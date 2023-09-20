Васильев получил травму в матче с «Ахматом». Хавбек «Зенита» покинул стадион на костылях

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Ахмат Матч ТВ Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Футболист «Зенита» Дмитрий Васильев получил травму в матче с «Ахматом».

Петербургский клуб победил в серии пенальти (3:3, 4:2) в игре Фонбет Кубка России.

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев был заменен на 17‑й минуте игры из‑за повреждения. Футболист не мог опираться на ногу в полной мере.

Футболит покинул стадион на костылях, об этом сообщает «Матч ТВ».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тасманиец
Здоровья!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Правдоруб Денисов
Здоровья!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
А Семак говорил что все целы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий