У хавбека «Зенита» Васильева перелом плюсневой кости. Он пропустит 6-8 недель

У хавбека «Зенита» Дмитрия Васильева выявили перелом плюсневой кости.

Полузащитник получил травму в матче Фонбет Кубка России против «Ахмата» и был заменен на 17-й минуте встречи.

По результатам обследования у игрока выявлен перелом пятой плюсневой кости. В ближайшее время футболиста прооперируют.

Ориентировочный срок восстановления, как сообщили в « », составляет 6-8 недель.

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