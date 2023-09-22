У хавбека «Зенита» Васильева перелом плюсневой кости. Он пропустит 6-8 недель
У хавбека «Зенита» Дмитрия Васильева выявили перелом плюсневой кости.
Полузащитник получил травму в матче Фонбет Кубка России против «Ахмата» и был заменен на 17-й минуте встречи.
По результатам обследования у игрока выявлен перелом пятой плюсневой кости. В ближайшее время футболиста прооперируют.
Ориентировочный срок восстановления, как сообщили в «Зените», составляет 6-8 недель.
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