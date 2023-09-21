«Спартак» ноет всегда, у него все плохо. Другие клубы спокойно играют на неделе между турами РПЛ». Экс-тренер «Зенита» Рапопорт о Кубке и календаре

Борис Рапопорт раскритиковал «Спартак» за жалобы на календарь РПЛ и Кубка России.

– В целом вам нравится Кубок России? Не создается впечатления, что он дублирует чемпионат?

– Все мы понимаем, что если бы были еврокубки, такого турнира не было бы. А так – хороший кубок, немного «навороченный», правда.

Что касается дублирования чемпионата, то для футболистов всегда лучше играть, чем тренироваться. Тут же запасные игроки получают практику, причем на регулярной основе. Смотрите вчерашние матчи: никто из тренеров не выпустил ключевых игроков, разве что на замены.

И потом, руководители клубов сами голосовали за такой формат Кубка России. Потом, правда, стали ныть. Но ныть у нас может только один клуб – « ». Он ноет всегда, у него все плохо. Другие клубы РПЛ спокойно играют на неделе между турами чемпионата.

Тренеры могут попробовать новые тактические варианты, активно используют ротацию. Турнир, на мой взгляд, – интересный. Особенно – на стадии плей-офф, когда команды выходят из группы и присоединяются к остальным. Там начинается настоящая кубковая рубка.

В прошлом сезоне, вспомните, какой интересный был финал между «Краснодаром» и ЦСКА. У меня формула Кубка России не вызывает отторжения, – сказал экс-тренер « ».

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