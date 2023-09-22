Филимонов о Селихове: «Если бы не травматичность, он был бы сильнее остальных вратарей «Спартака»

Александр Филимонов высказался об игре вратаря «Спартака» Александра Селихова.

«Мне импонирует игра . Но у него очень высокая травматичность. Он набирает форму, играет хорошо, потом получает травму, и все по новой.

Такая ситуация не позволяет ему быть первым номером. Если бы не травматичность, он был бы сильнее остальных [голкиперов «Спартака»]», — сказал бывший вратарь « ».

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