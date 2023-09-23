Атлетико Мадрид — Реал Мадрид: прогноз на матч 24 сентября 2023, Ла Лига

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24 сентября в Мадриде состоится матч 6 тура Чемпионата Испании. Мы увидим потрясающее дерби двух мадридских команд на стадионе «Метрополитано». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

В ближайшие выходные состоится сильнейшее испанское дерби двух именитых оппонентов. Если хозяева в начале сезоне выглядят пока в лучшем расположении духа, то этого не скажешь по гостям, которые просто в ударе и имеют потрясающую серию из 6 побед кряду, причем много из которых дались кровью и потом. Сможет ли продолжить свою победную поступь королевская команда, или все же будут у них первые очковые потери, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: X2, Ф2 (0), ТМ (3).

Атлетико Мадрид

 

«Матрасники» прошлый сезон Чемпионата Испании довольствовались бронзовыми медалями. В ожесточенном противостоянии за серебро, они проиграли конкуренцию мадридскому «Реалу», отстав от них всего на 1 балл. А все решалось в последнем туре, где в случае победы над «Вильярреалом» мадридская команда заняла бы 2 место, но от этого их отделили считанные минуты, когда на 92 минуте встречи «Атлетико» пропустил обидный для себя мяч. Всего же команде удалось положить в свою копилку 77 баллов и одержать 23 победы в 38 турах чемпионата. Мадридцы в том сезоне были второй командой по показателю как забитых, так и пропущенных мячей.

Последний раз они брали трофей победителя Ла Лиги в сезоне 2020/2021.

В 2023 году «Атлетико» на трансферном рынке особо громко не шумел, но все же укрепил свой игровой состав следующими игроками: Гризманн вернулся в команду из «Барселоны», Аспиликуэта пришел из «Челси», Омородион из «Гранады», Галан из «Сельты», Моуриньо из «Расинга» и Сеюнджю из «Лестера». 

Покинули же мадридскую команду следующие футболисты: Кунха, Карраско, Лоди, Кондогбиа, Цамелло, Санчез, Дуэрти, Санабрия. И еще целый ряд игроков были отданы в аренду.

В новом сезоне Примеры команда Диего Симеоне пока результатами не блещет и сейчас идет на седьмой строчке, имея 7 баллов в активе. Столько же очков еще у трех команд в чемпионате. От лидирующего «Реал Мадрид» они отстают уже на 8 очков, но имеют при этом 1 игру в запасе. «Атлетико» уже забил 10 мячей в 4 сыгранных турах и при этом пропустил 4 гола. Выиграв в стартовом туре у «Гранады» (3:1), во втором команда разошлась миром в гостях с «Бетисом» (0:0). В 3 же туре Примеры случился приятный для команды разгром в гостях над «Райо Вальекано» (7:0), где команда шикарно смотрелась в атаке и насоздавала большое количество моментов, которые успешно реализовала в голы.

Неудача пришла к «Атлетико» лишь в последнем сыгранном 4 туре Ла Лиги, где случился неожиданный проигрыш от «Валенсии» (0:3), при примерно равной инициативе и игре команд. Быстрый гол подкосил мадридцев и они не смогли вернутся в игру, пропустив еще в первом тайме и второй мяч.

Свой последний матч команда Симеоне проводила в рамках Лиги Чемпионов, где разошлась миром с итальянским «Лацио» (1:1). Победа у мадридцев была уже почти в руках, но в самые последние секунды встречи она улетучилась после мяча римлян, которые вырвали в этой встрече 1 очко.

Результаты «Атлетико Мадрид» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 19.09.23 «Лацио» — «Атлетико Мадрид» 1:1;
  • 16.09.23 «Валенсия» — «Атлетико Мадрид» 3:0;
  • 28.08.23 «Райо Вальекано» — «Атлетико» 0:7;
  • 24.08.23 «Нумансия» — «Атлетико» 0:2;
  • 20.08.23 «Бетис» — «Атлетико Мадрид» 0:0.

Интересные статические факты «Атлетико Мадрид»:

  • В 8 последних матчах было лишь 3 победы в активе;
  • Последний матч в качестве хозяев были победным;
  • В 4 из 5 последних играх «матрасников» не забивают обе команды;
  • В 5 последних матчах команды лишь 1 раз было забито обоими оппонентами более чем 3 гола за игру;
  • В 3 из 4 последних встреч команда отличается голом;
  • В 5 последних матчах команда в среднем забивает около 2 голов, пропуская при этом в среднем чуть менее 1 мяча.

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Реал Мадрид

 

Королевский клуб в прошлом сезоне Ла Лиги завоевал вторую строчку и от своего ненавистного соперника «Барселоны» отстал по итогу на 10 баллов. Но зато они оказались выше еще одного непримиримого соперника в лице «Атлетико Мадрид», с которым в последнем туре определяли кто займет из них 2 и 3 место. ПО итогу обе команды сыграли вничью, а в таблице выше оказался «Реал». В последнем туре Ла Лиги мадридцы тогда разошлись миром с «Атлетик Бильбао», сыграв с ними (1:1), проигрывая по ходу встречи.

Мадридцы стали в прошлом сезоне самой результативной командой и наколотили 75 голов.

Мадридская команда в текущем сезоне в свои ряды смогла заполучить следующих игроков: Джуда Беллингема из «Боруссии Дортмунд», Арда Гюлер из «Фенербахче» , Фарн Гарсия из «Райо Вальекано». 

У «Челси» на текущий сезон был арендован Кепа Аррисабалага.

Покинуле же команду следующие футболисты: Бензема, Одриозола, Асенсио, Азар, Диаз и Бланко.

Новый сезон для мадридской команды стартовал прекрасно и на данный момент нет ни одного потерянного очка после 5 сыгранных туров. А всего же в их активе 15 баллов и 2 очка преимущества над второй «Барселоной». Мадридцы в текущей таблице меньше всех пропустили в Примере, а именно 3 мяча, при этом забили 10 мячей .что в среднем по 2 гола за матч чемпионата.

Первые 3 матча чемпионата были гостевыми, в стартовом туре Ла Лиги «сливочные» обыграли в «Атлетик Бильбао» (2:0), затем «Альмерию» (3:1) и «Сельту» (1:0). Все эти 3 матча получились непростыми и во многом добыты за счет высочайшего класса игроков команды.

Следующие 2 матча Примеры были уже сыграны на домашней арене и с одинаковым счетом (2:1) были победы над «Хетафе», где гол Беллингема в компенсированное время к матчу принес победу и «Реал Сосьедад», где удалось перевернуть ход игры во втором тайме, после проигранного первого.

Последний свой матч мадридцы сыграли в рамках первого тура Лиги Чемпионов, где с огромным трудом смогли пройти крепкую оборону немецкой команды «Унион Берлин», обыграв их (1:0), а героем встречи стал все тот неподражаемый новичок команды Беллингем, забивший победный гол на 94 минуте встречи..

Результаты «Реал Мадрид» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 20.09.23 «Реал Мадрид» — «Унион Берлин» 1:0;
  • 17.09.23 «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» 2:1;
  • 02.09.23 «Реал Мадрид» — «Хетафе» 2:1;
  • 25.08.23 «Сельта» — «Реал Мадрид» 0:1;
  • 19.08.23 «Альмерия» — «Реал Мадрид» 1:3.

Интересные статические факты «Реал Мадрид»:

  • В 6 последних встречах команда побеждает;
  • В последних 3 гостевых матчах команда Анчелотти победила;
  • Только в 3 из 6 последних матчах королевского клуба забивают обе команды;
  • В 4 последних матчах ни разу не было забито более 3 мячей за игру;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает почти 2 мяча;
  • Мадридцы отличаются голом в 7 последних поединках.

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид: история личных встреч

 

Команды в истории противостояний провели между собой 233 очных поединка. 58 из них стали победными для «Атлетико», у «Реала» в активе почти вдвое больше – 115 побед. А 60 матчей закончились ничейным результатом.

«Атлетико» в этих матчах забивал в среднем 1.26 гола (293 мяча), а «Реал» 1.65 (385 мячей).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (5:0), такой результат удавался обеим командам в истории их очных встреч.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 25.02.23 «Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид» (1:1).
  • 27.01.23 «Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид» (1:1), (по итогу доп. времени 3:1).
  • 18.09.22 «Атлетико Мадрид» – «Реал Мадрид» (1:2).
  • 08.05.22 «Атлетико Мадрид» – «Реал Мадрид» (1:0).
  • 13.12.21 «Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид» (2:0).

«Атлетико» лишь 1 раз за последние 10 очных матчей обыгрывал предстоящего соперника, при этом 4 раза по исходу основного времени игры были сильнее «сливочные». А последние 2 матча оппонентов были ничейными в основное время матча.

В 3 последних матчах обе команды забивали друг другу. И в 10 последних встречах ни разу не было забито более трех голов, да и 3 мяча было забито лишь в одном матче из десяти.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Атлетико Мадрид – Реал Мадрид

 

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Реал Мадрид» с небольшой разницей в коэффициенте. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Атлетико Мадрид» — 2.80;
  • Ничья — 3.34;
  • Победа «Реал Мадрид» — 2.58;
  • 1X — 1.51;
  • X2 — 1.45;
  • Ф1 (0) — 1.99;
  • Ф2 (0) — 1.84;
  • ТБ (2,5) — 1.99;
  • ТМ (2,5) — 1.84;
  • ТМ (3) — 1.47;
  • ОЗ (да) — 1.77;
  • ОЗ (нет) — 2.07.

«Атлетико» начал сезон довольно неплохо, но вот в последних матчах начал буксовать и результаты команды сильно ухудшились. «Реал» же во всех турнирах стартовал прекрасно и сейчас на большом эмоциональном подъеме, выиграв 6 официальных матчей нового сезона. Поэтому отдаю в этой встрече предпочтение команде гостей, все же и в последних очных встречах оппонентов и в ее обширной истории и перевес именно на стороне «Реала». Можно взять ставку X2 за хороший коэффициент 1.45, или же Ф2 (0), за приличный кэф 1.84.

В последних своих встречах оппоненты в предстоящей встрече выдают не особо результативную игру и у обеих команда в последних 2 встречах ни разу не был пробит Тотал в 3,5 мяча. Да и в 10 последних очных встречах ни разу не было забито обеими командами за игру более 3 мячей. Здесь можно и зарядить на ТМ (3), за неплохой коэффициент 1.47.

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Атлетико – Реал Мадрид
Дата проведения
24 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
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