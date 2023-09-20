Владимир Ивич оценил победу «Краснодара» над «Динамо» (1:1, 4:2 по пен.).

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

«Необычная, странная игра. В первом тайме « » играло лучше. Забили гол, также у них были шансы увеличить преимущество.

Во второй половине мы вышли лучше. Да, у «Динамо» был шанс в одной из контратак, была штанга, но мы в итоге забили гол и победили по пенальти.

Заслуживали ли мы победы? Не знаю, как сказать, у «Динамо» было больше шансов. Серия пенальти — определенная рулетка. Хочу поздравить игроков, которые после негативного первого тайма вернулись и победили.

Я говорил игрокам, кто будет исполнять 11‑метровые удары. Я спрашивал, готовы они или нет. Если бы сказали, что нет, то я бы поменял кого‑то из них», – сказал главный тренер « ».

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