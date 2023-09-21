Где смотреть Аякс – Фейеноорд, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Нидерландов 24 сентября
В воскресенье, 24 сентября, сыграют Аякс и Фейеноорд в 6 туре Чемпионата Нидерландов по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Сетанта Спортс.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аякс – Фейеноорд
- Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени.
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