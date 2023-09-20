Васильев получил травму в матче с «Ахматом». Хавбек «Зенита» покинул стадион на костылях

Футболист «Зенита» Дмитрий Васильев получил травму в матче с «Ахматом».

Петербургский клуб победил в серии пенальти (3:3, 4:2) в игре Фонбет Кубка России.

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев был заменен на 17‑й минуте игры из‑за повреждения. Футболист не мог опираться на ногу в полной мере.

Футболит покинул стадион на костылях, об этом сообщает «Матч ТВ».

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