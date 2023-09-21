В воскресенье, 24 сентября, сыграют Аякс и Фейеноорд в 6 туре Чемпионата Нидерландов по футболу.

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Игра пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Сетанта Спортс.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Аякс – Фейеноорд

Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени.

Аякс: все новости

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Прогноз на матч Аякс – Фейеноорд