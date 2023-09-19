Гендиректор «Пари НН» выложил видео с ударом Чернова в челюсть Александрову: «Превратимся в ММА, если с таким соглашаться. Будем задавать вопросы и добиваться правды»

Гендиректор «Пари НН» недоволен судейством в матче со «Спартаком».

«Пари НН» уступил «Спартаку» в матче группового этапа Фонбет Кубка России (0:3). После матча Сергей Юран резко раскритиковал судейство Евгения Буланова. По словам главного тренера «Пари НН», арбитр проигнорировал агрессию в отношении Виктора Александрова: «Чистая красная, ###, чистейшая, ###. На 10-й минуте апперкот – ВАР че, не видит, ###?»

Позже председатель совета директором «Пари НН» Дмитрий Кондратов заявил о намерении обратиться в ЭСК РФС.

В своем телеграм-канале Давид Мелик-Гусейнов выложил видеофрагмент, на котором видно, как защитник «Спартаку» Никита Чернов бьет Александрова кулаком в челюсть во время единоборства.

«Счет не понравился на табло. Но складывать руки и грустить – уж точно не про нас. Хотим быть лучше и сильнее? Да! Знаем, как этого добиться? Да! И что нам мешает? Опыт – сын ошибок трудных.

А на видео то, что называется НЕфутболом. И таких эпизодов много за этот матч. Будем добиваться правды. Будем задавать вопросы. Это сделает не только нас, но и весь российский футбол честнее.

Понимаем, что вопросы не изменят счет на табло. Но если с таким соглашаться, то превратимся в ММА рано или поздно. Травм серьезных нет. Готовимся к «Оренбургу». Уже в это воскресенье на нашем поле. Верим в нашу команду!» – написал Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

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