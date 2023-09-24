В шестом туре чемпионата Нидерландов нас ждет футбольная классика. Амстердамский «Аякс» примет на своем поле «Фейеноорд» из Роттердама, команду, которая весной выиграла очередной чемпионат страны и сейчас стремится занять роль футбольного гегемона в Нидерландах. Однако в турнирной таблице лидирует ПСВ, и начало сезона для всех трех клубов сложилось по-разному. Хозяевам предстоящего матча срочно нужно исправлять ситуацию. Еще несколько лет назад «Аякс» регулярно выигрывал внутренний чемпионат, выходил в плей-офф Лиги Чемпионов, а в сторону главного тренера команды Эрика тен Хага со всех сторон летели комплименты. Однако участь голландских команд такова, что даже подобравшись к какой-то вершине, они вынуждены расставаться с ведущими игроками.

В случае с «Аяксом» получилось так, что потеряли и тренера. Клубу хватило сил, чтобы оставаться в тройке лучших, но для его амбиций это очень мало. «Аякс» несколько ослаб, и этим сполна воспользовался «Фейеноорд». В прошлом сезоне команда выступила отлично. Наряду с победой в чемпионате удалось дойти до четвертьфинала Лиги Европы. Интересно было посмотреть, как команда стартует в новом сезоне, учитывая, что ей пришлось расстаться с несколькими ведущими игроками. Пока получается неплохо, главное, что удалось безболезненно провести ротацию. В новом сезоне у «Фейеноорда» нет ни одного поражения, но главному тренеру Арне Слоту есть еще над чем работать. В Эредивизи команда пока отстает от лидеров и в этом плане выезд в Амстердам будет очень важен. Матч состоится на Йохан Кройф Арене, начало в 15:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТБ 3

Аякс

Для понимания того, что происходит с «Аяксом» после завоевания чемпионского титула в 2022 году достаточно сказать, что за один сезон в команде сменились три тренера. Входила она в сезон 2021-2022 с Алфредом Схройдером, затем с ней продолжил работу Джонни Хейтинга, а сейчас сезон «Аякс» начал с бывшим наставником роттердамской «Спарты» Морисом Стейном. Его прежняя команда, не обладая большими ресурсами, смогла войти в шестерку лучших и показывала интересную атакующую игру.

«Аякс», безусловно, другой уровень, но любой команде и тренеру необходимо время для становления и притирки друг к другу. Другое дело, что его нет, а чемпионат и Лига Европы набирает обороты. В Эредивизи после четырех матчей у амстердамцев по одной победе и поражению, две ничьи и, соответственно, место в середине турнирной таблицы. Причем поделил очки «Аякс» в матчах далеко не с самыми сильными соперниками. На одной из пресс-конференций Стейн уже кивнул в сторону нового спортивного директора команды Свена Мислинтата, выразив надежду, что новички смогут быстро вписаться в состав. В этом смысле матч с чемпионами страны будет очень важен с точки зрения перспектив нового тренера.

В то же время «Аякс» уверенно прошел болгарский «Лудогорец» и уже начал борьбу на групповом этапе Лиги Европы. Только стоит помнить, что в августе большинство голов команды забил Мохаммед Кудус, а теперь он игрок «Вест Хэма». В «Арсенал» ушел центральный защитник Юрриен Тимбер. На их место пришли новые футболисты и уже приносят пользу команде, но перспективы пока вызывают у болельщиков опасения. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Аякса».

Лига Европы. 21.09.2023, «Аякс» — «Марсель» — 3 : 3

Эредивизи. 17.09.2023, «Твенте» — «Аякс» — 3 : 1

— «Аякс» — : 1 Эредивизи. 03.09.2023, «Аякс» — «Фортуна Ситтард» — 0 : 0

Лига Европы. 31.08.2023, «Аякс» — «Лудогорец» — 0 : 1

— 0 : Лига Европы. 24.08.2023, «Лудогорец» — «Аякс» — 1 : 4

Факты и цифры

«Аякс» становился чемпионом Нидерландов рекордное количество раз — 36, в прошлом сезоне команда стала третьей, набрав 69 очков

Лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне Мохаммед Кудус с 4 забитыми мячами, но он уже игрок английского «Вест Хэма»

Борна Соса и Карлуш Боржеш лучшие ассистенты команды в текущем сезоне — по 2 результативные передачи

Полузащитник Силвано Вос получил красную карточку в матче с «Марселем», он самый недисциплинированный игрок команды

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Фейеноорд

«Фейеноорд» тоже коснулись серьезные перемены в составе. В «Бенфику» ушел один из лидеров команды турецкий полузащитник Оркун Кекчю, в «Рейнджерс» перешел бразильский нападающий Данило Перейра. Покинули команду и ряд других ведущих игроков, которые были творцами успеха в прошлом сезоне. Самым дорогим приобретением в межсезонье стал полузащитник загребского «Динамо» и хорватской сборной Лука Иванушец. Из бельгийского «Серкль Брюгге» пришел японский нападающий Аясе Уэда, который в прошлом сезоне за свою команду забил 22 мяча. Всего в команду пришло более десяти новых игроков. Теперь им предстоит отстаивать чемпионское звание и не ударить в грязь лицом в Лиге Чемпионов.

Со второй задачей пока получилось лучше. На этой неделе «Фейеноорд» в первом туре главного европейского футбольного турнира смог обыграть на своем поле чемпиона Шотландии «Селтик». В Эредивизи «Фейеноорд» начал с матча за Суперкубок Нидерландов против ПСВ и уступил. Затем состоялся невнятный старт с двух ничьих. Но они заставили команду встрепенуться и в трех последующих матчах роттердамцы отправили в ворота соперников 17 мячей.

Болельщики успокоились, ни о каком кризисе речи не идет, и все новички довольно удачно вписались в состав. Тем не менее в ближайшее время команду ждет очень серьезная проверка. Сначала в предстоящем поединке с «Аяксом», а уже в самом начале октября выезд в Мадрид в гости к «Атлетико» Диего Симеоне. Перед вами результаты пяти последних матчей «Фейеноорда».

Лига Чемпионов. 19.09.2023, «Фейеноорд» — «Селтик» — 2 : 0

— «Селтик» — : 0 Эредивизи. 16.09.2023, «Фейеноорд» — «Херенвен» — 6 : 1

— «Херенвен» — : 1 Эредивизи. 03.09.2023, «Утрехт» — «Фейеноорд» — 1 : 5

— 1 : Эредивизи. 27.08.2023, «Фейеноорд» — «Алмере Сити» — 6 : 1

— «Алмере Сити» — : 1 Эредивизи. 20.08.2023, «Спарта Роттердам» — «Фейеноорд» — 2 : 2

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Фейеноорд» в 16-й раз стал чемпионом Нидерландов, прошлая подобная победа была в сезоне 2016-1017 года

В семи официальным матчах нынешнего сезона команда провела в ворота соперников 19 мячей, лучший бомбардир нападающий Сантьяго Хименес, на его счету 6 голов

Среди ассистентов лидирует полузащитник Кэлвин Стенгс, на его счету 4 результативные передачи

В семи матчах игроки команды получили в общей сложности 4 предупреждения

История личных встреч Аякса и Фейеноорда

Впервые команды сыграли друг с другом в 1956 году, причем первый же матч вышел одним из самых результативных, со счетом 7 : 3 на своем поле выиграл «Фейеноорд». Однако до матча 1964 года тому поединку далеко, команда из Роттердама спустя восемь лет выиграла со счетом 9 : 5. Всего сыграно 146 матчей, более чем двукратное преимущество по победам у «Аякса».

Победы «Аякса» — 74

Победы «Фейеноорда» — 33

Ничьи — 39

Самая крупная победа «Аякса» — 8 : 2

Самая крупная победа «Фейеноорда» — 9 : 4

С 2019 по 2021 год у «Аякса» была шестиматчевая победная серия над «Фейеноордом», но в последних матчах у команд паритет. С большой степенью вероятности можно сказать, что матч будет результативным. Нулевая ничья последний раз была зафиксирована в 2015 году, и она единственная за последние десять лет. Результаты пяти предыдущих матчей команд друг с другом перед вами.

Кубок Нидерландов. 05.04.2023, «Фейеноорд» — «Аякс» — 1 : 2

— 1 : Эредивизи. 19.03.2023, «Аякс» — «Фейеноорд» — 2 : 3

— 2 : Эредивизи. 22.01.2023, «Фейеноорд» — «Аякс» — 1 : 1

Эредивизи. 20.03.2022, «Аякс» — «Фейеноорд» — 3 : 2

— «Фейеноорд» — : 2 Эредивизи. 19.12.2021, «Фейеноорд» — «Аякс» — 0 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Аякс — Фейеноорд

В начале сезона «Фейеноорд» выглядит более цельным и собранным коллективом. После невнятного старта команда одержала четыре победы подряд, включая еврокубок. «Аякс» пока строится, играет нестабильно, но матч предстоит принципиальный, в нем на первый план могут выйти другие факторы, чем сила команд на данный момент. «Фейеноорд» захочет взять реванш за поражение в Кубке. «Аякс» будет заряжаться поддержкой своих болельщиков. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Аякса» — 2,80

Ничья — 3,65

Победа «Фейеноорда» — 2,36

Матч на три результата, но такими обычно и бывают встречи лучших команд Нидерландов. Коэффициенты на выбор все хороши. Может сыграть любая ставка, но лучше подстраховаться тоталом или форой. Весьма неплохие коэффициенты на двойной шанс.

Где смотреть матч Аякс — Фейеноорд

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