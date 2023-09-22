Ловчев о «Спартаке»: «Абаскаль бесится, когда его футболисты ищут варианты «поперек-назад» – это здорово. Нет возни и перекатывания мяча, у команды два вполне боеспособных состава»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи болельщики Евгений Ловчев Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Ловчев высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Я вижу, что Абаскаль бесится, когда его футболисты ищут варианты «поперек-назад» – это заметно по его жестам и по эмоциям, когда идут такие передачи. Это здорово, это довольно сильно отличается от футбола, к которому мы привыкли в РПЛ.

Но я бы хотел обратить внимание на вопрос с судейством. Уже говорил, что, с одной стороны, единоборства стали судить несколько иначе – дают не то что бороться, а дают хлестать по ногам. То, что дают бороться – хорошо, все, что дальше – ведет к стычкам и дракам. Есть и другой момент – затяжка времени. И так бегают небыстро, но раз за разом я вижу одну и ту же картину – после единоборства кто-то падает, долго лежит, пауза… Вратарь вводит мяч в игру – пауза на минуту-полторы.

Понимаю, что после истории с датчанином на Евро два года назад арбитры очень внимательно следят за здоровьем игроком, но судьи тоже не посторонние люди, они понимают, где рисуют, а где действительно есть риски. А то чуть по волосам задели – человек падает, начинаются паузы. Неслучайно пошли разговоры о том, что надо вводить чистое время. И именно вот из-за этого. И когда на ЧМ-2022 стали добавлять по 10+ минут, это было правильно – игроки понимали, что все равно будут доигрывать столько, на сколько тянули время. И когда Абаскаль бесится на бровке, мне понятна причина этого – он постоянно показывает на часы, потому что время тянут.

Отдельно о составе «Спартака». То, как играет команда в Кубке, показывает, что у команды два вполне боеспособных состава – у Абаскаля есть возможность варьировать сочетания, позиции продублированы. Не случайно же возникают эти споры – поставил кого-то не того, были лучше. У других команд в Кубке играют более молодые футболисты. То, что в Нижнем на матч пришло 32 тысячи человек (а это просто шикарная посещаемость) – показатель, что на «Спартак» интересно смотреть. Команда может сыграть чуть хуже или, напротив, закатить концерт, но нет возни и перекатывания мяча», – написал бывший футболист «Спартака» и сборной СССР.

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20 комментариев

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А я ясные дни оставляю себе
Ловчев приятно удивил
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Aleksey Yashin
У ветерана Спартака не горит от Абаскаля? Теплый сентябрь так влияет что ли?
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Isshin88
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Ловчев приятно удивил
Сейчас на него Мостовой набросится с бешеные взглядом.
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Пикачу82
Кто это Серафимыча укусил?
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Andrey Yaroslavtsev
Опять переобувается.
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tRIFF
и ещё есть молодёжь (с)
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bedLaM
Это точно Ловчев писал?
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z.e.r.o
Два состава, но полтора нападающих. А после последней игры и вовсе один
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tankist231
Все адекватно, абаскалю бы ещё определиться какой состав из двух сильнее, а не тусовать состав постоянно
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KOTOV71
А может всё-таки в Нижнем Новгороде пришли смотреть на Свою команду?!
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Ловчев мало футбола смотрит, перекатываем много...
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Дмитрий9779
Соболеву для конкуренции нужен форвард,а так-то состав норм у КБ.
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два состава неравноценных у нас, пожалуй только в атаке на флангах есть нормальная ротация, остальные линии нужно было усиливать, а главное остались с одним центральным нападающим Соболевым, без по сути дублёра ему...
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Ivan Petrov
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Ну в драки у нас лезет только сборная фавел из Санкт Петербурга, остальные играют в футбол,а не исполняют Па из балета
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MikGera
Ответ ЛыСъ
Фиксируем "два боеспособных состава" Но убивает карточка на 10й минуте, календарь, сборная, обстановка в Гандурасе.., ну что ж ты будешь делать.
Разве он кроме как о двух боеспособных составах что-нибудь сказал из вашего списка? Лишь бы брякнуть что-то
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