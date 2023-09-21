«Спартак» ноет всегда, у него все плохо. Другие клубы спокойно играют на неделе между турами РПЛ». Экс-тренер «Зенита» Рапопорт о Кубке и календаре

Теги Спартак Зенит Борис Рапопорт премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России календарь Футбол

Борис Рапопорт раскритиковал «Спартак» за жалобы на календарь РПЛ и Кубка России.

– В целом вам нравится Кубок России? Не создается впечатления, что он дублирует чемпионат?

– Все мы понимаем, что если бы были еврокубки, такого турнира не было бы. А так – хороший кубок, немного «навороченный», правда.

Что касается дублирования чемпионата, то для футболистов всегда лучше играть, чем тренироваться. Тут же запасные игроки получают практику, причем на регулярной основе. Смотрите вчерашние матчи: никто из тренеров не выпустил ключевых игроков, разве что на замены.

И потом, руководители клубов сами голосовали за такой формат Кубка России. Потом, правда, стали ныть. Но ныть у нас может только один клуб – «Спартак». Он ноет всегда, у него все плохо. Другие клубы РПЛ спокойно играют на неделе между турами чемпионата.

Тренеры могут попробовать новые тактические варианты, активно используют ротацию. Турнир, на мой взгляд, – интересный. Особенно – на стадии  плей-офф, когда команды РПЛ выходят из группы и присоединяются к остальным. Там начинается настоящая кубковая рубка.

В прошлом сезоне, вспомните, какой интересный был финал между «Краснодаром» и ЦСКА. У меня формула Кубка России не вызывает отторжения, – сказал экс-тренер «Зенита».

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36 комментариев

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bedLaM
Если Спартак высказывает недовольство - это нытье, если другие клубы то это конструктивная критика, так и запишем.
+39
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Peter Parker
Это Рапопорт вовремя или Спортс хайпует? Абаскаль про календарь говорил в начале августа, как и Семак примерно тогда же. А сегодня уже 21 сентября
+13
-3
+10
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Алексей Ненахов
Так Семак тоже значит ноет ? Или это ДРУГОЕ ?
+17
-7
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Денис Погодин
Господи. Я помню какие истерики закатывали питерские в 90-ые."заговор Москвы", "московское судейство" и т. д. Молчали бы.
+24
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Гамарджоба Генацвале
"Сергей Семак раскритиковал календарь Мир РПЛ и Фонбет Кубка России на новый сезон".
+14
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chugunok
Ответ bedLaM
Если Спартак высказывает недовольство - это нытье, если другие клубы то это конструктивная критика, так и запишем.
Другие клубы все вместе взятые столько недовольства не высказали
+13
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Виктор
Где ты видел критику? Он спрашивал, кто придумал такой календарь. И да, вчера у Зенита был четвёртый выезд подряд. Нормально?
Нормально, календарь обсуждался и принимался всеми клубами, в том числе Зенитом.
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chugunok
Ответ chugunok
Другие клубы все вместе взятые столько недовольства не высказали
Да и высказать недовольство и видеть во всём заговор - разные вещи
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Wiley Fox
Ответ chugunok
Другие клубы все вместе взятые столько недовольства не высказали
А это Спартак в Севастополь переезжал?
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Болат Козыбаев
А это что за персонаж?
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Wiley Fox
Рапопорт только что из Умани

Там перебухал горилки и траванулся салом
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schwein
Вы зачем дедушку потревожили своими вопросами?
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MURMAN
Борис ты не прав)
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Oleg Olegov
Легендарный Борис Раппопорт, худший тренер в истории Зенита.
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Владимир Молявин
Семак тоже возмущался календарём. Или все уже забыли?
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Кирилл.С-Пб
Всё правильно сказал. Чемпионы 3х туров вечно недовольны. Админресурс, судьи, бабки. Бедные, мать их, несчастные... 🤦🤣🤣🤣
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krossalex
А уж как бразильцы ноют, кричат, валяются, помирают... Станиславский отдыхает.
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Никита Рудых
Ответ Montenegro Serbian
Вот вот. Как по мне так все "крупные" клубы РПЛ ноют.
Все клубы ноют
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Виктор Суздальцев
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Mihail0910
Все клубы в той или иной степени отстаивают свои интересы до и после матчей. Если это нытьё, то получается даже многократный чемпион Зенит тоже ноет, потому что после матча с Цска они обращались в ЭСК РФС, до этого оспаривали дисквалификацию Барриса и Семака. И если адекватно смотреть на вещи, то это нормальная практика для всех клубов после каждого тура, потому что судейство у нас - отвратительное.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Peter Parker
Это Рапопорт вовремя или Спортс хайпует? Абаскаль про календарь говорил в начале августа, как и Семак примерно тогда же. А сегодня уже 21 сентября
Рапопорт не считает Семака нытиком, а вот Абаскаль попал в его объектив. 21 сентября, а болотные продолжают блеять. Кто они после этого.
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