется НЕфутболом. И таких эпизодов много за этот матч. Будем добиваться правды. Будем задавать вопросы. Это сделает не только нас, но и весь российский футбол честнее.

Понимаем, что вопросы не изменят счет на табло. Но если с таким соглашаться, то превратимся в ММА рано или поздно. Травм серьезных нет. Готовимся к «Оренбургу». Уже в это воскресенье на нашем поле. Верим в нашу команду!» – написал Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

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60 комментариев

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Милитриса Кирбитьевна
Это самый невидимый удар. Шаолинь срочно вызывает Чернова в свой моностырь.
+42
-9
+33
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vzi
Вопрос даже не в том - фол или не фол, - а в том, почему ВАР не смотрел?.. зачем он тогда нужен, как не для спорных моментов?..
+42
-15
+27
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оле - топ юрген - клоп
Да он же его слегка погладил, а тот упал, будто от Феди Емельяненко пропустил)
Господи, не футболисты, а девки какие-то
+42
-26
+16
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Копатель морей
Как будто Чернов просто хотел руку положить куда-нибудь сверху, случайно попал в челюсть, а игрок пари сразу в стерлинга сыграл
+21
-7
+14
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bevooch
Ответ vzi
Вопрос даже не в том - фол или не фол, - а в том, почему ВАР не смотрел?.. зачем он тогда нужен, как не для спорных моментов?..
Кто сказал, что ВАР не смотрел? ВАР смотрит все. Повода звать главного к монитору не нашли.
+22
-9
+13
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bevooch
Как жалко, что на стадионе в Нижнем есть только одна камера, и с других ракурсов видео не найти.
Лайфхак руководству Пари НН: если скорость ещё в полтора раза увеличить, то будет точно выглядеть как страшный удар.
+17
-9
+8
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sergspartak
ну да, похоже на желтую и пенальти. Для прямой красной надо посерьезнее что-то, тут все-таки оба держали друг друга, Чернов пытался отмахнуться видимо. Судьи не заметили, слишком быстрый момент, а вар проспал.
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Майк Фил
Ответ Spartakus1984
Ладошкой дотронулся, упал как буд то его ударил Емельяненко Ф.))) У меня претензии в данном вопросе ко всем футболистам ,и Спартака тоже, хватит быть актерами и девочками.
Фига себе дотронулся ладошкой... Ударил в челюсть
+14
-8
+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Как раз новая часть Мортал Комбата вышла :)
+9
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Spartakus1984
Ладошкой дотронулся, упал как буд то его ударил Емельяненко Ф.))) У меня претензии в данном вопросе ко всем футболистам ,и Спартака тоже, хватит быть актерами и девочками.
+16
-12
+4
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YoRHa
Пусть ещё невидимку поищут, который нижегородцу по левой ноге вдарил — человек аж свалился от такого.
+5
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Alex_V69
Ответ Копатель морей
Как будто Чернов просто хотел руку положить куда-нибудь сверху, случайно попал в челюсть, а игрок пари сразу в стерлинга сыграл
Четкий резкий удар кулаком исподтишка. Если бы на месте Александрова был Соболев, вы сразу бы все увидели, вой бы стоял на неделю. А так сразу проблемы у спартаковских со зрением. Бывает.
+6
-2
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валя_стакан
Ответ оле - топ юрген - клоп
Да он же его слегка погладил, а тот упал, будто от Феди Емельяненко пропустил) Господи, не футболисты, а девки какие-то
Ну ты бы наверное и глазом не моргнул и дальше побежал))
+17
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Cearvm
В РПЛ вообще есть VAR? Это же чистая красная с дисквалификацией.
Ага, бери выше, это пожизненное отстранение от футбола, как минимум
🤡
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Cearvm
В РПЛ вообще есть VAR? Это же чистая красная с дисквалификацией.
+10
-8
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Ярик01
Явно покушение на убийство. Больше похоже на случайное скользнувшее движение в борьбе за позицию
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Peter Parker
Ответ Милитриса Кирбитьевна
Это самый невидимый удар. Шаолинь срочно вызывает Чернова в свой моностырь.
Надеюсь, в следующем dlc MK1 добавят Чернова, ну или хотя бы такой прием
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Nikita Nikitin
Полная хрень. Вот смех. Апперкот? По-моему, соплячок просто- задели его чуток- весь в муках. И это пеналь? Залупа это.
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Dr Gonzo
Пенальти и красная.
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Pertinax Gandi
А где тут собственно тот могучий апперкот, который нам анонсировали?
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forsp
Да Чернов хотел рукой за плечо схватить, а там голова оказалась
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Crowned Salmon
представляю, какие бы тут были комменты при зеркальной ситуации
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Ilia Tikhonov
Объективно нарушение было,если бы был игрок спартака,тут уже все бы персонажи повылазили. А так да,ничего страшного не произошло)двойные стандарты)
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Groznyi2024
Ответ оле - топ юрген - клоп
Да он же его слегка погладил, а тот упал, будто от Феди Емельяненко пропустил) Господи, не футболисты, а девки какие-то
Соболев без касаний умеет падать
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gleb_k
Конечно, игрок НН показал больше чем было на самом деле. Но нарушения это не отменяет.

Насчёт цвета карточки по повтору непонятно..
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