Филимонов о Селихове: «Если бы не травматичность, он был бы сильнее остальных вратарей «Спартака»
Александр Филимонов высказался об игре вратаря «Спартака» Александра Селихова.
«Мне импонирует игра Селихова. Но у него очень высокая травматичность. Он набирает форму, играет хорошо, потом получает травму, и все по новой.
Такая ситуация не позволяет ему быть первым номером. Если бы не травматичность, он был бы сильнее остальных [голкиперов «Спартака»]», — сказал бывший вратарь «Спартака».
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