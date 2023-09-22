Филимонов о Селихове: «Если бы не травматичность, он был бы сильнее остальных вратарей «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Филимонов Александр Селихов Александр Максименко Спорт-Экспресс Илья Свинов Футбол

Александр Филимонов высказался об игре вратаря «Спартака» Александра Селихова.

«Мне импонирует игра Селихова. Но у него очень высокая травматичность. Он набирает форму, играет хорошо, потом получает травму, и все по новой.

Такая ситуация не позволяет ему быть первым номером. Если бы не травматичность, он был бы сильнее остальных [голкиперов «Спартака»]», — сказал бывший вратарь «Спартака».

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21 комментарий

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makes
Ответ WelD
Травмы не влияют на уровень. Нет логики.
если часто травмируешься, часто приходится набирать форму, соотвественно как можно показывать высокий уровень, если ты в основном не в форме. нет?
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makes
Ответ WelD
Помним Филя с хохлами закинул себе в ворота. Тоже уровень показал.
конечно помним. только при чем тут это? мы с вами о другом говорили.
+5
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Владимир Молявин
Тут трудно не согласиться.
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makes
ну да, до вас эксперта всем далеко. а как же говорят: "не вышел на свой уровень после травмы"?
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makes
всё, не расстраивайся
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Максим_1975
Хороший парень - не профессия. Это про Селихова.
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makes
вот зацепило тебя. тебе задали вопрос, а ты мог бы поскромнее себя вести, а не выпячивать своё Я, даже если не согласен.
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WelD
Филимонов не расстраивайся, твой уровень непоколебим.
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Konstantin Zorin
Сильнее Максименко и Свинова? Вот, фиг знает. Они все какие-то одинаково не надежные. Правда, в этом 50% вины на обороне. Один Хлусевич учудил аж 6 голевых ошибок.
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makes
Ответ WelD
Можете минусы лепить. Правда жестокая вещь )
это не минусы, это признание вашего величия))
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makes
Ответ WelD
Проверьте голову.
оо, вы не только футбольный эксперд, ещё и врач)хорошего дня)
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