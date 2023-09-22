У хавбека «Зенита» Васильева перелом плюсневой кости. Он пропустит 6-8 недель

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Дмитрий Васильев 2004 Футбол

У хавбека «Зенита» Дмитрия Васильева выявили перелом плюсневой кости.

Полузащитник получил травму в матче Фонбет Кубка России против «Ахмата» и был заменен на 17-й минуте встречи.

По результатам обследования у игрока выявлен перелом пятой плюсневой кости. В ближайшее время футболиста прооперируют.  

Ориентировочный срок восстановления, как сообщили в «Зените», составляет 6-8 недель.

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9 комментариев

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Сергей Жарковский
Диме скорейшего выздоровления и возвращения в строй!
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шатанледс 12
Здоровья
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Лёшик07
с Ахматом всегда какая фигня в матчах у Зенита ...
+8
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Ap6y3
Печально. Только стал игровую практику получать и тут такое. Здоровья!
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Саша Котляров
Здоровья ему скорорешего выздоровления
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Дмитрий9779
Здоровья Диме!
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Архитектор Мендисабаль
Жаль парня, хорошо стартовал... Здоровья и скорейшего возвращения в строй! Не повторилась бы история Евсеева и Скроботова.
+6
-1
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Roon95
Это потеря потерь! ©
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Игорь Новиков
Обидно. Парень здорово смотрелся.
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