Ловчев о «Спартаке»: «Абаскаль бесится, когда его футболисты ищут варианты «поперек-назад» – это здорово. Нет возни и перекатывания мяча, у команды два вполне боеспособных состава»

Евгений Ловчев высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Я вижу, что Абаскаль бесится, когда его футболисты ищут варианты «поперек-назад» – это заметно по его жестам и по эмоциям, когда идут такие передачи. Это здорово, это довольно сильно отличается от футбола, к которому мы привыкли в .

Но я бы хотел обратить внимание на вопрос с судейством. Уже говорил, что, с одной стороны, единоборства стали судить несколько иначе – дают не то что бороться, а дают хлестать по ногам. То, что дают бороться – хорошо, все, что дальше – ведет к стычкам и дракам. Есть и другой момент – затяжка времени. И так бегают небыстро, но раз за разом я вижу одну и ту же картину – после единоборства кто-то падает, долго лежит, пауза… Вратарь вводит мяч в игру – пауза на минуту-полторы.

Понимаю, что после истории с датчанином на Евро два года назад арбитры очень внимательно следят за здоровьем игроком, но судьи тоже не посторонние люди, они понимают, где рисуют, а где действительно есть риски. А то чуть по волосам задели – человек падает, начинаются паузы. Неслучайно пошли разговоры о том, что надо вводить чистое время. И именно вот из-за этого. И когда на ЧМ-2022 стали добавлять по 10+ минут, это было правильно – игроки понимали, что все равно будут доигрывать столько, на сколько тянули время. И когда Абаскаль бесится на бровке, мне понятна причина этого – он постоянно показывает на часы, потому что время тянут.

Отдельно о составе « ». То, как играет команда в Кубке, показывает, что у команды два вполне боеспособных состава – у есть возможность варьировать сочетания, позиции продублированы. Не случайно же возникают эти споры – поставил кого-то не того, были лучше. У других команд в Кубке играют более молодые футболисты. То, что в Нижнем на матч пришло 32 тысячи человек (а это просто шикарная посещаемость) – показатель, что на «Спартак» интересно смотреть. Команда может сыграть чуть хуже или, напротив, закатить концерт, но нет возни и перекатывания мяча», – написал бывший футболист «Спартака» и сборной СССР.

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